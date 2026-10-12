לישראל, שרק בזכות תושיית הטייס הראשי והנוסעים לא נגמר באסון, עולה שוב השאלה כיצד מזהים איום שמגיע מתוך צוות האוויר עצמו. על הרקע הזה, הציגה בימים האחרונים חברת SDS הישראלית מערכת בינה מלאכותית המתשאלת עובדים דרך הסמארטפון וללא מגע פיזי, ומסמנת חשודים בתוך דקות.

לישראל, שרק בזכות תושיית הטייס הראשי והנוסעים לא נגמר באסון, עולה שוב השאלה כיצד מזהים איום שמגיע מתוך צוות האוויר עצמו. על הרקע הזה, הציגה בימים האחרונים חברת SDS הישראלית מערכת בינה מלאכותית המתשאלת עובדים דרך הסמארטפון וללא מגע פיזי, ומסמנת חשודים בתוך דקות.