משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד 17 איראנים הנאשמים בניהול מסע פריצות עולמי מטעם משמרות המהפכה וגורמים נוספים באיראן. לפי כתב האישום, אנשי מכון מבנא, חברה שמושבה בטהרן, פעלו מאז 2013 והצליחו לחדור לכ-8,000 חשבונות של מרצים ב-144 אוניברסיטאות בארה"ב וב-178 אוניברסיטאות במדינות נוספות, בהן ישראל.

הם גנבו יותר מ-31 טרה-בייט של מחקרים, ספרים, עבודות אקדמיות וקניין רוחני, וחדרו גם לחשבונות דואר אלקטרוני של עובדים ב-42 חברות אמריקניות, ב-11 חברות אירופיות ובשורה של גופים ממשלתיים ובינלאומיים.

גלריה מודעת המבוקשים של ההאקרים האיראנים ( FBI )

מערך מבצעים שלם

בין הקורבנות הייתה רשת HBO, שממנה נגנבו תסריטים וחומרים הקשורים בין היתר לסדרה משחקי הכס. חברי הרשת ניסו לסחוט מ-HBO כשישה מיליון דולר בביטקוין. מחלקת המדינה האמריקנית מציעה פרס של עד עשרה מיליון דולר עבור מידע שיוביל לאיתורם של חמישה מהנאשמים.

מכון מבנא נוסד ב-2013 בידי שניים מהנאשמים. לפי התביעה, השם והמעטפת העסקית הסתירו מערך של עובדים, קבלנים והאקרים להשכרה, שקיבל משימות מגופים ממשלתיים ופרטיים באיראן. המבצע נגד האוניברסיטאות בוצע עבור משמרות המהפכה, ואילו פרויקטים אחרים הוזמנו בידי לקוחות איראניים נוספים.

אנשי המכון חילקו ביניהם את העבודה: איתור מטרות, הכנת הודעות התחזות, רישום כתובות אינטרנט מזויפות, שמירת הסיסמאות שנגנבו ומכירת הגישה למאגרים. משרד המשפטים מתאר את מבנא כ״ספק שירותי פריצה מסודר״, שפעל עבור המדינה וגם למטרות רווח.

לפי התובעים, המערכת עבדה כמעט כפס ייצור. יותר מ-100 אלף חשבונות של מרצים ברחבי העולם סומנו כמטרות, וכמחציתם היו שייכים לאנשי אקדמיה בארה״ב. שמות האוניברסיטאות הישראליות שנפגעו ומספר החשבונות שנפרצו בכל אחת נותרו חסויות.

היעדים לא הוגבלו למחקרים ביטחוניים או לטכנולוגיה רגישה: ההאקרים חיפשו חומרים במדעים, הנדסה ורפואה, אך גם במדעי החברה ובתחומים מקצועיים אחרים. לפי התביעה, האוניברסיטאות האמריקניות הוציאו כ-3.4 מיליארד דולר על רכישת החומרים האקדמיים ועל קבלת גישה למאגרים שמהם גנבו ההאקרים מידע. ה-FBI העריך כי כמות המידע שנגנבה הייתה גדולה פי שלושה מכל אוסף הדפוס של ספריית הקונגרס.

משחקי הכס ( צילום מסך )

השיטה: היכרות קרובה עם הקורבנות

השיטה התבססה בעיקר על היכרות מדוקדקת עם הקורבן. חברי הרשת סרקו את האינטרנט, בדקו במה עוסק כל מרצה ואילו מאמרים פרסם, ואז שלחו אליו הודעה שנחזתה להישלח מחוקר באוניברסיטה אחרת. הכותב המדומה טען שקרא מאמר של המרצה וביקש לעיין בעבודות נוספות.

הקישור שצורף להודעה הוביל לעמוד כניסה מזויף, שנראה כמעט זהה לאתר האוניברסיטה. מרצה שהקליד בו את שם המשתמש והסיסמה מסר למעשה את פרטיו להאקרים. באמצעותם הם נכנסו לחשבון האקדמי, הורידו מאמרים, ספרים אלקטרוניים, עבודות גמר ודוקטורטים, והעבירו אותם לשרתים שהיו בשליטתם מחוץ לארה״ב.

המידע שגנבה הרשת לא נשאר רק בידי משמרות המהפכה ולקוחות ממשלתיים אחרים. חלקו הפך למוצר מסחרי. באתר Megapaper.ir נמכרו מאמרים וספרים שנלקחו מהמאגרים, ואילו Gigapaper.ir הציע ללקוחות באיראן להשתמש ישירות בחשבונות של מרצים שנפרצו כדי להיכנס לספריות מקוונות של אוניברסיטאות זרות. אותו מערך שירת אפוא את המודיעין האיראני, אוניברסיטאות באיראן ולקוחות פרטיים ששילמו עבור המידע.

נגד החברות וגופי הממשל הופעלה שיטה אחרת, המכונה ״ריסוס סיסמאות״. ההאקרים אספו מהאינטרנט שמות וכתובות דואר של עובדים, וניסו להתחבר למספר רב של חשבונות באמצעות סיסמאות נפוצות או סיסמאות ברירת מחדל.

לאחר שהצליחו להיכנס, הם הורידו במקרים מסוימים תיבות דואר שלמות וקבעו כללי העברה אוטומטיים, כך שגם הודעות חדשות נשלחו אליהם ללא ידיעת העובד. בין היעדים היו חברות טכנולוגיה, ייעוץ, שיווק, בנקאות, ביוטכנולוגיה ובריאות, וכן משרד העבודה האמריקני, הנציבות הפדרלית לפיקוח על משק האנרגיה, מדינות הוואי ואינדיאנה, האו"ם ויוניסף. עלויות החקירה ושיקום המערכות שנגרמו לחלק מהקורבנות עלו, לפי התביעה, על 20 מיליון דולר.

ועדת זכויות האדם של האו"ם בז'נבה. גם הארגון היה תחת מתקפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

לפי כתב האישום החדש, בהזאד מסרי וחמישה חברים נוספים ברשת היו מעורבים ישירות בפריצה. מסרי פעל בעבר, לפי התביעה, עבור צבא איראן במתקפות נגד מערכות צבאיות, תוכנות גרעין ותשתיות ישראליות. דרישת הכופר מ-HBO החלה ב-5.5 מיליון דולר בביטקוין ועלתה לשישה מיליון.

באחת ההודעות צורפה תמונה של מלך הלילה מ"משחקי הכס" לצד האיחול המאיים "בהצלחה ל-HBO". לאחר שהחברה לא שילמה, חלק מהחומרים פורסמו באינטרנט, ונפתח חשבון ברשת החברתית שנועד לפרסם את ההדלפות ולמשוך אליהן תשומת לב.

הזיכרון הארוך של הרשויות בארה"ב

הפרשה נחשפה כבר ב-2018, אך כתב האישום שהוגש כעת מרכז את הפעילות המיוחסת לרשת ב-14 סעיפים, מרחיב את מספר הנאשמים ל-17 וקושר חברים נוספים לפריצה ל-HBO ולתקיפות נגד חברות וגופי ממשל. האישומים כוללים בין היתר קשירת קשר לביצוע חדירות מחשב, הונאה, גניבת זהות בנסיבות מחמירות וסחיטה.

כבר עם חשיפת הפרשה הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות על מכון מבנא ועל עשרה איראנים שנקשרו לפעילותו, הקפיא נכסים שהיו כפופים לסמכות האמריקנית ואסר על אזרחי ארה"ב לקיים עמם עסקאות.

בכיר בחטיבת הסייבר של ה-FBI אמר כי כתב האישום נועד להזכיר ליריבותיה של ארה"ב כי "הזיכרון של ה-FBI ארוך", וכי השנים שחלפו לא ירתיעו אותו מהמשך המרדף. הפרס שעליו הכריזה מחלקת המדינה נועד למידע שיוביל למקום הימצאם של חמישה מאנשי הרשת, ולא הותנה במעצרם. אם ייתפסו ויורשעו, הנאשמים עשויים להישלח לעד 20 שנות מאסר על כל סעיף הונאה.