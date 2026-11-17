אחרי מיקרוסופט, עכשיו תורן של אפל וגוגל: אלפי משתמשים דיווחו הערב (ג') על שיבושים בשירותי הענן, הדואר האלקטרוני והתשלומים של שתי ענקיות הטכנולוגיה. באפל אישרו תקלות בחלק מהשירותים, בהם iCloud, חנות האפליקציות App Store ושירות המוזיקה Apple Music, בעוד שמשתמשי ג'ימייל של גוגל דיווחו על קשיים בגישה לתיבות הדואר שלהם. כל זה קורה ימים ספורים לאחר תקלת הענק במיקרוסופט, ששיבשה את פעילותם של עסקים, ארגונים ומוסדות ציבוריים ברחבי העולם.
לפי אתר ניטור התקלות Downdetector, במהלך השעות האחרונות נרשמה עלייה משמעותית במספר הדיווחים על בעיות בשירותי אפל. משתמשי אייפון, אייפד ומק התלוננו על ניתוקים פתאומיים מחשבונותיהם, קשיים בהתחברות ל-iCloud ובעיות בהורדת אפליקציות ובביצוע רכישות. תלונות נוספות נגעו לשירות התשלומים Apple Pay ולמערכות התמיכה של החברה.
אפל מאשרת, בגוגל התמונה פחות ברורה
באפל אישרו כי כמה משירותי החברה סבלו מתקלות, ובהם App Store, Apple Music ומערכת ההתחברות לחשבונות iCloud. לאורך היום הופיעו בעמוד סטטוס המערכות הרשמי של החברה התרעות על שירותים שאינם זמינים או פועלים באופן חלקי. חלק מההתרעות הוסרו בהמשך, אך משתמשים המשיכו לדווח על שיבושים גם לאחר מכן.
אחת הבעיות המשמעותיות נגעה למערכת ההזדהות של אפל. משתמשים סיפרו כי נותקו מחשבונותיהם ללא התראה, וכשניסו להתחבר מחדש נתקלו בהודעות שגיאה. מדובר בתקלה מטרידה במיוחד, משום שחשבון אפל משמש כיום לא רק לגיבוי תמונות ומסמכים, אלא גם לסנכרון מידע בין מכשירים, לרכישת אפליקציות ולגישה לשורה ארוכה של שירותים נוספים.
במקביל, גם משתמשי ג'ימייל דיווחו כאאמור על בעיות. לפי דיווחים בארצות הברית, נרשמו ב-Downdetector יותר מ-2,800 תלונות על שירות הדואר האלקטרוני של גוגל. עם זאת, בניגוד לאפל, גוגל לא אישרה באותו שלב תקלה נרחבת, וגם בעמוד סטטוס השירותים הרשמי שלה לא הופיעה התרעה על שיבוש פעיל. לכן, עדיין לא ברור עד כמה הייתה התקלה רחבה ומה בדיוק גרם לה.
שבוע של תקלות בענקיות הטכנולוגיה
הדיווחים האחרונים מגיעים בסיומם של כמה ימים לא מוצלחים במיוחד עבור ענקיות הטכנולוגיה. ביום חמישי האחרון חוותה כאמור מיקרוסופט תקלה עולמית חמורה שפגעה באאוטלוק, Teams, בעוזר הבינה המלאכותית Copilot ובשירותים נוספים של Microsoft 365.
התקלה, שנמשכה שעות ארוכות, שיבשה את פעילותם של עסקים, ארגונים ומוסדות ציבוריים במדינות רבות. במיקרוסופט הבהירו כי לא מדובר במתקפת סייבר, אלא בכשל טכני שנגרם בעקבות שינויים בהגדרות המערכות שלה. השירותים חזרו לפעילות בהדרגה, אך עבור ארגונים רבים שכבר התרגלו להסתמך כמעט לחלוטין על שירותי החברה, הנזק כבר נעשה.
אתמול הצטרף לרשימה גם הבנק האמריקני JPMorgan Chase, לאחר שתקלה טכנית גרמה לעיכובים בעיבוד עסקאות ולשיבושים בשירותים הבנקאיים. התקלה השפיעה גם על מוסדות פיננסיים נוספים, ובבנק מיהרו להבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. בהמשך נמסר כי הבעיה נפתרה.
למרות רצף האירועים, אין בשלב זה שום ראיה לקשר בין התקלות בחברות השונות, ובוודאי שלא למתקפת סייבר מתואמת. גם אין סיבה להניח שכל הדיווחים על שיבושים נובעים מאותו כשל טכנולוגי.ובכל זאת, קשה להתעלם מרצף התקלות המטריד הזה.