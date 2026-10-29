במהלך שמסמן את אחת מפניות הפרסה הבולטות בתולדותיה, חשפה אפל אתמול בערב (ד') בלוס אנג'לס את דגמי המקבוק פרו החדשים שלה, המצוידים לראשונה במסך מגע מלא ובפאנל OLED מתקדם. ההכרזה של המנכ"ל החדש ג'ון טרנוס סותמת את הגולל על דוקטרינה בת 16 שנים שעיצב המייסד סטיב ג'ובס, ובנוסף קובעת רף מחירים חדש וגבוה במיוחד.

אפילו סטיב ג'ובס התנגד

במשך יותר מעשור וחצי הקפידו בכירי אפל לזלזל בקונספט של מחשבים ניידים עם מסכי מגע. כבר ב-2010 קבע סטיב ג'ובס כי מדובר בפתרון גרוע מבחינה ארגונומית שגורם לעייפות מהירה בזרוע, תופעה שזכתה בתעשייה לכינוי "זרוע גורילה".

ב-2018 חזר על הדברים סגן נשיא בכיר להנדסת תוכנה, קרייג פדריגי, ואפילו טרנוס עצמו הצהיר ב-2021 כי האייפד הוא מחשב המגע הטוב בעולם וכי המק מותאם לקלט עקיף בלבד ולכן אין סיבה לשנות זאת.

בזמן שיצרניות מבוססות ווינדוס כמו לנובו, דל ו-HP אימצו את מסכי המגע והפאנלים האורגניים כסטנדרט כבר מעל עשור מאז ימי חלונות 8, באפל העדיפו להתבצר בעמדתם. כעת מודה סמנכ"ל השיווק של החברה, גרג ג'וזוויאק, כי דור שלם של יוצרים ומשתמשים צעירים שגדלו על אייפון ואייפד פשוט מצפים לגעת במסך.

החידוש המרכזי שמאפשר לאפל להצדיק שיווקית את המהלך מכונה בפיה PROLED XDR. מאחורי השם השיווקי החדש מסתתרת טכנולוגיית Tandem OLED, המשלבת שתי שכבות של דיודות OLED זו על גבי זו.

בטכנולוגיה זו נעשה שימוש מוקדם יותר בדגמי האייפד פרו תחת המיתוג Ultra Retina XDR, אך במקבוק החדש היא מציגה קפיצת מדרגה בנתונים הטכניים. המסך החדש מגיע לבהירות שיא של 2,000 ניטים בתכני HDR, עלייה של 25 אחוזים לעומת 1,600 ניטים באייפד פרו, לצד בהירות קבועה של 1,000 ניטים על פני כל המסך.

גלריה מחשב המקבוק פרו החדש עם מסך מגע OLED ( אפל )

יחס הניגודיות במחשבים החדשים עומד על עשרה מיליון לאחת, נתון הגבוה פי חמישה מזה של האייפד פרו. הפער הדרמטי על הנייר נובע מיכולתו של הפאנל החדש לצמצם השתקפויות פנימיות ולהגיע לרמת שחור מינימלית של 0.0002 ניטים לעומת 0.0008 ניטים באייפד, הבדל שכמעט אינו ניתן להבחנה בעין אנושית אך מייצר מספרים מרשימים במצגות.

המסכים תומכים בקצב רענון משתנה בין 10 ל-120 הרץ ומכסים מעל 80 אחוזים ממרחב הצבע BT.2020 (תקן מקצועי מ-2012 שמגדיר היבטים שונים של תצוגה בפירוט גבוה או UHDTV), מה שמציב אותם ככלי עבודה מדויק במיוחד עבור עורכי וידאו ואנשי קולנוע.

שימוש בשתי שכבות OLED גם מפחית את העומס על כל פיקסל ומונע את תופעת הצריבה המוכרת מפאנלים אורגניים ותיקים, בעיה שמנעה מאפל לשלב את הטכנולוגיה במחשבים שבהם סרגלי כלים קבועים מוצגים במשך שעות.

יישור קו עם השוק

בעוד שאפל נוהגת לטעון כי כניסתה המאוחרת לקטגוריות קיימות מלווה תמיד בהמצאה מחדש של הממשק, כפי שעשתה לאחרונה עם מכשיר האייפון דואו המתקפל או בעבר עם הכתר הדיגיטלי בשעון החכם, במקרה של המקבוק מדובר ביישור קו כמעט מוחלט עם שוק ה-PC.

מערכת ההפעלה אינה עוברת מהפכה עיצובית, והמחשב שומר על תצורת הצדפה המסורתית מבלי לנסות להפוך לטאבלט מתהפך. כדי להקל על הלחיצה באצבע, כפתורי השליטה בחלונות ותפריטים נפתחים מתרחבים קלות בעת מגע, וציר המסך הוקשח כדי למנוע רעידות בעת הלחיצה.

לצד מסך המגע, העיצוב החדש מחליף את המגרעת השנויה במחלוקת שהוצגה ב-2021 ב"אי הדינמי" המוכר ממכשירי האייפון. האזור האינטראקטיבי סביב מצלמת ה-12 מגה-פיקסל מאפשר מענה לשיחות, שליטה במוזיקה באמצעות הקשה, קבלת קבצים וגישה מהירה לסירי, אך בניגוד לאייפון הוא אינו כולל מערך זיהוי פנים והמחשב ממשיך להסתמך על חיישן טביעת האצבע במקלדת. קריצה נוסטלגית מפתיעה נוספת היא חזרתו של לוגו התפוח המואר בגב המסך, עשור לאחר שהוסר ב-2016.

שומר על הצורה הדקיקה של מחשבי המקבוק ( אפל )

המעבר לפאנל החדש מאפשר לאפל להפחית את משקל המחשבים. דגם ה-14.2 אינץ' שוקל כעת כ-1.36 קילוגרם (הפחתה של כ-220 גרם) ודגם ה-16.3 אינץ' שוקל כ-1.81 קילוגרם (הפחתה של כ-310 גרם), לצד ירידה סמלית של פחות ממילימטר בעובי.

המחשבים מבוססים על שבבי M5 Pro ו-M5 Max הקיימים של החברה, עם תמיכה בעד 128 גיגה-בייט של זיכרון עבודה ונפח אחסון שמטפס לראשונה עד 16 טרה-בייט. אי אפשר להתעלם מכך שהמחשב היקר ביותר של החברה מצויד בשבב משנה שעברה; בעיקר בהתחשב בכך שהדגם החדש של המקבוק פרו 14 אינץ' מגיע עם השבב M6 החדיש יותר.

מעבר למקבוק פרו OLED ופרו הרגיל (עם מסך ללא טאץ'), לאיימק חדש גם עם שבב M6, החברה גם הציגה אייפד מיני חדש עם מסך OLED 8.5 ושבב A20. כמו במקבוק פרן OLED, גם המחירים של המוצרים החדשים עלו בהמשך למחסור הגלובלי בשבבי זיכרון.

המכירה המוקדמת כבר נפתחה וההשקה הרשמית תתקיים ב-6 בנובמבר, כאשר מחירו של דגם ה-14 אינץ' מתחיל ב-2,899 דולר (כ-9,000 שקלים), דגם ה-16 אינץ' מתחיל ב-3,399 דולר (כ-10,600 שקלים), והתצורה המרבית מזנקת למחיר קיצוני של 14,549 דולר (כ-45,400 שקלים).

ויש גם זווית ישראלית

ולקינוח, אי אפשר בלי נקודה ישראלית, שבבי ה-M5 Pro וה-M5 Max, לצד ה-Storage Controller במק בוק פרו החדש עם ה-PROLED XDR תוכננו על ידי צוותי הסיליקון והחומרה של אפל, כולל מהנדסות ומהנדסים ממרכז הפיתוח של החברה בישראל.