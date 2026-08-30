רשות ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE) מתכננת לרכוש כלבים רובוטיים, שיסייעו להם לבדוק בבטחה מרחוק אתרים מסוכנים במבצעי אכיפת ההגירה לפני הכניסה אליהם.

לטענת גורם במשרד לביטחון המולדת, הרובוטים דמויי הכלב מצויידים במצלמות ובחיישנים שיכולים לזהות כימיקלים, וישמשו במצבים שעלולים להיות מסוכנים לפקחים. לפי רשת NBC, הרשות מתכננת להשקיע ברכישה כשני מיליון דולר.

ספוט ( צילום: יובל מן )

חבר (רובוטי) על ארבע

מדובר ברובוטי "ספוט" (Spot) בעלי ארבע רגליים המופעלים מרחוק, מתוצרת חברת "בוסטון דיינמיקס", שלפי הרשות, נועדו לשפר את בטיחות השוטרים לבדיקת אזורים סגורים במהלך אבטחת הגבול ופעולות אכיפה, ולא ללכידת אנשים או לביצוע מעצרים.

הרכישה המתוכננת היא חלק מהרחבת השימוש של ICE בטכנולוגיה חדשה. קודם לכן רכשה הסוכנות כפפות חשמל לשוטרים בשווי 16.7 מיליון דולר דולרים - הצעה שזכתה לביקורת מצד ארגוני זכויות אזרח וכמה מחוקקים דמוקרטים.

רובוטי הספוט משמשים כבר שנים רשויות אכיפת חוק בארה"ב ובמערב. הם מצויידים במצלמות ובחיישנים שיכולים לזהות סכנות כמו גז, קרינה ורעידות, יכולים לנווט בשטח בעייתי ולהשתמש בזרוע רובוטית מתארכת. בשנת 2024, סרטונים של רובוטי כלב המסיירים באחוזת הנשיא דונלד טראמפ במר-א-לאגו בפלורידה התפשטו באופן נרחב ברשתות החברתיות.

היצרנית, בוסטון דיינמיקס, אינה מאשרת שימוש ברובוטים שלה כנשק. דובר מטעם החברה מסר, כי החברה מוכרת לסוכנויות ממשלתיות רבות וארגוני ביטחון ציבורי, והרובוטים משמשים לשמירה על אנשים מפני סכנה ולסייע למגיבים הראשונים בהערכת מצבים מסוכנים.