אלפי משתמשים דיווחו הערב (ג') על שיבושים בשירותי הענן, הדואר האלקטרוני והתשלומים של שתי ענקיות הטכנולוגיה. באפל אישרו תקלות בחלק מהשירותים, בהם iCloud, חנות האפליקציות App Store ושירות המוזיקה Apple Music, בעוד שמשתמשי ג'ימייל של גוגל דיווחו על קשיים בגישה לתיבות הדואר שלהם. כל זה קורה ימים ספורים לאחר

אלפי משתמשים דיווחו הערב (ג') על שיבושים בשירותי הענן, הדואר האלקטרוני והתשלומים של שתי ענקיות הטכנולוגיה. באפל אישרו תקלות בחלק מהשירותים, בהם iCloud, חנות האפליקציות App Store ושירות המוזיקה Apple Music, בעוד שמשתמשי ג'ימייל של גוגל דיווחו על קשיים בגישה לתיבות הדואר שלהם. כל זה קורה ימים ספורים לאחר

באפל אישרו כי כמה משירותי החברה סבלו מתקלות, ובהם App Store, Apple Music ומערכת ההתחברות לחשבונות iCloud. לאורך היום הופיעו בעמוד סטטוס המערכות הרשמי של החברה התרעות על שירותים שאינם זמינים או פועלים באופן חלקי. חלק מההתרעות הוסרו בהמשך, אך משתמשים המשיכו לדווח על שיבושים גם לאחר מכן.

באפל אישרו כי כמה משירותי החברה סבלו מתקלות, ובהם App Store, Apple Music ומערכת ההתחברות לחשבונות iCloud. לאורך היום הופיעו בעמוד סטטוס המערכות הרשמי של החברה התרעות על שירותים שאינם זמינים או פועלים באופן חלקי. חלק מההתרעות הוסרו בהמשך, אך משתמשים המשיכו לדווח על שיבושים גם לאחר מכן.

באפל אישרו כי כמה משירותי החברה סבלו מתקלות, ובהם App Store, Apple Music ומערכת ההתחברות לחשבונות iCloud. לאורך היום הופיעו בעמוד סטטוס המערכות הרשמי של החברה התרעות על שירותים שאינם זמינים או פועלים באופן חלקי. חלק מההתרעות הוסרו בהמשך, אך משתמשים המשיכו לדווח על שיבושים גם לאחר מכן.

אחת הבעיות המשמעותיות נגעה למערכת ההזדהות של אפל. משתמשים סיפרו כי נותקו מחשבונותיהם ללא התראה, וכשניסו להתחבר מחדש נתקלו בהודעות שגיאה. מדובר בתקלה מטרידה במיוחד, משום שחשבון אפל משמש כיום לא רק לגיבוי תמונות ומסמכים, אלא גם לסנכרון מידע בין מכשירים, לרכישת אפליקציות ולגישה לשורה ארוכה של שירותים נוספים.

אחת הבעיות המשמעותיות נגעה למערכת ההזדהות של אפל. משתמשים סיפרו כי נותקו מחשבונותיהם ללא התראה, וכשניסו להתחבר מחדש נתקלו בהודעות שגיאה. מדובר בתקלה מטרידה במיוחד, משום שחשבון אפל משמש כיום לא רק לגיבוי תמונות ומסמכים, אלא גם לסנכרון מידע בין מכשירים, לרכישת אפליקציות ולגישה לשורה ארוכה של שירותים נוספים.

אחת הבעיות המשמעותיות נגעה למערכת ההזדהות של אפל. משתמשים סיפרו כי נותקו מחשבונותיהם ללא התראה, וכשניסו להתחבר מחדש נתקלו בהודעות שגיאה. מדובר בתקלה מטרידה במיוחד, משום שחשבון אפל משמש כיום לא רק לגיבוי תמונות ומסמכים, אלא גם לסנכרון מידע בין מכשירים, לרכישת אפליקציות ולגישה לשורה ארוכה של שירותים נוספים.