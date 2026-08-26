נחשף: אירוע ההשקה הבא של אפל יתקיים בעוד שבועיים ביום רביעי, 9 בספטמבר, הפעם תחת הכותרת "הפתעה וניצוץ/ ברק" (Surprise and shine), וכמיטב המסורת - בתיאטרון סטיב ג'ובס במתחם פארק אפל בקליפורניה.

גלריה כרזת אירוע ההשקה של סדרת האייפון 18 פרו והאייפון המתקפל ( אפל )

אירוע יוצא דופן

מדובר הפעם באירוע יוצא-דופן משתי סיבות: הראשונה - על-פי כל הערכות, אפל תכריז במהלכו סוף סוף על האייפון המתקפל הראשון הנפתח כמו ספר, שלאורך השנים נכרכו בו שמועות רבות. אפל, כרגיל, שומרת על עיצובו הסופי של המכשיר בסוד כמוס, אך מדליפות שונות עולה כי יהיה בעל תצורה רחבה (שמזכירה דרכון), בדומה למתקפל החדש של סמסונג, הגלקסי פולד 8.

לפי חלק מהערכות הוא צפוי להיקרא "אייפון אולטרה" ולכלול מסך פנימי בגודל 7.8 אינץ' ומסך חיצוני בגודל 5.3 אינץ' במצב סגור. עוביו במצב פתוח צפוי להיות 4.5 מ"מ בלבד. המחיר הצפוי: בין 2,000 ל-2,500 דולר.

הסיבה השנייה לייחודו של האירוע: ינחה אותו לראשונה המנכ"ל החדש של אפל, ג'ון טרנוס, שמחליף את טים קוק כמנכ"ל אפל. טרנוס, שבעבר היה ראש מחלקת החומרה של החברה, צפוי להחליף את טים קוק ב-1 בספטמבר. קוק לא נוטש את החברה ויעבור לתפקיד יו"ר הדירקטוריון.

האם כך ייראה האייפון המתקפל הראשון? ( רשתות חברתיות )

טים קוק לצד מנכ"ל אפל הנכנס, ג'ון טרנוס ( אפל )

אפל צפויה גם לרענן באירוע את מכשירי ה-Pro וה-Pro Max שלה. לגבי שניהם השמועות גורסות כי מדובר רק בשדרוגים ולא בעיצוב-מחדש דרמטי. השינוי המשמעותי ביותר הוא כנראה מעבר לשבב A20 Pro, המעבד הראשון של אפל המיוצר בתהליך של 2 ננומטר, שצפוי לתרום להארכת חיי הסוללה.

בהנחה שאפל מתכוונת להמשיך את מסורת העבר, סביר להניח שהמכשירים יכונו אייפון 18 פרו ואייפון 18 פרו-מקס. עם זאת, לפי הדיווחים, דווקא על הדגם הבסיסי, אייפון 18, אפל לא תכריז באירוע, והיא מתכוונת להשיק אותו – לראשונה - רק במהלך בשנה הבאה, ככל הנראה לצד האייפון 18e ודור שני של אייפון אייר הדקיק.