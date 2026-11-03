אם יש לכם מכשיר כזה בבית, נתקו אותו, לפחות מהאינטרנט. בכל מקרה כיום כמעט כל טלוויזיה שנמכרת מבוססת על מערכת הפעלה שמאפשרת לכם להוריד אפליקציות וקבצים ישירות אליה. אל תתפתו לרכוש סטרימר זול בשביל להתקין שרת מדיה. ואם כבר אתם בוחרים לרכוש מוצר כזה, התמקדו באלה של יצרניות מוכרות כגון שיאומי, אנבידיה, לנובו ודומותיהן.