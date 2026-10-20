ב-OpenAI מתכננים את הצעד הבא: מנכ"ל החברה, סם אלטמן , אישר כי ענקית הבינה המלאכותית מפתחת רובוטים משלה, ומתכננת להציג אבטיפוס ראשון כבר ב-2027. בשלב הראשון הם מיועדים לסייע בעבודה במפעלים ובמרכזי נתונים, אבל השאיפה היא שבעתיד יוכלו לבצע גם משימות יומיומיות בבית.

אלטמן אמר את הדברים בשיחה בפודקאסט Sources של העיתונאי אלכס הית', כאשר בראיון נוסף למגזין Fortune הוא התייחס גם ללוח הזמנים: "אני חושב שתהיה לנו הדגמה מגניבה ב-2027, הדגמה מצוינת", אמר. עם זאת, הוא הבהיר כי יחלפו עוד כמה שנים לפני שנראה רובוטים כאלה מסתובבים ברחובות.

גלריה סם אלטמן מנכ"ל OpenAI בכנס המפתחים של החברה ( צילום: AP Photo/Jeff Chiu )

מדובר בצעד נוסף בניסיון של OpenAI להרחיב את פעילותה מעבר למודלי הבינה המלאכותית שהפכו אותה לאחת מחברות הטכנולוגיה הבולטות בעולם. אלא שבניגוד לפיתוח תוכנות ושירותים דיגיטליים, הפעם החברה נכנסת לתחום שדורש גם מומחיות בחומרה, בהנדסה מכנית ובייצור.

לא רק לדבר, אלא גם לעבוד

אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח רובוטים כאלה הוא יצירת ה"מוח" שיפעיל אותם. בניגוד לצ'אטבוט שמקבל שאלה ומחזיר תשובה, רובוט שפועל בעולם האמיתי צריך להתמודד עם סביבה שמשתנה כל הזמן. הוא חייב לזהות חפצים, להבין את המיקום שלהם, לקבל החלטות בזמן אמת ולתרגם אותן לתנועות מדויקות, מבלי לסכן את האנשים שסביבו.

גם הבחירה במבנה דמוי אדם אינה מקרית. רוב הסביבה שבה אנחנו חיים ועובדים תוכננה עבור בני אדם: מדרגות, דלתות, מסדרונות וכלי עבודה. רובוט בעל מבנה גוף דומה יוכל, לפחות בתיאוריה, להשתלב בסביבות האלה מבלי שיהיה צורך להתאים אותן במיוחד עבורו.

לפי הדיווחים, ב-OpenAI מתכננים לשלב את הרובוטים הראשונים בעבודות הקשורות להקמת מתקנים ולתפעול מרכזי נתונים. בטווח הארוך, החברה שואפת לפתח רובוטים רב-תכליתיים שיוכלו לבצע מגוון רחב יותר של משימות, גם מחוץ לסביבה תעשייתית.

עם זאת, OpenAI עדיין לא חשפה כיצד ייראו הרובוטים שלה, מה יהיו היכולות המדויקות שלהם או מתי תתחיל לייצר אותם באופן מסחרי. היעד של 2027 מתייחס להדגמה של אבטיפוס, ולא להשקת מוצר שאפשר יהיה לרכוש.

רובוט שפותח בשיתוף אנבידיה. כולם רוצים להיכנס לתחום ה-AI הפיזי ( יח"צ )

OpenAI כבר ניסתה לפתח רובוטים בעבר

למעשה, זו לא הפעם הראשונה ש-OpenAI עוסקת ברובוטיקה. החברה הפעילה בעבר צוות מחקר בתחום, ובהמשך פירקה אותו. בשנים האחרונות היא חידשה את הפעילות בתחום, והפעם נראה שהשאיפות שלה גדולות יותר.

בינואר 2025 דיווח אתר TechCrunch כי OpenAI מתכננת לפתח רובוטים משלה, כולל מערכות חישה ורכיבי חומרה ייעודיים. גם מודעות הדרושים שפרסמה החברה הצביעו על כוונתה לפתח רובוטים שיוכלו להסתגל למשימות ולתנאי סביבה משתנים, ולא רק לבצע פעולה אחת שהוגדרה להם מראש.

כיום מופיעות באתר הקריירה של OpenAI משרות בתחומי ההנדסה המכנית, מערכות הבקרה, האלקטרוניקה והבטיחות. בין היתר, החברה מחפשת מהנדסים לפיתוח מנועים ומערכות שאחראיות להפוך פקודות מחשב לתנועה פיזית.

הגיוסים האלה מעידים ש-OpenAI אינה מסתפקת בפיתוח מודל הבינה המלאכותית שיפעיל את הרובוט, אלא משקיעה גם ברכיבי החומרה הדרושים לבנייתו. כך היא תוכל, לפחות בתיאוריה, לפתח את התוכנה והחומרה במקביל ולהתאים אותן זו לזו, במקום להסתמך רק על מוצרים של חברות אחרות.

ל-OpenAI יש גם ניסיון קודם ומעניין בתחום. כבר ב-2018 הציגה החברה את Dactyl, מערכת בינה מלאכותית שאימנה יד רובוטית לבצע פעולות עדינות כמו אחיזה וסיבוב של חפצים. שנה לאחר מכן הציגה הישג מרשים יותר: יד רובוטית שהצליחה לפתור קובייה הונגרית.

החידוש היה בשיטת האימון. במקום ללמד את הרובוט באמצעות אינספור ניסיונות בעולם האמיתי, החוקרים אימנו את המערכת בסימולציות ממוחשבות, ורק לאחר מכן העבירו את הידע ליד רובוטית אמיתית.

הניסוי המחיש כיצד בינה מלאכותית יכולה ללמוד מיומנויות מוטוריות מורכבות גם בלי להתנסות פיזית בכל תרחיש אפשרי. אלא שהדרך מיד רובוטית שמבצעת משימה מוגדרת לרובוט שלם שמסוגל להתנהל באופן עצמאי בסביבה משתנה עדיין ארוכה.

רובוט אופטימוס של טסלה ( צילום: Tesla )

התחרות מול טסלה ושאר ענקיות הטכנולוגיה

OpenAI לא נכנסת כמובן לתחום טרי או חף מתחרות. בשנים האחרונות הפכו הרובוטים דמויי האדם לאחד ממוקדי ההשקעה הבולטים בתעשיית הטכנולוגיה, כשחברות רבות מנסות לתרגם את ההתקדמות בבינה מלאכותית למכונות שיוכלו לבצע עבודה פיזית.

אחת המתחרות המוכרות היא טסלה של אילון מאסק, שמפתחת כבר כמה שנים את הרובוט "אופטימוס" ומייעדת אותו בין היתר לעבודה במפעלים ובעתיד גם לשימוש ביתי. חברה בולטת נוספת היא Figure האמריקאית, שבספטמבר 2025 גייסה יותר ממיליארד דולר לפי שווי של 39 מיליארד דולר, במטרה להמשיך ולפתח רובוטים דמויי אדם.

מעניין לציין ש-OpenAI עצמה הייתה מעורבת בעבר בתחום באמצעות השקעות ושיתופי פעולה עם חברות רובוטיקה, בהן Figure ו-1X. כעת היא מבקשת לפתח גם מערכות רובוטיות משלה, במהלך שעשוי להפוך אותה בעתיד למתחרה של חלק מהחברות שפעלו לצידה.

אלא שהאתגר הגדול אינו מסתכם בבניית רובוט שמצליח ללכת, להרים חפצים או להציג הדגמה מרשימה. כדי להפוך למוצר מסחרי שימושי, הוא צריך לבצע משימות באופן עצמאי, לעבוד במשך שעות, להתמודד עם תקלות ושינויים בלתי צפויים ובעיקר לפעול בבטחה לצד בני אדם.