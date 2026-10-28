הדילרים במלון ונציה – לשעבר של ד"ר מרים ושלדון אדלסון - עמדו לצד שולחנות הרולטה והבלאק ג'ק הריקים והביטו על המוני האנשים שחלפו על פניהם בציפיה. אף אחד לא עצר. כ-20 אלף איש מכל רחבי העולם שהגיעו למרכז הכנסים במלון, התעניינו הרבה יותר בכל מה שקורה בעולם ה-AI מאשר בישיבה ליד שולחנות ההימורים שם יפסידו מאות או אלפי דולרים לקזינו.

גלריה מתוך הכנס של אורקל ( איילה אור-אל )

בינה מלאכותית בשביל האנשים

את הכנס פתח על הבמה באולם הענק מנכ"ל אורקל, מייק סיציליה, שהציג חידושים בתחום הבינה המלאכותית ביישומי Oracle Fusion Cloud. המסר המרכזי שלו היה שהטכנולוגיה אמורה לא רק לשפר את ביצועי הארגונים, אלא גם לפנות לעובדים זמן לחשיבה, ליצירתיות ולקשרים אנושיים.

אחד החידושים המרכזיים שהציג היה יישומי Agentic Applications החדשים של Oracle Fusion, המבוססים על Fusion Claw. יישומים אלה נועדו לסייע לארגונים לבצע משימות מורכבות בתחומי הכספים, משאבי האנוש, שרשרת האספקה, המכירות ושירות הלקוחות, תוך צמצום עלויות ושיפור היעילות.

בשונה מתוכנות מסורתיות, שמציגות מידע וממתינות להנחיות המשתמש, היישומים החדשים מתמקדים בהשגת תוצאות. העובדים מגדירים את היעדים ואת גבולות הסמכות, והמערכת מתאמת את התהליכים הנדרשים להשגתם, תוך שמירה על מנגנוני הפיקוח והבקרה של הארגון.

כיום זמינים 25 יישומי בינה מלאכותית מבוססי Fusion Claw, המשולבים במערכות הענן העסקיות של אורקל בתחומי ניהול משאבי הארגון (ERP), ניהול ההון האנושי (HCM), שרשרת האספקה (SCM) וחוויית הלקוח (CX). הם נועדו לנתח נתונים, לזהות בעיות ולהמליץ על פעולות, בכפוף לבקרה ולאישור אנושי.

בין השימושים שהציגה החברה: ניתוח חריגות חשבונאיות והאצת סגירת ספרים, תכנון כוח אדם בהתאם לביקוש ולעלויות, זיהוי חריגות בהוצאות רכש ואיתור הזדמנויות לחיסכון. יישומים נוספים מסייעים בתכנון הקצאת חומרים ומשאבי ייצור, בניתוח נתוני שכר ובשיפור שירות הלקוחות.

"מעתה הבינה המלאכותית כבר לא מסתפקת בלספר לכם מה קורה בעסק שלכם, אלא גם מצביעה על מה שעשוי לקרות בהמשך", אמר סיציליה. "הבינה המלאכותית אמורה לאפשר לכם כמעט לא לחשוב על התוכנה בכלל. במקום לנווט בין יישומים ולנהל תהליכים, אתם פשוט אומרים למערכת מה אתם רוצים להשיג. מכיוון שהיא מבינה את העסק שלכם, היא יודעת כיצד לבצע את העבודה".

מנכ"ל אורקל, מייק סיציליה ( אורקל )

איתור הזדמנויות חדשות

כדי להמחיש את היכולות של המערכת, הציגה אורקל דוגמה מחברת שילוח, שבה ניתוח הנתונים זיהה פוטנציאל לחיסכון של 58 אלף דולר בעלויות ההובלה. כלומר, המערכת איתרה הזדמנות אפשרית לצמצום ההוצאות, ולא בהכרח חיסכון שכבר התממש.

סיציליה הביא גם דוגמה מעולם הרפואה. רופא שהחל להשתמש במערכת סיפר כי נותר לו יותר זמן לשוחח עם מטופליו. אחד מהם אף העיר שרק לאחרונה שם לב לצבע עיניו של הרופא. מבחינת סיציליה, זו המחשה לאופן שבו הטכנולוגיה יכולה לפנות זמן גם לקשר האנושי.

"המטרה שלנו היא לתת לאנשים יותר זמן להיות בני אדם. זו השאיפה שלנו בתחום הבינה המלאכותית - לא רק לאפשר לאנשים יכולות רבות יותר, אלא גם לתת להם יותר זמן לחשוב, ליצור, לפתור בעיות ולדאוג זה לזה", הוסיף.

סם אלטמן: "ה-AI חושף פרצות אבטחה בקצב מסחרר"

אחד האורחים הבולטים בכנס היה סם אלטמן , מנכ"ל OpenAI , ששוחח על הבמה עם קליי מגוירק, המנכ"ל המשותף של אורקל. במהלך השיחה הכריזו החברות על הרחבת שיתוף הפעולה ביניהן, שבמסגרתו ישולבו ChatGPT וכלי התכנות Codex ביישומים העסקיים ובתשתיות הענן של אורקל.

אלטמן התייחס לקצב ההתקדמות המהיר של הבינה המלאכותית, והודה כי גם הוא הופתע מהיכולות שהתפתחו בחצי השנה האחרונה. אחת מהן היא היכולת לאתר פרצות אבטחה בקצב חסר תקדים. "אני נדהם מכמות פרצות האבטחה שהמערכות האלה מוצאות ומהמאמץ שיידרש כדי להדביק את הפער. מדובר במאמץ עצום, כמעט הרקולאי", אמר.

לדבריו, ה-AI לא יצר את הפרצות, אלא חושף חולשות שהצטברו במערכות מחשוב במשך עשרות שנים. הוא אף העריך כי לא יהיה די בתיקון נקודתי של כל פרצה, וכי יידרשו פתרונות חדשים שינטרו את התעבורה ברציפות וימנעו ניצול של חולשות.

מימין: קליי מגוירק, סם אלטמן ( אורקל )

על רקע הדברים, הציגה אורקל את Oracle AI Security Mesh, מערכת אבטחה חדשה המבוססת על מודלי הבינה המלאכותית של OpenAI. המערכת נועדה לזהות חולשות ביישומים ובתשתיות ארגוניות, לנתח סיכונים ולהציע דרכים לתיקונם, בין אם המערכות פועלות בענן או בשרתים מקומיים. עם זאת, בחברה מדגישים כי כל שינוי יחייב אישור אנושי, וכי סוכני ה-AI יפעלו תחת הרשאות מוגבלות ופיקוח שוטף.

אלטמן גם סיפק הצצה לעתיד: לדבריו, בתחומים מסוימים, כמו חשיבה מתמטית, מערכות AI כבר מפגינות יכולות שעולות על אלו של בני אדם. הוא ציין כי OpenAI מרחיבה את השקעותיה בתשתיות מחשוב, בשבבים וברובוטיקה, אך הבהיר כי החברה עדיין אינה יכולה לשחרר לציבור את המודלים המתקדמים ביותר שלה להפעלה עצמאית. לצד ההתלהבות מהיכולות החדשות, הוא הדגיש את הצורך בהיערכות לסיכוני האבטחה שהטכנולוגיה מביאה עמה.

מלאס וגאס לשדות העוטף

לצד החידושים העסקיים, אחד הנושאים המעניינים שעלו בכנס היה השימוש בבינה מלאכותית לחיזוק החקלאות וביטחון המזון בישראל. אורקל משתפת פעולה עם ReGrow Israel בפרויקט שנועד לסייע בשיקום החקלאות הישראלית, שנפגעה בעקבות מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה, במיוחד בעוטף עזה ובצפון.

באמצעות תשתיות הענן של אורקל, נתוני לוויין וכלי בינה מלאכותית ניתן לנתח את מצב השדות, לזהות בעיות ולסייע לחקלאים לקבל החלטות מושכלות בנוגע להשקיה, לגידולים ולתכנון היבולים. הפרויקט ממחיש כיצד הטכנולוגיה יכולה לתרום לא רק ליעילות עסקית, אלא גם לשיקום קהילות ולחיזוק ביטחון המזון.

לפני הכנס הודיעה אורקל כי תשקיע מיליארד דולר בארבע השנים הקרובות, במטרה לחזק את רשת השותפים העסקיים שלה ולענות על הביקוש הגובר לפתרונות ולשירותים מבוססי בינה מלאכותית. ההשקעה תסייע לשותפים לפתח פתרונות חדשים ולהרחיב את מומחיותם בטכנולוגיות מתקדמות, באמצעות הכשרות והסמכות, תמיכה טכנית, סיוע במעבר לשירותי ענן, פיתוח מוצרים ושיווק משותף.