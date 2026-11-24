הפער התרבותי והמדעי שבין עמק הסיליקון לתעשיית הפארמה המסורתית נחשף השבוע במלוא עוצמתו, דווקא מצד מי שיושב על התפר שבין שני העולמות. ואס נאראסימהן, מנכ"ל ענקית התרופות השוויצרית נוברטיס (Novartis), המכהן במקביל גם כחבר דירקטוריון בחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), דחה על הסף את התחזיות האופטימיות של עמיתיו מעולם הטכנולוגיה, לפיהן בינה מלאכותית תצליח לרפא מחלות כמו סרטן ואלצהיימר בתוך חמש עד עשר שנים.

גלריה תאי סרטן ( צילום: shutterstock )

לדברי נאראסימהן בראיון לפייננשל טיימס הבריטי, תעשיית הטכנולוגיה ניגשת לעולם הרפואה מתוך "תפיסה הנדסית", ומתעלמת ממורכבות הביולוגיה האנושית. "הבעיה המהותית האמיתית שאנו מתמודדים איתה היא שאנחנו מבינים רק כ-5 אחוזים ממה שמתרחש בגוף האדם", הסביר. "בתחומים כמו כתיבת קוד ושפה אנו מבינים שיעור גבוה בהרבה של המערכת, ולכן היכולת של מודלי הבינה המלאכותית ללמוד ולחזות תוצאות גבוהה משמעותית".

דבריו של מנכ"ל נוברטיס עומדים בניגוד חזיתי להצהרותיהם של ראשי חברות הבינה המלאכותית המובילות בעולם. דאריו אמודיי, מנכ"ל אנתרופיק – החברה שבדירקטוריון שלה יושב נאראסימהן עצמו – העריך לאחרונה כי בינה מלאכותית תביא לריפוי סרטן ואלצהיימר בתוך עשור.

בנאום שנשא ביום חמישי האחרון לרגל הנפקתה של אנתרופיק בבורסה, טען אמודיי כי ההתקדמות בריפוי מחלות היא "איטית מדי", והוסיף כי "בינה מלאכותית חזקה דיה, שתפעל בשיתוף פעולה עם בני אדם, תוכל לדחוס מאה שנים של התקדמות מדעית ורפואית לתוך עשור אחד".

לרפא את כל המחלות תוך עשור?

בדומה לאמודיי, גם סר דמיס הסביס, חתן פרס נובל ומייסד מעבדת DeepMind של גוגל וחברת הבת שלה לגילוי תרופות, איזומורפיק (Isomorphic Labs), העריך בשנה שעברה כי בינה מלאכותית עשויה לפתור את כל המחלות האנושיות בתוך עשור. הפער בין ההבטחות הללו למציאות משתקף בהשקעות העתק שזורמות לתחום: איזומורפיק, שמשתפת פעולה עם חברות פארמה ובהן נוברטיס עצמה, הודיעה בשבוע שעבר על גיוס ענק של 5 מיליארד דולר, בעוד אנתרופיק מקימה מעבדות משלה ורוכשת חברות ביוטק קטנות כדי לקדם תוכנית עצמאית לפיתוח תרופות.

למרות הספקנות, נוברטיס עצמה מטמיעה כלי בינה מלאכותית לאורך כל שרשרת הפיתוח שלה, וכבר רושמת הישגים מדידים, בעיקר בשלבים המוקדמים של גילוי מולקולות חדשות – עוד לפני שהתרופה מגיעה לניסויים בבני אדם. לדברי נאראסימהן, הטכנולוגיה מצליחה לקצר שלב זה, שאורך בממוצע ארבע שנים, בעד שנתיים.

אלא שמכאן ועד למהפכה כוללת הדרך עוד ארוכה. נאראסימהן מעריך כי בתוך עשור, השימוש בבינה מלאכותית יצליח לקצר את משך הפיתוח הכולל של תרופה חדשה מממוצע של 12 שנים לממוצע של שמונה שנים בלבד – חיסכון של ארבע שנים, רחוק מאוד מפתרון בזק לכלל המחלות. בנוסף, הוא מקווה שהטכנולוגיה תעלה את סיכויי ההצלחה של תרופה פוטנציאלית שמגיעה לניסויים ראשונים בבני אדם מ-8 אחוזים כיום ל-12 אחוזים.

החסם המרכזי, כך עולה מדבריו, אינו רק ביכולת החישוב אלא גם ברגולציה ובצורך בהוכחה ביולוגית. האצה דרמטית של התהליך תתאפשר רק אם הרגולטורים ישתכנעו שניתן לחזות בוודאות גבוהה כיצד תרופה תתנהג בגוף האדם, ובכך לצמצם את היקף הניסויים הנדרשים. אולם נאראסימהן משוכנע שניסויים קליניים ממושכים יישארו הכרחיים בעתיד הנראה לעין: "אני לא חושב שנוכל לברוח מהעובדה שבתקופה הזו עדיין נצטרך לבדוק את התרופות הללו בבעלי חיים ולאחר מכן בבני אדם, כדי לבחון את התפקוד הביולוגי של התרכובות". את ההשפעה האמיתית של הבינה המלאכותית על עולם הרפואה הוא ממקם "איפשהו באמצע" – בין החזון השאפתני של ענקיות הטכנולוגיה לבין הזהירות המסורתית של תעשיית התרופות.

הניסיון מוכיח שהבטחות אופטימיות מדי נכשלות

הוויכוח הנוכחי מול תחזיותיהם של ראשי חברות ה-AI דוגמת אנתרופיק ואיזומורפיק, אינו תופעה חדשה. ולרוב הפרדיגמה שהוכחה כנכונה היתה זו הזהירה והפחות מתלהמת. התבנית מוכרת: טכנולוגיה חדשה ומבטיחה מציגה יכולות חישוב או ניתוח פורצות דרך, ותעשיית הטכנולוגיה ממהרת להכריז על קיצור דרמטי של תהליכי פיתוח תרופות וריפוי מחלות קשות – בעוד המציאות הקלינית והביולוגית מוכיחה שבין מודל או פיתוח חדש לבין תרופה בטוחה ויעילה עומדים שנים של ניסויים, טעויות ורגולציה.

כנראה שכימותרפיה עדיין תהיה טיפול בסרטן לעוד שנים רבות ( צילום: shutterstock )

הציון ההיסטורי הבולט ביותר לכך הוא פרויקט מיפוי הגנום האנושי (Human Genome Project), שהושלם בראשית שנות ה-2000. עם פענוח רצף הדנ"א האנושי רווחה ההערכה כי פתיחת "ספר החיים" תאפשר בתוך שנים ספורות להבין את המנגנונים הגנטיים של מחלות מורכבות כמו סרטן ואלצהיימר, ולפתח תרופות מותאמות אישית בקצב חסר תקדים. בפועל, התברר שריצוף הגנום הוא רק רשימת החלקים, ולא הבנה מלאה של אופן פעולתם, האינטראקציות ביניהם והשפעת הסביבה – תהליך שלקח הרבה מעבר לתחזיות האופטימיות של שיא ההתלהבות.

כעשור לאחר מכן, סביב אמצע העשור הקודם, נרשם גל אופטימיות נוסף סביב מחשוב קוגניטיבי ובינה מלאכותית מוקדמת ברפואה, ובראשו מיזם Watson for Oncology של IBM. המערכת הוצגה ככלי שיוכל לסייע לרופאים לבחון מאגרי מידע רפואיים עצומים ולהמליץ על טיפולים אונקולוגיים מותאמים. אלא שגם כאן התגלתה המורכבות בשטח: נתונים קליניים חלקיים, הבדלים בין פרוטוקולים רפואיים, פערים בין מחקרים תיאורטיים לבין ניסויים קליניים מבוקרים והצורך בעדכון מתמיד של ידע רפואי מתפתח הובילו לכך שהמערכת לא סיפקה את הקפיצה המיוחלת, ובסופו של דבר צומצמה והופסקה במתכונתה המקורית.

במקביל להתפתחויות הללו נבנו לאורך השנים גם תשתיות חישוביות ייעודיות למבנה חלבונים ולכימיה תרופתית – תחומים שבהם הבינה המלאכותית של העשור האחרון כבר רשמה הישגים ממשיים יותר, ובראשם חיזוי מבנה תלת-ממדי של חלבונים שהאיץ שלבים מוקדמים של איתור מועמדים למולקולות על ידי גוגל. ההבדל המרכזי בין השלבים הללו לבין ריפוי מחלות מורכבות טמון בכך שחיזוי מבנה או סינון מועמדים במחשב הם שלבים שבהם כוח החישוב והדפוסים הסטטיסטיים חזקים יחסית, בעוד שגוף האדם פועל כמערכת ביולוגית פתוחה, דינמית ורוויית מנגנוני משוב שטרם פוענחו במלואם.