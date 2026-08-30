אחת ההצעות המעניינות יותר היא שחברות המפתחות את מודלי ה-AI החזקים בעולם יעניקו בעת מתקפות משמעותיות גישה מוקדמת למודלים המתקדמים ביותר שלהן לגופי הגנה שעברו בדיקה ואישור. לצד זאת, החברות קוראות להרחיב את שיתוף מודיעין האיומים בין ארגונים ולספק מימון, הכשרות וסיוע טכני לגופים שאינם מסוגלים כיום להתמודד לבדם עם האיום.