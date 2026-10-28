מחקר מקיף של ארגון "פייק ריפורטר" שפורסם היום (ד') מציג תמונת מצב מדאיגה על היקף הדיסאינפורמציה ששטפה את הרשתות החברתיות ביום הבוחר, עם חשיפה מצטברת של למעלה מ-3 מיליון צפיות. בין הממצאים: תמונות בינה מלאכותית שהפיץ ראש הממשלה, שימוש בדמותה של שירי ביבס ז"ל, ותשתית רשת המקושרת לאיראן.

כל אלו הפכו את יום הבחירות לזירת קרב דיגיטלית רוויית מניפולציות. בדו"ח נחשפו שורה של קמפיינים כוזבים שנועדו להטות את דעת הקהל, להלך אימים על מצביעים ולערער את האמון בתוצאות האמת. על פי הנתונים, הפרסומים המטעים הופצו על ידי פוליטיקאים, משפיעני רשת וערוצי תקשורת.

אזהרת קונספירציה: תומכי הממשלה מהדהדים מאתמול טענות על אחוזי הצבעה "לא הגיוניים" בקלפיות ביישובים ערביים. לטענתם, זה מעיד על זיופים, שוחד בחירות או התערבות זרה. אחד המפיצים הגדולים של הטענות הלא מבוססות הללו הוא יאיר נתניהו>> https://t.co/1sFvNM5Vak — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 28, 2026

"הערבים נוהרים" - גרסת ה-AI

אחד הצירים המרכזיים בדו"ח עוסק בקמפיין הפחדה מתוזמר סביב שיעורי ההצבעה בחברה הערבית, שהוצגו כאיום. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף ברשת X דיווח של ערוץ 14 בדבר "עומסים חריגים בקלפיות במגזר הערבי", שלווה בתמונה המציגה לכאורה המוני מצביעים בקלפי בסכנין.

בדיקת חוקרי "פייק ריפורטר" העלתה כי מדובר בתמונה מזויפת לחלוטין שנוצרה באמצעות מחולל תמונות מבוסס AI. הפוסט זכה להדהוד מצד חברי כנסת בקואליציה, בהם אלמוג כהן, לצד אנשי תקשורת כמו ינון מגל, וצבר לבדו למעלה מ-2 מיליון צפיות.

במקביל, ערוץ הטלגרם האנונימי "חדשות ישראל ללא צנזורה", המחזיק ב-123 אלף עוקבים, הפיץ בדיה חסרת בסיס שלפיה בכירי מפלגת רע"מ הובילו משאית עמוסה ב-8 מיליון שקלים במזומן לחלוקה במעטפות למצביעים. כמו כן, חשבון ה-X "מלוכדים news" מיחזר ידיעה כוזבת שכבר הופרכה בעבר, שלפיה המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית, השייח' מואפק טריף, הורה לבני העדה להצביע לליכוד - עיוות של הודעת תודה ישנה מצד השייח' לנתניהו על סיוע לדרוזים בסוריה.

זירה בולטת נוספת התמקדה בניסיון לייצר דה-לגיטימציה להליך הדמוקרטי. נתניהו שיתף דיווח נוסף מערוץ 14 שבו נטען להשחתת פתקי הצבעה של מפלגות ימין, בצירוף תמונת פתק מקומט וקריאה לציבור לבדוק את תקינות הפתקים. הפרסום גרף מאות אלפי צפיות, אך ועדת הבחירות המרכזית מיהרה להבהיר כי בדיקה מקיפה לא העלתה כל ראיה להשחתה שיטתית, וכי אירועים נקודתיים מטופלים מיידית.

זוהי קריאת חירום! עתידה של המדינה היהודית שלנו על הכף. צאו להצביע מחל עכשיו! אחוזי הצבעה גבוהים מהרגיל במגזר הערבי לעומת שיעור הצבעה נמוך של מצביעי הימין. חייבים להתעורר - אסור להישאר בבית. יוצאים ומצביעים מחל ומוציאים כמה שיותר אנשים! https://t.co/vkIaNSj2dA — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

חשד להתערבות זרה

הדו"ח מצביע גם על חשד ממשי להתערבות זרה. החוקרים איתרו אתר אינטרנט שהופץ בקבוצות וואטסאפ של תומכי ממשלה, שבו הוצג גדי איזנקוט כמי שזוכה לתמיכה פלסטינית רחבה ופועל להקמת מדינה פלסטינית, תוך שילוב תמונות ערוכות שלו לצד סמלים פלסטיניים ובהפגנות פרו-פלסטיניות.

ניתוח טכנולוגי של האתר הוביל לחשבונות טיקטוק ואינסטגרם, שאחד מהם סומן כפועל מאיראן. קמפיין זה מצטרף לאירוע חמור מהתקופה שקדמה לבחירות, שבו הופץ סרטון מזויף (דיפ-פייק) שעשה שימוש ציני בדמותה של שירי ביבס ז"ל, והציג אותה כמי שקוראת להצביע למפלגת "הדמוקרטים".

הממצאים של "פייק ריפורטר" משקפים מגמה עולמית שמעסיקה מערכות חדשות וגופי מודיעין בארה"ב, באירופה ובאסיה. בארה"ב, כלי תקשורת מרכזיים וגופי ניטור כמו Graphika ו-NewsGuard תיעדו שימוש גובר בבינה מלאכותית גנרטיבית לקידום נרטיב "גניבת הבחירות" ודיכוי הצבעה של מיעוטים – טקטיקה זהה לזו שנצפתה בישראל סביב החברה הערבית ופתקי ההצבעה.

באירופה, מנגנון המעקב של האיחוד האירופי (EU DisinfoLab) מתמודד עם מבצעי השפעה זרים המבוססים על "שכפול אתרים" (מוכר כמבצע Doppelganger), בדומה לאתר המזויף שהוקם נגד איזנקוט. בסין, רשתות השפעה מתוחכמות המכונות "Spamouflage" רותמות אווטארים וירטואליים וחשבונות טיקטוק מתואמים כדי להעמיק קיטוב פוליטי במדינות דמוקרטיות.

ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, מסר בתגובה לממצאים: "יום הבחירות המחיש את היקף התפוצה של מידע כוזב ומטעה ברשתות החברתיות, ואת המהירות שבה פרסומים כאלה יכולים להגיע למיליוני צפיות. המשותף למקרים האלה הוא השימוש במידע שאינו מבוסס או בתכנים שעברו מניפולציה, באופן שעלול להטעות את הציבור ולפגוע ביכולתו לקבל החלטות על בסיס מידע אמין. בתקופות רגישות כמו יום הבחירות, החשיבות של זיהוי, בדיקה וחשיפה של מידע כוזב גדולה במיוחד".

ראשי המפלגות ( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

השדרוג הטכנולוגי של ההונאה

קמפיינים של הונאה פוליטית ביום הבוחר אינם המצאה חדשה, אך הטכנולוגיה שעומדת מאחוריהם עברה קפיצת מדרגה דרמטית בעשור האחרון. נקודת הציון המוכרת ביותר היא אזהרתו המצולמת של נתניהו בבחירות 2015 כי "הערבים נוהרים לקלפיות באוטובוסים", כולל במסרוני SMS אנונימיים שדיווחו על אחוזי הצבעה מומצאים או הסרת מועמדים. הכלים אז היו בסיסיים והתבססו על הפצת טקסט מהירה.

במהלך סבבי הבחירות התכופים בין 2019 ו-2022, הזירה עברה לרשתות פרופילים מזויפים (אווטארים גנובים) ברשת X (אז טוויטר) ובפייסבוק, שהופעלו באופן מתואם להדהוד מסרים ולהכפשת יריבים, לצד צמיחת ערוצי טלגרם פסאודו-חדשותיים הפועלים ללא פיקוח מערכתי.