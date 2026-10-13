אחרי שנים שבהן השאירה את תחום הבית החכם בעיקר לגוגל ולאמזון, אפל החליטה להיכנס אליו בכל הכוח: החברה הכריזה היום (ג') על HomeView, מסך חכם חדש שמזהה את בני הבית, מאפשר לשלוט במכשירי החשמל ומצויד בגרסה החדשה של סירי AI. לצדו נחשפו גם סטרימר Apple TV 4K חדש, רמקול HomePod mini משודרג ושורה של אביזרים חכמים, בהם מצלמות אבטחה, מנעולים ותרמוסטטים בשיתוף LG.

במשך שנים אפל הסתפקה בעיקר במערכת HomeKit ובאפליקציית Home, שאפשרו לשלוט במוצרים חכמים של יצרניות אחרות. כעת החברה מנסה לסגור את הפער הזה, כשהיא נשענת על שני יתרונות מרכזיים: בסיס המשתמשים הגדול של האייפון והדור החדש של סירי, שאמור להפוך את השליטה בבית לפשוטה הרבה יותר.

המסך שמזהה מי עומד מולו

במרכז ההכרזה עומד HomeView, מסך חכם בגודל 7 אינץ' שנועד להפוך למרכז השליטה של הבית. מדובר בקטגוריית מוצר חדשה עבור אפל, שמתחרה ישירות במסכים החכמים של אמזון וגוגל, אבל עם דגש על שילוב רחב של המוצר באקוסיסטם של החברה.

המכשיר מגיע בשתי גרסאות: אחת שמיועדת להצבה על שולחן או שידה, עם בסיס הכולל רמקולים וציר שמאפשר לשנות את זווית המסך, והשנייה להתקנה על הקיר. העיצוב של הגרסה השולחנית מזכיר במידה מסוימת את מחשב ה-iMac G4 האייקוני של אפל, עם מסך שניצב מעל בסיס עגול.

אחת היכולות הבולטות של HomeView היא זיהוי פנים. באמצעות מצלמה מובנית, המכשיר מסוגל לזהות עד שישה משתמשים שונים ולהתאים את המידע שמוצג לכל אחד מהם. כך, למשל, כאשר אחד מבני המשפחה ניגש למסך, הוא יוכל לראות את היומן האישי שלו, תזכורות, הודעות ומידע נוסף שרלוונטי עבורו.

במרכז המכשיר נמצאת Siri AI, הגרסה החדשה של העוזרת הקולית של אפל, שמבוססת על Apple Intelligence. משתמש יוכל למשל לבקש מסירי למצוא מתכון שקיבל במייל, להוסיף את המרכיבים לרשימת הקניות או לבדוק מתי מתקיימת פגישה מסוימת ביומן שלו. חלק מהיכולות האישיות הללו דורשות חיבור לאייפון או לאייפד שתומכים ב-Apple Intelligence.

מעבר לשליטה בבית, HomeView מיועד גם לצריכת תוכן ולתקשורת. הוא כולל מצלמה לשיחות FaceTime עם תמיכה ב-Center Stage, ששומרת על המשתמש במרכז התמונה גם כשהוא נע בחדר, וניתן להשתמש בו להאזנה למוזיקה, לצפייה בתכנים ולניהול שיחות.

גלריה HomeView ( אפל )

HomeView ( אפל )

המכשיר מצויד בשבב A18 של אפל, במסך Liquid Retina ובמערכת שמע מובנית. הממשק שלו משתנה בהתאם למרחק של המשתמש: כאשר עומדים רחוק מוצג מידע גדול ופשוט יותר, וכאשר מתקרבים מופיעים פרטים נוספים.

אבל התפקיד המרכזי של HomeView הוא ניהול הבית החכם. באמצעותו ניתן לצפות בעד תשעה שידורים חיים ממצלמות אבטחה במקביל, לשלוט בתאורה, לכוון את הטמפרטורה, לנעול דלתות ולבצע אוטומציה לפעולות שונות. הוא גם מסוגל לזהות קולות של אזעקות ולשלוח התראה למכשירים האישיים של בני הבית.

מחירו של HomeView יתחיל ב-299 דולר, והוא יהיה זמין במדינות נבחרות החל מ-13 בנובמבר. אביזרי ההתקנה על הקיר, שמיוצרים על ידי שניידר אלקטריק, יימכרו בנפרד במחיר שמתחיל ב-59.95 דולר.

סירי מגיעה גם לטלוויזיה

לצד המסך החכם, אפל הציגה גם דור חדש של Apple TV 4K, הסטרימר שלה, שמקבל שדרוג בביצועים וביכולות הבינה המלאכותית שלו. המכשיר מצויד בשבב A19, שלפי אפל מספק ביצועי מעבד מהירים בעד 50% וביצועים גרפיים מהירים עד פי שניים בהשוואה לדור הקודם. הוא כולל גם מפענח AV1 ייעודי, שנועד לאפשר הזרמת וידאו באיכות גבוהה תוך שימוש יעיל יותר ברוחב הפס.

אבל החידוש המרכזי הוא השילוב של Siri AI. במקום להסתפק בפקודות קוליות בסיסיות, משתמשים יוכלו לנהל שיחה עם הטלוויזיה, לחפש סרטים וסדרות באמצעות שאלות מורכבות ולקבל המלצות בהתאם לבקשות שלהם.

למשל, אפשר יהיה לשאול אילו סדרות זכו השנה בפרסי האמי, לבקש המלצות לקומדיות עטורות פרסים או לשאול היכן צולמה סדרה מסוימת. בזמן הצפייה, התשובות יופיעו בחלונית קטנה כדי לא להסתיר את התוכן.

Apple TV 4K ( אפל )

חידוש נוסף הוא שילוב של שלושה מיקרופונים שמסוגלים לקלוט פקודות קוליות ממרחק, גם כאשר הטלוויזיה פועלת. המשמעות היא שלא צריך יותר להרים את השלט כדי לדבר עם סירי. אפרופו שלט - גם זה זכה לשדרוג, עם יכולת איתור מדויק באמצעות Find My, לצד אפשרות להשמיע ממנו צליל כדי למצוא אותו כשהוא נעלם בין כריות הספה.

הסטרימר החדש תומך גם בחיבור של ארבעה רמקולי HomePod תואמים ליצירת מערכת שמע היקפית. הרמקולים מזהים את מיקומם בחדר ומתאימים אוטומטית את עוצמת הקול והתזמון. לשם כך נדרשים ארבעה רמקולים תואמים, עם זוג תואם מלפנים וזוג תואם מאחור.

כמרכז בית חכם, Apple TV 4K מאפשר גם לראות מי מצלצל בדלת ישירות על מסך הטלוויזיה, לדבר עם המבקר ואפילו לפתוח עבורו את המנעול החכם. המחיר בארה"ב יעמוד על 299 דולר, והסטרימר יגיע לחנויות ב-13 בנובמבר. עם זאת, חלק מהיכולות של סירי החדשה יגיעו בגרסת בטא גם ל-Apple TV 4K מהדור השני ואילך.

HomePod mini 2: קטן, צבעוני וחכם יותר

גם הרמקול הקטן של אפל זוכה לשדרוג. HomePod mini 2 החדש מצויד בשבב S10, שמאפשר עיבוד שמע בזמן אמת והתאמה של הצליל בהתאם לתוכן ולעוצמת ההשמעה.

הרמקול מציע צליל ב-360 מעלות, וניתן להשתמש בו כרמקול בודד, בזוג סטריאופוני או כחלק ממערכת שמע שמפוזרת בין חדרים שונים בבית. לראשונה, ניתן גם לחבר ארבעה רמקולים תואמים ל-Apple TV 4K החדש וליצור מערכת שמע היקפית.

חידוש נוסף הוא Sound Glow, תכונה שהופכת את החלק העליון של הרמקול לתצוגת תאורה צבעונית שמגיבה למוזיקה בזמן אמת. התאורה משתנה בהתאם לקצב, לבס ולצלילים הגבוהים, ויכולה גם להתאים את צבעיה לעטיפת האלבום שמתנגן. הרמקול יכול לשמש גם כרמקול ברירת המחדל של מחשבי מק תואמים, לשיחות וידאו, משחקים וצפייה בסרטים.

HomePod mini 2 ( אפל )

גם כאן, השדרוג המשמעותי אמור להגיע מכיוון הבינה המלאכותית. Siri AI תוכל לזהות עד שישה משתמשים שונים לפי קולם, לנהל שיחות טבעיות יותר ולספק תשובות מותאמות אישית באמצעות מידע מהמכשירים שלהם. עם זאת, סירי החדשה לא תהיה זמינה ב-HomePod mini 2 מיד עם השקתו, אלא תגיע בעדכון תוכנה עתידי. בשלב הראשון היא תתמוך באנגלית בלבד ובמספר מצומצם של מדינות.

לאחר הפעלתה, גם משתמשים שאין להם אייפון או אייפד שתומכים ב-Apple Intelligence יוכלו ליהנות מחלק מיכולות השיחה והידע הכללי של סירי. לעומת זאת, יכולות שמתבססות על מידע אישי עדיין ידרשו מכשיר תואם. HomePod mini 2 יוצע בחמישה צבעים: ורוד, ירוק, כחול, לבן ושחור, במחיר של 149 דולר. הוא יגיע לחנויות ב-30 באוקטובר.

גאדג'טים חכמים במיוחד לבית

לצד המוצרים שאפל מייצרת בעצמה, החברה הכריזה גם על Apple Home Collection, סדרת אביזרים חכמים שפותחו בשיתוף LG ושניידר אלקטריק.

הסדרה כוללת מצלמות אבטחה לבית ולחצר, פעמון דלת עם מצלמה, מנעול חכם, תרמוסטטים וחיישני טמפרטורה ולחות. כל המוצרים נועדו לעבוד יחד באמצעות אפליקציית Home, ללא צורך בהתקנת אפליקציות נוספות.

מצלמות האבטחה של LG כוללות ארבעה מוצרים: מצלמת פנים, מצלמת חוץ, מצלמה עם תאורת הצפה ופעמון דלת חכם. הן מציעות צילום ברזולוציה של עד 2.5K, לצד יכולות זיהוי של אנשים, פנים מוכרות, חיות מחמד, כלי רכב וחבילות שהושארו בפתח הבית.

פעמון הדלת החכם, למשל, כולל שתי מצלמות נפרדות: אחת מצלמת את האדם שעומד מול הדלת ברזולוציית 2.5K, והשנייה מכוונת כלפי מטה ומצלמת ברזולוציית Full HD, כדי לאפשר לראות גם חבילות שהושארו על הרצפה. מצלמת החוץ מציעה ראיית לילה בצבע, בעוד שמצלמת הפנים מסוגלת להטות את העדשה כלפי מטה כדי להפסיק לנטר את החדר כאשר אחד מבני הבית חוזר הביתה.

קו המוצרים החכמים לבית של אפל בשיתוף LG ( אפל )

באמצעות Apple Intelligence, משתמשים בעלי מנוי +iCloud מתאים יוכלו לקבל תיאור אוטומטי של מה שמתרחש בסרטונים, וגם לחפש בהיסטוריית הצילום בשפה טבעית. במקום לעבור ידנית על שעות של הקלטות, אפשר יהיה לתאר אירוע מסוים והמערכת אמורה לאתר את הסרטונים הרלוונטיים.

המצלמות תומכות בשמירת היסטוריית אירועים של עשרה ימים באמצעות iCloud+, ללא צורך במנוי נפרד ליצרנית המצלמה. עם זאת, מספר המצלמות הנתמכות תלוי בחבילת האחסון, ויכולות הבינה המלאכותית המתקדמות דורשות גם הגדרה באמצעות אייפון או אייפד שתומכים ב-Apple Intelligence.

מוצר נוסף בסדרה הוא Smart Deadbolt Lock של LG, מנעול חכם שמשתמש בטכנולוגיית Ultra Wideband, או UWB, כדי לזהות את מיקומו של המשתמש ואת התקרבותו לדלת.

בפועל, המשמעות היא שבעלי אייפון או אפל ווטש תואמים יוכלו להתקרב לדלת הבית והמנעול ייפתח אוטומטית, בלי להוציא את הטלפון מהכיס ובלי לגעת במנעול. מי שמעדיף יוכל גם לפתוח את הדלת באמצעות הצמדת האייפון או השעון, הקלדת קוד בלוח מקשים מובנה או שימוש במפתח פיזי לגיבוי.

המנעול כולל גם חיישנים שמזהים אם הדלת פתוחה, סגורה או אם מישהו ניסה להתעסק איתה. באמצעות אפליקציית Home ניתן יהיה להעניק הרשאות כניסה לאורחים ולבני משפחה, ולשלב את המנעול עם פעמון הדלת כדי לראות מי עומד בכניסה ולפתוח עבורו את הדלת מרחוק.

המנעול תומך גם בתקני Matter ו-Aliro, המיועדים לאפשר תאימות בין מערכות בית חכם שונות. לדברי אפל, פעולות הכניסה הבסיסיות מתבצעות באופן מקומי, כך שהמנעול יכול להמשיך לתפקד גם ללא חיבור לאינטרנט.

Smart Deadbolt Lock ( אפל )

לצד מוצרי האבטחה, אפל הציגה גם שני תרמוסטטים חכמים, אחד של LG והשני של שניידר אלקטריק, וכן חיישנים למדידת טמפרטורה ולחות בחדרים שונים בבית. התרמוסטטים משתמשים ביכולת בשם Adaptive Temperature, שמאפשרת למערכת להתאים באופן אוטומטי את הטמפרטורה בבית בהתאם להרגלי המשתמשים.

כך, למשל, כאשר בני הבית יוצאים לעבודה, המערכת יכולה להפחית את פעילות החימום או הקירור כדי לחסוך באנרגיה. לקראת חזרתם, היא יכולה להתחיל להתאים את הטמפרטורה מחדש, כך שהבית יהיה נעים כשהם מגיעים. המערכת יכולה גם להתאים את הטמפרטורה לשעות הלילה, ללא צורך בהגדרת לוחות זמנים ידניים.

מה לגבי הפרטיות?

אחד הנושאים המרכזיים בהכרזות של אפל הוא פרטיות המשתמשים, במיוחד כאשר מדובר במערכת שכוללת מצלמות ומיקרופונים בתוך הבית, מזהה את בני המשפחה ומסוגלת לגשת למידע אישי. באפל מדגישים כי המידע הרגיש מוגן באמצעות מנגנוני אבטחה ועיבוד מקומי. ב-Apple TV 4K החדש, למשל, החברה משתמשת במנגנון בשם Secure Exclaves, שנועד לבודד את עיבוד המידע מהמיקרופונים משאר רכיבי המערכת.

בנוסף, בקשות לסירי יכולות להתבצע באופן מקומי או באמצעות תשתית הענן המאובטחת Private Cloud Compute. לפי אפל, מידע שמעובד בענן באמצעות תשתית זו אינו נשמר ואינו נגיש לחברה. צילומי מצלמות האבטחה שמאוחסנים ב-iCloud מוגנים באמצעות הצפנה מקצה לקצה, ואפל טוענת שגם היא עצמה אינה יכולה לצפות בהם.