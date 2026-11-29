הטכנולוגיה שפיתחה סמסונג עבור הסמארטפונים המתקפלים שלה תשמש אותה בקרוב למטרה אחרת לגמרי: ייצור רובוטים דמויי אדם. ענקית הטכנולוגיה הדרום קוריאנית צפויה לחשוף בינואר, במסגרת תערוכת הטכנולוגיה CES 2027 בלאס וגאס, את הרובוט ההומנואידי הראשון שפיתחה בעצמה, ולהצטרף למרוץ שבו כבר משתתפות טסלה, בוסטון דיינמיקס ויצרניות רובוטים סיניות דוגמת "יוניטרי" (Unitree) ודרימי.

לפי דיווח שפרסמה הבוקר (א') סוכנות הידיעות "רויטרס", ביום חמישי האחרון הציגה סמסונג את האבטיפוס של הרובוט בפני חברי הדירקטוריון שלה במרכז המחקר והפיתוח של החברה בסיאול. בהדגמה, שבה נכח גם מנכ"ל החברה המשותף טי-אם רו, התמקדו המהנדסים ביכולות התנועה של הרובוט וביכולת שלו לאחוז בחפצים ולתפעל אותם באמצעות זרועותיו וכפות ידיו. בסמסונג סירבו להגיב לדיווח.

גם דרימי הספיקה להציג רובוטים הומינואידים ( דניאלה גינזבורג )

לעשות סלטה זה החלק הקל

בשנים האחרונות ראינו לא מעט סרטונים של רובוטים דמויי אדם שרצים, רוקדים, מבצעים סלטות ואפילו מתאמנים באומנויות לחימה. אך דווקא פעולות שאנחנו מבצעים מדי יום בלי להקדיש להן מחשבה, כמו להרים כוס זכוכית מבלי לשבור אותה או לחבר שני רכיבים קטנים, מציבות בפני המהנדסים אתגרים מורכבים במיוחד.

לפי דיווחים בתקשורת הדרום קוריאנית, סמסונג נעזרת בטכנולוגיה שפיתחה עבור הצירים של ה סמארטפונים המתקפלים מסדרת גלקסי Z בפיתוח המפרקים של הרובוט. בכל אחת מכפות ידיו שולבו על פי הדיווחים לא פחות מ-20 מנועים זעירים, שנועדו לאפשר לו לבצע תנועות מדויקות ומורכבות באמצעות אצבעותיו. החברה אף הקימה השנה מעבדה ייעודית לפיתוח כפות ידיים רובוטיות, כשהשאיפה היא להגיע לרמת דיוק שתאפשר לרובוטים להרכיב סמארטפונים.

הבעיה היא שבמפעל, בניגוד להדגמה על במה בתערוכת טכנולוגיה, הרובוט צריך להיות מסוגל לחזור על אותה פעולה אלפי פעמים ביום, כמעט ללא טעויות. שיעור הצלחה של 99%, שנשמע מרשים למדי, משמעותו בפועל טעות אחת בממוצע בכל מאה פעולות.

לדברי קריס האוזר, ראש מעבדת הרובוטיקה של סמסונג, בעלי מפעלים אפילו לא יתייחסו ברצינות לרובוט עם שיעור הצלחה כזה. הרף הנדרש מבחינת החברה כדי להכניס רובוטים לקווי הייצור, לדבריו, הוא 99.99%.

שני רובוטים, עם ובלי כפות ידיים

לפי דיווח של העיתון הדרום קוריאני Hankyoreh, סמסונג צפויה להציג בתערוכה שני דגמים של רובוטים דמויי אדם. הראשון, המכונה HR (ראשי תיבות של Human Reference), מתנשא לגובה של 176 ס"מ, שוקל 75 ק"ג ומסוגל להרים חפצים במשקל של עד חמישה ק"ג.

הרובוט יתבסס על פלטפורמת Jetson Thor של אנבידיה, שפותחה במיוחד עבור יישומי רובוטיקה ובינה מלאכותית, ויצויד בכפות ידיים בעלות חמש אצבעות ובחיישני מגע, שיאפשרו לו לווסת את עוצמת האחיזה בהתאם לחפץ שהוא מחזיק.

רובוט מוצג באירוע GTC של אנבידיה בברלין, אוקטובר 2026 ( אנבידיה )

הדגם השני, HE (ראשי תיבות של Humanoid Extreme), מיועד בעיקר למחקר ולבידור. גובהו 138 ס"מ, משקלו 45 ק"ג, ובשלב זה הוא כלל אינו מצויד בכפות ידיים. הדגש בפיתוחו הוא על יכולות התנועה של הגוף כולו. הוא ישלב שבב Orin NX של אנבידיה לעיבוד משימות בינה מלאכותית ומעבד של אינטל לשליטה בתנועות הרובוט.

סמסונג מתכננת להתחיל לבחון את דגם ה-HR במפעלי האלקטרוניקה ובמרכזים הלוגיסטיים שלה כבר במחצית השנייה של 2027. במקביל, החברה נערכת להקמת קו ייצור לרובוטים דמויי אדם בעיר גומי שבדרום קוריאה, שבה נמצאים גם מפעלי הסמארטפונים שלה. במרץ האחרון הודיעה סמסונג כי בכוונתה להפוך את מפעליה למפעלים מבוססי בינה מלאכותית עד שנת 2030, בין היתר באמצעות שילוב רובוטים בתהליכי הייצור.

קודם במפעלים, אחר כך בבתים

סמסונג נכנסת לתחרות שבה לחלק מיריבותיה כבר יש יתרון של כמה שנים. טסלה מפתחת את הרובוט אופטימוס מאז 2021, יוניטרי הסינית כבר מוכרת רובוטים דמויי אדם לצרכנים פרטיים, ואילו בוסטון דיינמיקס חשפה בינואר האחרון את גרסת הצרכנים של הרובוט אטלס שלה. בספטמבר אף פתחה האחרונה מרכז להכשרת רובוטים לביצוע משימות ייצור במפעל של יונדאי בארה"ב.

אבל לסמסונג יש יתרון עסקי על פני חלק מהמתחרות שלה - היא לא צריכה לחפש לקוחות ראשונים לרובוטים שלה. מערך הייצור העצום של החברה מאפשר לה לבחון אותם במגוון סביבות עבודה, לאסוף נתונים ולשפר את ביצועיהם, עוד לפני שתנסה למכור אותם לחברות אחרות.

בשנים האחרונות השקיעה סמסונג גם מאות מיליוני דולרים בחברת הרובוטיקה הדרום קוריאנית Rainbow Robotics, שהוקמה על ידי חוקרים שפיתחו את הרובוט ההומנואידי HUBO. בסוף 2024 הודיעה סמסונג על הגדלת אחזקותיה בחברה מ-14.7% ל-35%, מהלך שהפך אותה לבעלת המניות הגדולה ביותר שלה.

בטווח הארוך, בסמסונג מכוונים גם לשוק הביתי. החברה, שכבר היום מוכרת לנו מקררים, מכונות כביסה, מדיחי כלים ושואבי אבק, מעוניינת לפתח רובוטים שיוכלו לבצע מטלות בית ולסייע לקשישים.