על-פי תחקירים המתפרסמים בימים האחרונים בכלי תקשורת בולטים בארה"ב ובבריטניה, ממשלת ישראל הקימה "מכון מחקר" אמריקאי פיקטיבי בשם "מכון הנובר למדיניות ציבורית", המפרסם מאמרים פרו-ישראליים במטרה להשפיע על צ'אטי ה בינה המלאכותית הפופולריים ולהטות אותם לטובת הנרטיב הישראלי.

גלריה נתניהו. המטרה: להטות את דעת הצ'אטים לטובת ישראל ( צילום: אלכס קולומויסקי )

מאמרים שנכתבו על ידי בינה מלאכותית

לפי ה"גרדיאן" הלונדוני, אתר המכון - שזוהה לראשונה על-ידי אתר "פוליטיקו" - פרסם בתוך תשעה ימים 124 מאמרים, בממוצע כ-4,500 מילים בכל אחד. רק ב-12 וב-13 באוגוסט בלבד, בתוך יומיים, הוא הפיק 73 מאמרים לא חתומים. האתר מציג את עמדת ישראל בנוגע לטענות נגדה על עינויים של אסירים פלסטינים, פשעי מלחמה והרעבה במכוון של פלסטינים בעזה.

המאמרים מופיעים ללא שם מחבר, ולפי עמוד ה"אודות" – היעדרו הוא "הנורמה בהוצאות מוסדיות", וכי הכוונה היא שהקוראים ישקלו את המקורות "ולא את המחבר". "שמות החוקרים אינם מוזכרים משום שממצא צריך לעמוד או ליפול על מקורותיו ולא לפי מעמדו של מי שאסף אותו, ומכיוון שהנבדק מושך הטרדה. זו עמדה עריכתית שקולה, לא מחדל".

עם זאת, ניתוח שבוצע באתר Media 404 באמצעות תוכנת זיהוי הבינה המלאכותית Pangram מצא, כי שלושה מאמרים שנבדקו נכתבו על-ידי בינה מלאכותית ורק הביבליוגרפיה בסוף כל מאמר נכתבה על ידי בני-אדם. "מכון הנובר" אינו קיים כישות משפטית, אין לו כתובת פיזית, ואף שם אינו מצויין בדוחות שלו. תנאי השימוש שלו כפופים לחוקי "המדינה שבה הוקם המכון", ששמה אינו מצויין.

הפרשה מקבלת משמעות מעניינת במיוחד על רקע חשיפת OpenAI השבוע, שחשף מבצע השפעה רוסי שפעל בשיטה דומה להפליא . לפי החברה, מפעילים מרוסיה הקימו "מכון מחקר" הפועל מישראל לכאורה, ובנו סביבו חזות של גוף אקדמי לגיטימי.

"מכון הנובר" שנוצר לפי הדיווחים על ידי גורמים ישראליים ( צילום מסך )

חלק מהמאמץ ההסברתי

על קיומו של האתר דווח לראשונה ב-14 באוגוסט. מי שעומדת מאחוריו היא חברת הפקות מדיה מניו-יורק, Piro, שהגישה אותו החודש לאישור משרד המשפטים האמריקאי בהתאם לחוק רישום סוכנים זרים (Fara), שמחייב כל מי שעובד עבור ממשלה זרה לחשוף זאת רשמית. Piro מציעה שירות שהיא מכנה "אופטימיזציית סיפורי AI", לכתיבת תוכן, "שתוכנן לאופן שבו מודלים גדולים מעריכים אמינות".

לפי "הגרדיאן", האתר הוא חלק ממאמץ הסברתי רחב יותר, שמומן בעשרות מיליוני דולרים על-ידי ממשלת ישראל, ומונע על-ידי קבוצת הפרסום האירופית Havas Media, שחברת Piro היא קבלנית משנה שלה.

כל הכותרות באתר, פרט לאחת, נפתחות בשאלה הדומה לזו שמשתמש עשוי להקליד בצ'אטבוט, כולל "האם אנטי-ציונות היא אנטישמיות?", "האם ישראל גירשה פלסטינים מארצם?", "האם צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם?", "האם ישראל מבצעת רצח עם בעזה? ו"האם קיימת מדיניות של הרעבה בעזה?".

הדוחות מוצגים בצורה כמו-אקדמית, עם ציטוטים הכוללים את הבנק העולמי, סוכנויות האו"ם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית ואמנסטי.

בדיקות שביצע הגרדיאן על צ'אטבוטים הראו, כי תוצרי "מכון הנובר" כבר השפיעו על התוכן שהם מפיקים. כשהתבקש להתייחס למחקר חדש שפורסם על ידי "מכון הנובר", הצ'אטבוט של ChatGPT הציע קישורים לארבעה דוחות, אך גם הזהיר שהמכון נתון ל"מחלוקת משמעותית לגבי מי מממן אותו ולמה הוא קיים".

על-פי הגרדיאן, רשומות בישראל מראות שסוכנות הפרסום הממשלתית לפ"ם מעניקה לחברות קבוצת הפרסום Havas חוזים ללא מכרז תחרותי: 39 מיליון דולר, 29 מיליון דולר ו-17.5 מיליון דולר לאורך 2019, ו-58.3 מיליון דולר במרץ 2023 ל"תכנון ורכישת מדיה בחו"ל". חיפוש ברשומות שפורסמו עד 5 באוגוסט 2026 וברשימת המכרזים לא מצא תשלום נוסף לקבוצה.

פעילות כוחות חטיבת הצנחנים ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

האם זה יעזור? ספק רב

הכסף לא הוגבל רק למאמצים להשפיע על צ'אטבוטים. דיווחים של ארגון Targeted Communications Global חושפים קמפיין ברשתות החברתיות בשם Freedom Not Terror, עם סרטון בן 30 שניות, שפורסם ביוטיוב באוקטובר 2025 ונצפה 28.1 מיליון פעמים.

גורמי ממשל בישראל כבר הביעו בעבר ספקות לגבי היכולת להשפיע על דעת הקהל האמריקאית באמצעות קמפיינים של בינה מלאכותית. "הממשלה שילמה הרבה כסף", אמרו ל-ynet, "אך המצב רק החמיר". שר החוץ, גדעון סער, הקצה 181.6 מיליון דולר ל"דיפלומטיה ציבורית בינלאומית" עם כניסתו לתפקיד, ולאחר מכן 666.3 מיליון דולר נוספים לשנים 2026 ו-2027.

סקרי דעת קהל בארה"ב חושפים את מקור הדאגה בישראל. חברת הסקרים "גאלופ" מצאה בפברואר, כי לראשונה האמריקאים מגלים יותר אהדה לפלסטינים מאשר לישראלים. מכון Pew דיווח, כי 60% מהאמריקאים החזיקו בדעה שלילית על ישראל באפריל, עלייה דרמטית מאז 2022, במיוחד בקרב צעירים. סקר של AP-NORC שפורסם ב-7 ביולי מצא ש-31% מהאמריקאים אומרים שפעולותיה הצבאיות של ישראל בעזה מהוות רצח עם.