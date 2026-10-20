אין בדיווח הוכחה שכך קרה במקרים האלה, אבל עצם היכולת להפעיל סוכנים שמחפשים חולשות ומנסים לפרוץ במשך שעות מצמצמת את העבודה שנדרשת מהתוקף. כך אדם אחד יכול לתקוף יותר מטרות במקביל, גם אם רק חלק מהניסיונות מצליחים.