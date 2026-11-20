עד לא מזמן היה קל יחסית לזהות תכנים שנוצרו ב-AI: יד עם שש אצבעות, ראש כפול, אותיות בג'יבריש - היגיון פשוט איפשר לקבוע אם סרטון מזויף. אבל עכשיו הבינה המלאכותית דוהרת, עם פיתוחים חדשים כל חודש, ופעמים רבות צרכני התוכן נותרים חסרי אונים. בניסיון לחלץ אותם מהערפל, טיקטוק משיקה כעת כלי חדש לשקיפות ב-AI - ולמעשה עולה צעד נוסף בקרב נגד תכנים שקריים.

כלי השקיפות הוצג אתמול (ה') בפורום הבטיחות והחדשנות השלישי של החברה, שהתקיים בלונדון, לצד חידושים נוספים בפלטפורמה. הוא מסייע לכל אחד, גם למי שאין לו חשבון בטיקטוק, לבדוק אם תמונה או סרטון שבהם נתקל בפלטפורמה או בכלל ברשת נוצרו או נערכו בכלי ה-AI של החברה.

גלריה פאנל בכירים בפורום הבטיחות של טיקטוק ( גיא זקהם )

איך עושים את זה?

מעלים את הקובץ לכלי, שזמין כבר עכשיו במרכז השקיפות של טיקטוק. הכלי מחפש בקובץ סימונים שטיקטוק מוסיפה לתוכן שנוצר במנגנון ה-AI שלה, בהם סימן מים נסתר, שניתן לזיהוי גם כשהתוכן משותף מחדש או נערך - ומתריע במידת הצורך.

עד היום תויגו בפלטפורמה למעלה מ-5 מיליארד סרטונים שנוצרו ב-AI, ויותר מ-98% מהתכנים המפרים את מדיניות ה-AI הוסרו באופן יזום עוד לפני שמשתמשים דיווחו עליהם. "מה שבעבר הרגיש כניתן לניהול, עכשיו מרגיש כמו לעשות מיפוי בסופת חול", אמר בכנס הנרי איידר, מומחה בינלאומי לבינה מלאכותית ולדיפ-פייקס.

"הנוף משתנה כל הזמן וכך גם הדרך שבה אנחנו צורכים ומעריכים מדיה. נתקלתי לאחרונה בדוגמאות מטורפות, כמו למשל שירותי משלוחי אוכל ששילמו המון כסף לאנשים כדי שיעלו תמונות AI של המבורגרים לא אטרקטיביים של המתחרים".

הכלי השני, Likeness Detection, שואף לפתור בעיה מסעירה אפילו יותר: גניבת זהות. השתמשו בפרצוף של פוליטיקאי כדי שיגיד דברים שמעולם לא אמר? נטלו ממשפיען את הפנים שלו על מנת לקדם מכירות? הכלי החדש יעזור ליוצרים ולאנשי ציבור לאתר תוכן שנוצר ב-AI והשתמש בדמותם ללא הסכמתם. אחרי הרשמה לכלי, הם יקבלו התראה על התוכן הזה, יוכלו לדווח עליו ישירות לצוותי הבטיחות של טיקטוק, ומשם הדרך קצרה להסרתו.

בפורום בלונדון הוצג גם רענון להתמודדות עם שימוש נכון של בני נוער בפלטפורמה - ולהרגעת ההורים. כבר היום טיקטוק מתירה את השימוש רק מגיל 13 ומעלה, חוסמת תוכן בעייתי ומגבילה זמן מסך ל-60 דקות ביום.

כעת כלי הצימוד המשפחתי Family Pairing הושק בגרסה מתקדמת שמאפשרת להורים לקבל סיכום על התכנים שילדיהם מעלים, לראות מי עוקב אחריהם ואת מי הם חסמו ואפילו להבין עם מי הם מתכתבים. עם זאת, הם לא יוכלו לראות את תוכן ההתכתבויות, כי בכל זאת, גם לבני נוער מגיעה פרטיות.

טיקטוק ( Getty Images )

התרעה על אובדנות

טיקטוק אף פיתחה כלי להתרעה על סכנת אובדנות בקרב נערים. אם בן נוער מחפש שוב ושוב אחרי מונחים שקשורים לפגיעה עצמית, ההורים יקבלו הודעה. "ההתרעה תגיע בליווי הסבר על איך הם יוכלו להתחיל בעדינות שיחה עם הבן או הבת שלהם", סיפר בכנס ואליאנט ריצ'י, בכיר בתחום אמון ובטיחות בטיקטוק.

"מכיוון שלא כל חיפוש הוא סימן למשבר, המערכות שלנו מזהות דפוסים מדאיגים, ולא רק חיפושים מבודדים או מקריים. אני בעצמי הורה, ולאורך תהליך העיצוב של התכונה החדשה הזו היינו מודעים מאוד לכך שאנחנו לא רוצים לגרום לבהלה מיותרת אצל הורים. המטרה שלנו היא לשלוח התרעה משמעותית".

ולא רק ההורים נכנסים לתמונה: טיקטוק השיקה "מדריך למחנכים". המדריך הזה אמור לגרום למורים להיות קצת פחות קלולסים - ולעזור להם להבין איך פועלת הפלטפורמה שרבים מתלמידיהם מבלים בה מדי יום. "למחנכים קשה לעמוד בקצב של כל אפליקציה ופלטפורמה", אמר ריצ'י. "אז כשהם צריכים מידע ברור, הכל ירוכז עבורם במקום אחד כך שהם יוכלו לשוחח עם תלמידיהם".

ובמה מתעניינים אותם תלמידים? דוח שפרסמה טיקטוק לגבי בני 16 עד 24 במספר מדינות, גילה למעשה שהפלטפורמה הפכה עבורם לסוג של ויקיפדיה, אם לא יותר מכך. 82% מהצעירים מדווחים שהם משתמשים בה כדי לגלות דברים חדשים, ו-58% פונים אליה כמקום הראשון לעשות זאת. בשנה החולפת חלה עלייה של 42% בחיפושי המלצות על סרטים, ולפי טיקטוק נמכרו באירופה 50 מיליון ספרים בזכות בוקטוק, קהילה שבה גולשים ממליצים על ספרים ואף ממחיזים אותם.

מנהלי הפלטפורמה מספרים כי לצד הספרים המתקמבקים, גם העידן האנלוגי חזר בגדול. "2026 הייתה השנה הלא-מתנצלת של גחמניות - שזו חגיגה של שמחה וצבע", אמרה בכנס לורן לה פאצ'י, בכירה בטיקטוק. "אנחנו רואים את היוצרים שלנו צופים בקלטות VHS, למשל. גם תחום מלאכת היד עלה ב-46%. צעירים מעלים סרטונים שלהם סורגים ביד אחת, מציירים על קרמיקה ואפילו מייצרים חביות עץ".

טיקטוק הפכה לסוג של ויקיפדיה עבור בני הנוער ( צילום: BearFotos/Shutterstock )

ויש גם נגיעה פוליטית

דור ה-Z אולי תקוע מול המסכים, אבל הפגין בשנה החולפת התעניינות גוברת גם בהפך הגמור - ספורט. המונדיאל הוביל לזינוק של 155% בפרסומים המתויגים כקשורים לספורט, ולצידו חגגו גם ענפי נישה. החיפושים אחר משחק הפאדל, למשל, זינקו בלא פחות מ-2,275% בבריטניה וסרטוני החלקה אמנותית קפצו ב-184% באיחוד האמירויות - לא בדיוק מקום שמתאפיין בשלג.

ישראל אמנם כבר הלכה לקלפיות, אבל בשנה הקרובה צפויה שנת בחירות ב-13 מדינות אירופאיות, בהן צרפת ואיטליה. בטיקטוק הסבירו כי אחת המטרות החשובות שלהן היא מאבק בדיסאונפרמציה פוליטית, מה שבא לידי ביטוי בהיקף הפעילות.

99% מהסרטונים השקריים שקשורים לבחירות הוסרו במחצית הראשונה של 2026 עוד לפני שדווחו ככאלה על ידי משתמשים. במקביל נחשפו ושובשו 17 רשתות השפעה סמויות שניסו להטות את השיח הציבורי באירופה. כשאי אפשר לסמוך על תמונה או סרטון, גם פרט קטן יכול לשבש קמפיין.