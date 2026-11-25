ג'נסן הואנג (הו)חזר בתחילת השבוע לתפקיד מנכ"ל אנבידיה (Nvidia), ויום לאחר מכן כבר התייצב מול העובדים בשיחת כלל-חברה שנמשכה כשעה – פגישה שנפתחה בטון חרטה כבד והפכה בהדרגה להתייצבות מתריסה מול הביקורת הציבורית, הפוליטית והניהולית. "עשיתי כמה טעויות נוראיות", אמר הואנג לעובדים בנאום הראשון שלו מאז שובו, והוסיף כי מדובר בשיחה הקשה ביותר שניהל בחברה – שנייה רק לשיחה שקיים עם רעייתו לורי: "לא הייתי נאמן ללורי, ופגעתי בילדים שלי, וכמובן שפגעתי בכולכם".

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: John McDougall/AFP )

הואנג סיפר כי הוא נמצא בטיפול ואמר כי הוא אסיר תודה על הזדמנות שנייה, תוך שהדגיש כי "לא מקובל" שהפר את קוד ההתנהגות של החברה – שחלקו הגדול נכתב על ידו. לדבריו, קוד ההתנהגות נותר בתוקף, אך נסיבות מקלות ישחקו תפקיד משמעותי, והבהיר כי הפרתו אינה אומרת בהכרח שכל עובד ימצא את עצמו מיד מחוץ לדלת, טעויות אינן סיבה לפיטורין מאנבידיה כך לפי פוסטים של כותבים שהזדהו כעובדי החברה ברשתות החברתיות אבל לא ללמוד מטעויות - כן.

מעשיו של הואנג אילצו את דירקטוריון אנבידיה לבחון את עתידו בתפקיד, מה שהוביל להתפטרותו החודש לאחר 33 שנים בראשות החברה. הפגישה חתמה שבועיים סוערים במיוחד שעברו על ענקית השבבים, טלטלו את מניות הטכנולוגיה (וגם של שאר המדדים בעולם הבורסאי) וערערו לזמן קצר את תחושת היציבות סביב גל הבינה המלאכותית.

להזכיר, התפטרותו של הואנג באה בעקבות חשיפות שלפיהן הפר את קוד ההתנהגות הפנימי: ניהל רומן עם לקוחה ואזרחית סינית בשם אליס הואנג, שלפי גורמים בממשל האמריקאי העבירה מידע לשירותי המודיעין של סין, וכן קיים מערכות יחסים עם עובדות בחברה, ובהן אחת שהיתה כפופה לו ישירות.

דירקטוריון אנבידיה קיבל תחילה את התפטרותו פה אחד. בעוד שבוול סטריט בירכו על חזרתו, סימני השאלה סביב התנהלותו רחוקים מלהיעלם, והוא צפוי להתמודד עם גל בדיקות בקונגרס – כולל הופעה בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ושימועים בדלתיים סגורות בפני ועדות בבית הנבחרים, ובהן ועדות המודיעין, ענייני החוץ והוועדה הנבחרת לענייני סין.

במהלך דבריו ניסה הואנג להדוף טענות שלפיהן נעשו מהלכים מאחורי הקלעים כדי להחזירו עוד בטרם הושלמה בדיקת הדירקטוריון. הוא הכחיש שחזר משום שהוא "אח טכנולוגי" (כינוי לבוגרי קולג' ויזמי הייטק בסלנג של עמק הסיליקון, ר"ק) שחושב שהוא "מעל החוק ומעל קוד ההתנהגות", ודחה גם את הטענה שהנשיא דונלד טראמפ הפעיל לחץ על הדירקטוריון להשיבו לתפקיד.

ג'נסן הואנג משוחח עם העובדים לאחר שהוחזר לתפקיד המנכ"ל ( קרדיט: ערוץ לינקדין של אנבידיה )

"גם זה לחלוטין לא נכון", אמר הואנג בשידור חי שהגיע לידי הניו יורק טיימס. לדבריו, החזרה התאפשרה לאחר שהדירקטוריון "בחן את התמונה המלאה" ו"אסף עובדות", והוא אף הודה לממשל על כך שסיפק לאנבידיה גישה מהירה למידע מודיעיני שסייע לדירקטוריון לקבוע כי הסיכון לביטחון הלאומי בהשבתו לתפקיד נמוך.

"טראמפ אוהב אותנו, אנחנו החברה הכי א-פוליטית שיש"

הפגישה אתמול (שלישי) הייתה השנייה בתוך שישה ימים באנבידיה. ביום רביעי שעבר ניסתה קולט קרס, שכיהנה כמנכ"לית הזמנית, להרגיע את המערכת ולהבהיר לעובדים כי "השאפתנות של אנבידיה לא תשתנה", לצד יותר מתריסר מבכירי החברה שתיארו כיצד יפעלו ללא הואנג. הואנג פתח את דבריו בתודה לקרס ולהנהלה הבכירה, שישבה בשורה הראשונה, על עבודתם בתקופת הטלטלה.

במקביל, הואנג הרעיף שבחים על טראמפ, שעודד את הדירקטוריון להחזירו ואף ציין בפומבי כי שוחח עם חברי הדירקטוריון ושכנע אותם, ואמר כי הנשיא "באמת, באמת אוהב את החברה שלנו" ומתגאה בה. "כל מה שהוא עשה זה מתוך חיבה, הערצה והכרה בחברה הנהדרת שאתם", אמר. הואנג ציין כי יפעל לסייע לנשיא להצליח, אך התעקש שהדבר אינו הופך את אנבידיה לחברה פוליטית: "אפילו לא קצת. אנחנו החברה הכי א-פוליטית שיש".

לדבריו, הדירקטוריון החליט להחזירו משום שראה בכך את טובת החברה ובעלי המניות, אך הבהיר כי ההחלטה אינה מעניקה לעובדים אחרים רישיון להפר את קוד ההתנהגות. "לפעמים נכון לסלוח", אמר, "ולפעמים לא". הואנג התייחס גם לדיווח על סגנון ניהולו התקיף – שאותו תיאר בעבר כ"עינוי עד לגדולה" – והודה: "אני יכול ללכת רחוק מדי. כשאני הולך רחוק מדי, זה פוגע באנשים, מקטין אותם ומחליש אותם. וזה לא בסדר".

כדי לתת מענה לביקורת, הודיע הואנג כי מחלקת משאבי האנוש תאסוף משוב עליו ותעביר אותו מדי חודש לדירקטוריון, במטרה לנתב את האינטנסיביות שלו לטובת החברה. הוא גם הגן בתקיפות על המבנה הארגוני הייחודי של אנבידיה – שבו מדווחים אליו ישירות יותר מ-60 מנהלים – וטען כי אינו מאמין ב"תכנון ירושה" מחשש שהדבר יציג מנהלים מסוימים כחשובים יותר מאחרים.

לדבריו, המבנה הזה הוא "גאוותי ושמחתי", והוא שאפשר לחברה לפעול במהירות, לחדש ולהמשיך לתפקד גם בהיעדרו. "כל אחד מ-60 המנהלים הבכירים בחברה יכול להחליף אותי", סיכם. "זו הגדרה של ארגון יוצא דופן, לא דוגמה לשבריריות. אני אלחם על זה כל היום".

לא ברור עדיין מה המהלכים של הדירקטוריון יניבו. בינתיים, הואנג חוזר כמנצח הגדול. הטענות נגדו על מבנה מערך הניהול של החברה זכו מצידו לתשבוחות על העמידות שלו, אבל אין ספק שגם סייע לו לחזור למקום ממנו "התפוטר" לאחר הגילויים השונים. אגב, מאז, על פי דיווחים נוספים הוא הודה בעוד שתי פרשיות שלא דווחו קודם.