וואטסאפ מפתחת פיצ'ר חדש שיענה לשיחות ממספרים לא מוכרים וישאל את המתקשר מדוע התקשר, לפני שהמשתמש יחליט אם לענות. לפי אתר WABetaInfo, התשובה תתומלל ותוצג למשתמש באופן פרטי. הפיתוח התגלה בגרסת הבטא לאנדרואיד 2.26.41.4, הזמינה בגוגל פליי, אך האפשרות עצמה טרם נפתחה לבדיקה.

כיום ניתן אמנם להשתיק בוואטסאפ שיחות ממספרים לא מוכרים, אבל הבעיה היא שההגדרה חלה על כולם: לצד ספאם, גם שיחה משליח או מרופא שמספרם לא נשמר עלולה לעבור ללא צלצול. השיחות עדיין מופיעות ברשימת השיחות ובהתראות, אבל המשתמש אינו מקבל הזדמנות להבין מראש למה התקשרו אליו.

הפיצ'ר העתידי לסינון שיחות בוואטסאפ ( WABetaInfo )

התפריט החדש צפוי להחליף את הגדרת ההשתקה הקיימת באזור הפרטיות ולהציע שלושה מצבים: לאפשר לכל השיחות לצלצל, להשתיק מספרים לא מוכרים, או להפעיל סינון. במצב השלישי, וואטסאפ תענה ותבקש הסבר מהמתקשר. המשתמש יקרא את התמלול ויחליט אם להצטרף לשיחה. מי שמעדיף השתקה גורפת יוכל להמשיך להשתמש בה.

לפי הדיווח, התמלול יעובד במכשיר באמצעות חבילות שפה, באותה טכנולוגיה המשמשת לתמלול הודעות קוליות ולתרגום הודעות. תוכן השיחה לא יישלח לשרתים לצורך התמלול, וההצפנה מקצה לקצה תישמר. המשתמשים יוכלו לבחור את שפת התמלול, כאשר לא ברור כרגע מתי והאם עברית תיכלל.