אחרי שש שנים של הבטחות על הנייר, דחיות טכניות ואבות-טיפוס שלא הבשילו, חברת האבטחה Ring מבית אמזון הודיעה השבוע בניו יורק כי תתחיל סוף סוף לספק לצרכנים רחפן אבטחה אוטונומי לשימוש ביתי. המוצר החדש, Ring Drone Cam, יושק בארצות הברית בינואר הקרוב תמורת 249.99 דולר, וינסה להוכיח כי רעיון "המצלמה המעופפת" אינו רק גימיק שיווקי לתערוכות טכנולוגיה אלא פתרון אבטחה מעשי.

גלריה הרחפן הביתי Ring Drone Cam מבית אמזון ( Ring )

ניסיון נוסף בתחום הרחפנים הביתיים

המסע של מייסד החברה ג'יימי סימינוף לעבר הרחפן הביתי החל כבר ב-2016. בשנת 2020 חשפה החברה את הגרסה הראשונה, ה-Always Home Cam, שעוררה עניין תקשורתי גדול אך מעולם לא הגיעה למדפים בגרסה מסחרית רחבה ובוטלה סופית ב-2024.

הסיבה המרכזית לכישלון הדגמים הקודמים הייתה פיזיקלית וכלכלית: הניסיון לדחוס מערך חיישנים מורכב, מעבדים למניעת התנגשויות וסוללה סבירה לתוך גוף קטן ובמחיר של פחות מ-250 דולר התברר כמשימה בלתי אפשרית.

בנוסף, סימינוף הסביר שהרחפן מיועד להקליט בכל עת שהוא פעיל וללא יכולת לשלוט בו ידנית, מה שמיד עורר ביקורת על הנטייה של החברה להסתבך בשערוריות פרטיות כפי שהיה לפני כעשור עת חלק מהפעמונים החכמים נחשפו כמצלמות מעקב בשירות סוכנויות משטרה מקומיות ללא אישור של הלקוחות.

הפתרון ההנדסי שנבחר בגרסה הנוכחית מבוסס על שינוי תפיסתי: הפשטה מוחלטת של החומרה והעברת כוח החישוב לענן. הרחפן החדש שוקל 165 גרם בלבד, בערך רבע מגודלו של הדגם שהוצג בתערוכת CES 2023, והוא לא כולל חיישני ניווט מתקדמים על גבי המכשיר למעט אלו הדרושים לנחיתה. במקום זאת, הוא נשען על מערכת בינה מלאכותית חדשה בשם AI Pilot ועל ממשק המיפוי החדש Alexa Home Map.

השילוב הזה מאפשר לרחפן למפות את הבית, לטוס במסלולים קבועים מראש, לעלות במדרגות ולעקוף מכשולים בלתי צפויים תוך הסתמכות על מצלמת 2K בעלת זווית רחבה של 148 מעלות וזוג פנסי LED לתאורת לילה והרתעת פורצים.

על כל 8 דקות טיסה - 8 דקות טעינה ( Ring )

החיסרון המובנה בארכיטקטורה הזו הוא תלות מוחלטת בחיבור האינטרנט הביתי. במקרה של ניתוק - תרחיש נפוץ בזמן הפסקת חשמל או פריצה מתוכננת - הרחפן מאבד את יכולת הניווט שלו ומתוכנת לבצע נחיתת חירום מיידית במקום שבו הוא נמצא.

בנוסף, מגבלות הפיזיקה של סוללות ליתיום זעירות עדיין כאן: זמן הטיסה עומד על 5 עד 8 דקות בלבד, כאשר כל דקת שהייה באוויר דורשת כ-8 דקות טעינה, מה שמחייב המתנה של כ-40 דקות בין סיור לסיור.

הלהיט החדש-ישן: רובוטים אוטונומיים לאבטחה

ההכרזה של אמזון משתלבת במרוץ עולמי לחיבור בין רובוטיקה אוטונומית לאבטחה, אם כי המתחרות בחרו בגישות שונות לחלוטין. בזירה הישראלית, חברת הסטארט-אפ Indoor Robotics פיתחה את רחפן ה-Tando, אך כיוונה אותו לשוק הארגוני ולמרכזים לוגיסטיים עם עגינה חכמה לתקרה ומערך חיישנים תרמיים יקר ומורכב.

באירופה ובשווייץ, חברת Sunflower Labs משווקת את מערכת Beehive המיועדת לאבטחת אחוזות ושטחים חיצוניים בעלויות תפעול של עשרות אלפי דולרים בשנה, בעוד ענקית הרחפנים הסינית DJI שולטת בשוק התעשייתי עם מערכות ה-DJI Dock האוטונומיות.

בניגוד ל-DJI הסינית, אמזון נאלצת להתמודד עם הרגולציה האמריקאית המחמירה שנכנסה לתוקף בדצמבר 2025, האוסרת על אישור רחפנים ורכיבים מתוצרת זרה עקב חששות ריגול. כדי לעקוף את המכשול ולקבל את אישור ה-FCC הנדרש עד ינואר, ברינג מדגישים כי הרחפן החדש מורכב בארצות הברית.

הרובוט Ring Rover Cam ( Ring )

לצד הרחפן הביתי, השיקה החברה תחת המותג החדש Ring Robotics גם את ה-Ring Rover Cam - רובוט אבטחה על גלגלים המיועד לעסקים, שיימכר ב-999.99 דולר וייצא לשוק ב-16 בדצמבר 2026. מדובר למעשה בגלגול מחודש ומוזל של רובוט הבית הכושל Amazon Astro, שגרסתו העסקית הקודמת תומחרה ב-2,350 דולר לפני שבוטלה ונסגרה בקיץ 2024. הרובר החדש מצויד במצלמת פריסקופ נשלפת באיכות 4K, סירנה מובנית ויכולת לפטרל בשטחים מסחריים של עד כ-460 מ"ר במשך חצי שעה.

עם זאת, הכנסת מצלמה ניידת הממפה את חדרי השינה והמסדרונות עבור תאגיד ענק מעוררת באופן טבעי חששות כבדים בנוגע לפרטיות. כדי לרכך את הביקורת, תכננה החברה את תחנת העגינה כך שהיא חוסמת פיזית את עדשת המצלמה בזמן המנוחה, והגדירה את רעש המדחפים החזק כיתרון מובנה שמונע מהרחפן לצלם בחשאי.