ב-2021, בעיצומו של דיון ציבורי על חובות המס שלו, הבטיח מאסק כי יעניק 6 מיליארד דולר לתוכנית המזון העולמית של האו"ם, אם שם יוכלו לתאר כיצד ישתמשו בכסף "כדי לפתור את הרעב העולמי". הארגון פיתח תוכנית בנושא, אך התרומה בוששה להגיע.