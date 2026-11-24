האזהרות של הרגולטורים באירופה נגד משקפיים מצוידים במצלמה המשלבים בינה מלאכותית מחריפות, והפעם מגיעה קריאה ישירה לציבור הצרכנים שלא להכניס אותם הביתה. הרשות ההולנדית להגנת נתונים (Autoriteit Persoonsgegevens) פרסמה אזהרה חריפה הקוראת לצרכנים לא לרכוש משקפי מצלמה חכמים, תוך שהיא מודיעה כי מדובר במוצרים שמסכנים הן את פרטיותם של עוברי אורח בסביבה והן את בטיחותם של המשתמשים עצמם.

משקפי מטא רייבאן החדשים ( מטא )

בהודעה של הרשות ההולנדית, שלא קראה לאיסור מוחלט אבל הגיעה קרוב לכך, הובהר כי השימוש במשקפיים מחוברים לאינטרנט ופועלים באופן תמידי לצורך תיעוד אנשים במרחב הציבורי הוא "כמעט תמיד אסור". ברשות הדגישו כי הבעיה אינה רק תיאורטית או משפטית, אלא נוגעת להתנהלות יומיומית של מכשירים לבישים שמצלמים וסורקים את הסביבה מבלי שאנשים יבינו שהם מתועדים.

בשיח הביקורתי כלפיהם זכו המכשירים הללו לכינוי המטריד "משקפי סוטים", בעיקר בשל החשש מפני שימוש בהם לצילום אנשים ללא הסכמתם – ובמיוחד להטרדת נשים. אף שבחלק מהדגמים מותקנות נוריות חיווי שנועדו לאותת כאשר מתבצעת הקלטה, פעילי פרטיות טוענים כי ההתראות הללו אינן ברורות או בולטות די הצורך במציאות. המתח סביב המכשירים הללו כבר הוביל לפיתוח אפליקציות ייעודיות לטלפונים חכמים שמנסות לזהות בסביבה משתמשים עם משקפיים חכמים.

מעבר לפגיעה בפרטיות, הרשות ההולנדית הצביעה על ליקויים מדאיגים בדיוק ובבטיחות של מערכות הבינה המלאכותית המוטמעות במשקפיים הללו – שגיאות שבמקרים מסוימים עלולות להפוך למסוכנות ממש. בבדיקה שערכה הרשות על זוג משקפיים ששמם לא פורסם, המערכת סיפקה "עצות היכרויות למבוגר שהביע עניין בקטין". באותה בדיקה המשקפיים גם קראו באופן שגוי תווית של תרופה, ואף טענו כי הזעיקו אמבולנס לבקשת המשתמש – כאשר בפועל הדבר כלל לא קרה.