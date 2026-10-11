חברת החלל SpaceX הופכת למתחרה רציני גם בשוק הסלולר בארה"ב באמצעות שירות "סטארלינק מובייל" שלה: בסוף השבוע רכשה החברה ספקטרום תדרים נמוך, שמתאים במיוחד לשידורי סלולר, מחברת "גריין מנג'מנט" תמורת 8 מיליארד דולר.

הרכישה מצטרפת לרכישה אחרת של רשיונות ספקטרום בתדרים נמוכים, שביצעה החברה באוגוסט האחרון תמורת כ-20 מיליארד דולר מחברת "אקו-סטאר".

גלריה אילון מאסק ( צילום: Frederic Legrand - COMEO, Shutterstock )

"סטארלינק מובייל" (Starlink Mobile) מפעילה כבר כיום שירות טלפון סלולרי לווייני הנסמך על כ-10,000 לווייני האינטרנט הקטנים שלה בחלל. השירות שלה מסתמך כיום על טווח תדרים "גבוה", של 2 גיגה-הרץ, שמאפשר אמנם קיבולת נתונים נרחבת ושירות גם באזורים מרוחקים ונידחים, אבל נתקל בקשיי קליטה באזורים עירוניים צפופים - המכשול הטכני הכי משמעותי העומד בפני רשתות סלולריות מבוססות לוויין.

לעומת זאת, התדרים החדשים שרכשה, תדרי 800 מגה-הרץ המכונים "תדרי פס נמוך", מאפשרים קליטה ושידור באיכות גבוהה יותר: הם חודרים למשל דרך קירות בניינים.

רוב הסמארטפונים הקיימים תומכים בתדרים הללו, מה שיחסוך את הצורך לרכוש מכשירים לווייניים מיוחדים כדי להנות מהשירות. עם זאת, סטארלינק תצטרך להשקיע גם בבניית תשתית קרקעית – אנטנות על מגדלים וגגות - כדי לתפעל את הרשת. העסקה כפופה לאישור ועדת התקשורת הפדרלית בארה"ב.

השילוב של תדרי התחום הנמוך החדשים עם הקיבולת הגדולה של נתונים במהירות גבוהה שמאפשר התדר הגבוה, ממקם את "סטארלינק מובייל" בתחרות ישירה עם ענקיות הסלולר הגדולות באמריקה, הן בתחום הכיסוי הרחב שהיא מסוגלת לספק והן באמינות הקליטה בערים הגדולות, בתוך ובין מבנים.

Spacex אף תוכל להציע בחבילת השירות שלה ללקוח את שירות ה-AI של אלון מאסק, גרוק, בגרסתו המתקדמת. בעקבות העסקה ירדו בסוף השבוע, לזמן קצר, מניות ספקיות הסלולר ורייזון, AT&T ו-T-Mobile באחוזים בודדים.

במדינות רבות, גם בישראל, ספקטרום התדרים הוא משאב המפוקח על-ידי המדינה, ומחזיקי רשיונות השימוש חייבים לעמוד בכללים טכניים ובדרישות פריסה, והעברת הרישיונות ביניהם דורשת אישור רגולטורי.

לווין של סטארלינק ( צילום: יח"צ סטארלינק )

בתוך כך, רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית, ה-FCC, אישרה בשבוע שעבר ל"סטארלינק מובייל" לשגר עוד 15 אלף לוויינים המותאמים לספקטרום 2 גיגה-הרץ. צי הלוויינים החדש יפעל במסלול נמוך מאוד סביב כדור הארץ ומיועד במיוחד לטלפוניה סלולרית: החברה הוסיפה להם מודמים מיוחדים, המשדרים בתדרים סלולריים רגילים, כך שהטלפון "חושב" שהוא מחובר לאנטנה רגילה על הקרקע. בשיטה זו אין צורך בחומרה מיוחדת בטלפון.

המהלך האחרון של "סטארלינק" מלמד על התחממות הקרב על הסלולר הלווייני בארה"ב: בחודש מאי האחרון פורסם, כי שלוש הספקיות הענקיות הקיימות חברו ביניהן למיזם משותף ממוקד לוויינים, שנועד להגיב לאיום מצד SpaceX.

קודם לכן הודיעה חברת אמזון של המיליארדר ג'ף בזוס על רכישת רשת הלוויינים במסלול נמוך "גלובלסטאר" (Globalstar) תמורת 11.57 מיליארד דולר, שתאפשר לה להתחרות ב"סטארלינק". בין החברות הפעילות בתחום ניתן למנות גם את חברות AST, "לינק גלובל", "אירידיום" ועוד.

"גלובלסטאר" מספקת כיום את שירותי החירום הלווייניים באייפון ובשעוני אפל, המאפשרים לשלוח מהם הודעות, להתקשר לסיוע חירום ולבקש עזרה באזורים שאינם מכוסים על ידי שירותי סלולר.

אמזון פיתחה רשת לוויינים דומה ל"סטארלינק" שאמורה לכלול 1,618 לוויינים שיספקו שירותי אינטרנט מהחלל, ותוכננה להתממשק ישירות לשירותי הענן של אמזון (AWS). עם רכישת "גלובלסטאר" – החברה תוכל לפתח את הטכנולוגיה ולהציע גם שירותי הודעות ושיחות דרך הלוויין למכשירים ניידים מהר מן הצפוי.

סטארלינק אגב, פועלת כבר בישראל החל מאוגוסט האחרון, ומפעילה כאן בינתיים רק את שירות האינטרנט הלווייני שלה. השירות מציע אמנם מהירויות אינטרנט נמוכות יחסית, אבל מאפשר גישה לאינטרנט כמעט מכל מקום - וגם בעתות חירום, כאשר מערכות האינטרנט הקיימות קורסות.