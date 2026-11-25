צפון קוריאה מצטרפת רשמית לעידן הצ'אטבוטים מבוססי הבינה המלאכותית, אך עושה זאת כצפוי תחת מגבלות אידיאולוגיות הדוקות. בתערוכה הלאומית להישגי טכנולוגיית מידע שנערכה לאחרונה בפיונגיאנג, הציגה האוניברסיטה המובילה במדינה צ'אטבוט חדש המסוגל לענות על שאלות בתחומי המדע והטכנולוגיה – כך עולה מצילומים ששודרו בטלוויזיה החינוכית הממלכתית במדינה.

גלריה נשיא קוריאה הצפונית קים ג'ונג און ( צילום: KCNA/Reuters )

המערכת החדשה, הנושאת את השם "מערכת שירותי בינה מלאכותית 1.0 – מעיין החוכמה" (בקוריאנית: 인공지능봉사체계 1.0 《지혜의 샘》), פותחה במשותף על ידי המכון לחקר טכנולוגיית בינה מלאכותית באוניברסיטת קים איל סונג וחברת הסחר פורונהאנול (Phurunhanul), מפתחת תוכנה מפיונגיאנג המוכרת גם טלפונים חכמים. המכון האקדמי עצמו הוא גלגול מחודש של הפקולטה למדעי המידע באוניברסיטה, ששמה שונה ביולי 2025 כחלק מהמאמץ הלאומי לקדם את תחום הבינה המלאכותית.

לצד עמדת התצוגה של הצ'אטבוט בתערוכה הוצב שלט המכריז על "פיתוח מודל בינה מלאכותית יוצרת בסגנון שלנו" – ביטוי נפוץ בצפון קוריאה שנועד להדגיש פיתוח מקומי עצמאי. בתיעוד ששודר בערוץ הטלוויזיה החינוכי ריונגנמסאן (Ryongnamsan), נראה כי ממשק המשתמש דומה מאוד לזה שהפך לפופולרי בזכות ChatGPT של OpenAI, עם כפתור "צ'אט חדש" ורשימת שיחות בצד שמאל, וחלון השיחה המרכזי מימין. לפי השידור, המערכת מקבלת שאלות בקוריאנית או באנגלית ומסוגלת לבצע גם תרגומים.

צ'אטבוט הבינה המלאכותית הצפון קוריאני "מעיין החוכמה" ( צילום מסך: Ryongnamsan TV - 38north.org )

אף שהממשק עצמו פותח ככל הנראה באופן מקומי בהשראת שירותים מערביים מוכרים, מומחים מעריכים כי פיתוח מודל שפה גדול מאפס הוא משימה מורכבת ביותר עבור צפון קוריאה, במיוחד בהיעדר מרכזי נתונים רחבי היקף. לפיכך, סביר להניח ש"המוח" שמאחורי המערכת נשען על מודלים בעלי משקולות פתוחות (Open Weight) שפורסמו על ידי מעבדות בינה מלאכותית בארה"ב או בסין, דוגמת Gemma של גוגל או Qwen של עליבאבא – מודלים שניתן להריץ חלק מהם גם על מחשבים אישיים צנועים יחסית.

ההיבט המרתק ביותר במערכת הצפון-קוריאנית נוגע למנגנוני הסינון והפיקוח שלה. מהתיעוד עולה כי לפני שמנוע הבינה המלאכותית מייצר תשובה, פועל מסווג (Classifier) הבוחן את השאלה ומקטלג אותה – למשל תחת ההגדרה "שאלת ידע עובדתי" – וככל הנראה מסנן החוצה נושאים אסורים. בתחתית המסך מופיעה אזהרה ברורה הרומזת לכך שהמודל עצמו מסוגל לענות על מגוון רחב של נושאים, אך השימוש בו מוגבל בקפידה: "מותר לשאול רק שאלות הקשורות למדע וטכנולוגיה. אין לשאול שאלות בעלות תוכן חברתי-פוליטי או שאלות לא מתורבתות. המשתמש לבדו נושא באחריות מלאה לכל השלכה של שימוש בו למטרות זדוניות".

הדגמה של צ'אטבוט ה-AI הצפון קוריאני "מעיין החוכמה" באוניברסיטת קים איל סונג ( צילום מסך: Ryongnamsan TV - 38north.org )

בהדגמה ששודרה בטלוויזיה נראו בהיסטוריית השיחות שאלות טכניות ומעשיות, כגון תאימות לגרסה 2023.3.9 של מנוע המשחקים Unity, בניית תוכניות בסביבת Unity, ואף שאלה רפואית בסיסית לגבי תרופה לכאב ראש.