"בשנה הבאה, אתן לכל ילד באמריקה מניה אחת מתוך המניות שלי בחברת התעופה והחלל SpaceX" – כך הבטיח היום (ב') היזם והאיש העשיר בעולם אילון מאסק בפוסט שפרסם ב-X. מאסק אף הוסיף: "זו תהיה הראשונה מתוך רבות".
ההכרזה של מאסק מגיעה לאחר רצף של הכרזות דומות בצמרת ההיי-טק האמריקאי על תרומה לציבור של חלק מהעושר העצום שצברו החברות השונות. הוא הגיב בכך על הכרזתה של חברת ה-AI אנת'רופיק, 12 שעות לפני כן, שהבטיחה לתרום 5% ממניותיה לקרן חדשה לרווחת הציבור.
יצרנית קלוד טענה, כי תוכל לתרום כך תרומות גדולות לעמותות, או לבצע "חלוקות ישירות" לאוכלוסיות מסוימות. מאסק, בתגובה, טען כי יש להעניק מניות ישירות לציבור - והכריז על תרומתו.
לפי נתוני מפקד האוכלוסין בארה"ב יש כ-73 מיליון ילדים מתחת גיל 18. בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית SpaceX (כ-146.03 דולר), שווי המהלך המוערך הוא סביב 10.6–11 מיליארד דולר.
מאסק, ששוויו הנקי עומד על כ-904 מיליארד דולר לפי בלומברג, לא ציין כיצד הוא מתכנן להעביר את המניות בפועל למיליוני הילדים, מי יוגדר כזכאי, והאם המניות יופקדו במסגרת תוכניות חיסכון. השימוש של מאסק במילים "מניות ה- SpaceX שלי" בהכרזתו מרמז, שהתרומה תגיע מאחזקותיו האישיות ולא מהמניות החדשות שמונפקות על ידי החברה.
מאסק הוא בעל המניות הגדול ביותר של SpaceX, עם שליטה ביותר מ-6.4 מיליארד מניות. החברה קיימה הנפקה ראשונית בחודש יוני, ומאסק אינו יכול למכור או לסחור ברוב המניות עד יוני 2027.
לא ברור אם ההבטחה קשורה גם ל"חשבונות טראמפ" (Trump Accounts) - מכשיר חיסכון והשקעה חדש לילדים אמריקאים, שהושק במסגרת חקיקת מס ויוזמות כלכליות של הממשל: ילדים אמריקאים שנולדו במהלך כהונתו השנייה של הנשיא, זוכים למענק התחלתי בסך 1,000 דולר, המופקד ישירות לחשבון על שמם.
התוכנית מאפשרת גיוס תרומות מגורמים פרטיים וקרנות. בחודש שעבר הרחיב אותה משרד האוצר האמריקאי כדי לאפשר גם תרומות של מניות חברות בודדות. המטרה היא ליצור תשתית לצמיחה כלכלית ארוכת טווח עבור הדור הצעיר. הכספים מושקעים בשוק ההון ומיועדים להצטבר לאורך שנים לטובת חינוך, רכישת דירה או התפתחות כלכלית.
בתחילת השנה התחייבו גם נשיאת SpaceX גוויין שוטוול ובעלה רוברט לתרום באופן אישי יותר מ-320 מיליון דולר במניות SpaceX ל"חשבונות טראמפ", ליותר משני מיליון ילדים, תוך התמקדות באזורים בעלי הכנסה נמוכה בטקסס, שם ממוקמת SpaceX.
מאסק עצמו חתם ב-2012 על "שבועת הנתינה" - התחייבות של האנשים העשירים בעולם לתרום מחצית מהונם, אך הביע ספקנות כלפי הפילנתרופיה המסורתית. הארגון ללא מטרות רווח שלו, "קרן מאסק", החזיק בנכסים בשווי של יותר מ-14 מיליארד דולר בסוף השנה שעברה.
ב-2021, בעיצומו של דיון ציבורי על חובות המס שלו, הבטיח מאסק כי יעניק 6 מיליארד דולר לתוכנית המזון העולמית של האו"ם, אם שם יוכלו לתאר כיצד ישתמשו בכסף "כדי לפתור את הרעב העולמי". הארגון פיתח תוכנית בנושא, אך התרומה בוששה להגיע.