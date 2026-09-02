ממשל טראמפ הודיע אתמול (ג') כי ה-FBI פגע במערך גיוס הכספים והתעמולה המקוון של חמאס, תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-560 אלף דולר והשתלט על שרתים ודומיינים ששימשו את גדודי עז א-דין אל-קסאם.

לפי הודעת משרד המשפטים האמריקני, התשתית שימשה את הזרוע הצבאית של חמאס לגיוס תרומות ברחבי העולם, להעברתן מחוץ למערכת הפיננסית הרגילה ולגיוס תומכים חדשים. ההשתלטות אפשרה לחוקרים גם ליירט תרומות נוספות ולקבל מידע על אלפי בני אדם שפנו לחמאס, תרמו לו או ניסו לעשות זאת, בקריפטו ובאמצעי תשלום רגילים.

גלריה האקרים פלסטינים ( צילום: שאטרסטוק )

רשת הקריפטו של חמאס

הסכום שעליו הכריז המשרד אינו כולו תפיסה חדשה. ההודעה מאגדת חמש פעולות שבוצעו בצווים של בית משפט פדרלי בוושינגטון: שלושה צווי תפיסת קריפטו ממרץ, יוני ואוקטובר 2025, ושני צווים להשתלטות על תשתיות אינטרנט מיולי ואוגוסט השנה.

השלב הראשון, תפיסת כ-201,400 דולר, כבר פורסם במרץ 2025. כעת נחשף היקפו הרחב יותר של המבצע, שנמשך בחשאי גם לאחר שלפי ה-FBI מפעילי הרשת הבינו שחלק מארנקיהם הוקפאו ושינו את שיטות הפעולה.

לפי תצהירי ה-FBI, החקירה החלה לאחר שמקורות אנושיים של הבולשת איתרו בטלגרם קריאה לתומכים לפנות לכתובת הדוא"ל של גדודי אל-קסאם כדי לקבל הוראות תרומה. בפברואר 2025 פנו המקורות לכתובת וכעבור כמה שעות קיבלו תשובה בערבית, ובה כתובת ארנק חדשה להעברת USDT, מטבע יציב שערכו צמוד לדולר, ברשת טרון.

אנשי חמאס הנחו את התורמים לא לומר לחלפן למי מיועד הכסף, להזין פרטים בדויים על מקבל ההעברה ולהימנע משליחה ישירה מחשבון Binance. הם המליצו להשתמש בין השאר ב-Trust Wallet וב-Bybit, והבהירו כי כתובת הארנק מוחלפת מעת לעת ואמורה לשמש להעברה אחת בלבד.

אלא שהניסיון ליצור מסלול חד-פעמי הותיר עקבות. חוקרי הסייבר זיהו כי ארנקים רבים קיבלו מאותו מקור את מטבעות ה-TRX הדרושים לתשלום עמלות ברשת, מעין "ארנק דלק", וכי הכספים התנקזו לאותו ארנק תפעולי של גדודי אל-קסאם.

לפי תצהירי ה-FBI, החקירה החלה לאחר שמקורות אנושיים של הבולשת איתרו בטלגרם קריאה לתומכים לפנות לכתובת הדוא"ל של גדודי אל-קסאם כדי לקבל הוראות תרומה

לפי אחד התצהירים, הארנק הזה קיבל כ-1.57 מיליון USDT בין סוף אוקטובר 2024 למרץ 2025. במסמך מאוחר יותר, העריך ה-FBI כי הרשת קיבלה יותר משלושה מיליון דולר בתרומות עד נובמבר 2025, והמשיכה לשלוח הוראות תרומה לפחות עד פברואר 2026.

המסמכים מתארים משחק חתול ועכבר שנמשך חודשים. לאחר שהצו הראשון נחשף לציבור במרץ 2025, מפעילי הרשת עברו לכתובות חד-פעמיות ולמסלולים מורכבים יותר. הכסף הועבר בין רשת טרון לרשת Binance Smart Chain ובחזרה, דרך שירותי המרה, בפעולות שלדברי ה-FBI לא הייתה להן תכלית כלכלית מלבד טשטוש המקור והיעד.

חלק מהכספים הגיעו לחשבונות שנפתחו בדרכונים לבנוניים, ואחד מהם היה רשום על שם אזרח פלסטיני. בפעולה הראשונה נתפסו גם חשבונות על שמות פלסטינים שהתגוררו בטורקיה ובמקומות נוספים.

גם איראן בתמונה

היעד המרכזי בזירת האינטרנט היה AlQassam.ps, האתר הרשמי של הזרוע הצבאית, וכן הדומיינים AlAqsaFlood.org ו-Host.AlAqsaFlood.org שתמכו בשירותי הדוא"ל והתרומות שלו. לפי התצהירים, עד אביב 2026 נשענה התשתית על ספק איראני מטהרן.

לאחר מכן היא עברה לשרתים של חברות שהפעילו מרכזי נתונים בארצות הברית. המעבר הכניס אותה לטווח הצווים האמריקניים: הספקיות נדרשו לנעול את השרתים, להעביר את השליטה ל-FBI ולהפנות את הגולשים לשרתי ממשל שעליהם הודעת תפיסה.

מוג'תבא חמינאי ( צילום: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency)/AFP )

ה-FBI מסר כי השליטה בתשתית אפשרה לו לקבל תרומות שיועדו לחמאס ולזהות אלפי תורמים ותורמים פוטנציאליים ברחבי העולם. המידע, לפי משרד המשפטים, ישמש בחקירות עתידיות נגד חשודים במימון טרור. גם צוות המשימה שהקים משרד המשפטים בעקבות מתקפת 7 באוקטובר מסייע בתיק.

"החרמות אלה שוללות מחמאס משאבים שבהם הוא תלוי כדי לגייס אנשים ולהקצין אותם באינטרנט, ולממן מתקפות ברבריות כמו זו של 7 באוקטובר 2023", אמר עוזר התובע הכללי לביטחון לאומי, ג'ון אייזנברג. לדבריו, ארצות הברית תמשיך לחדור לרשתות המקוונות של חמאס, להחרים את כספי הקריפטו שלו ולסגור את אתריו.

"התובעת הפדרלית של מחוז קולומביה, ג'נין פריס פירו, הוסיפה: "מסר לחמאס: אנחנו נעצור את גיוס הכספים שלכם לטרור. הרשתות שלכם אינן מאובטחות, הקריפטו שלכם פגיע, ולא נעצור עד שנשלול מכם את היכולת לנהל מלחמה".

חמאס פנה לראשונה בפומבי לתרומות בביטקוין כבר ב-2019, ואף טען אז כי אי אפשר להתחקות אחריהן. ב-2020 השתלטו הרשויות האמריקניות על 150 חשבונות קריפטו הקשורים לגדודי אל-קסאם והפעילו בחשאי את אחד מאתרי הארגון, כך שכספים ששלחו תומכים הגיעו למעשה לארנקים בשליטת ארצות הברית.