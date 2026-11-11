האם כמות האנרגיה העצומה הנדרשת להפעלת חוות השרתים החדשות, שמניעות את מ הפכת ה-AI , תוכל לבוא מסוללות משומשות של מכוניות חשמליות? כמו כל סוללה, סוללות הליתיום-יון הענקיות והחזקות ברכבים חשמליים (לרוב בין 40 ל-100 קוט"ש) מאבדות אחוזים ניכרים מכוחן עם הזמן. ברגע שהן מגיעות רק ל-70% עד 80% מהטעינה המקורית שהציעו, הרכב פשוט לא יוכל להגיע רחוק בלי טעינות תכופות.

אבל חובבי טכנולוגיה רבים ברשת - בעיקר פורומים של דיסקורד, רדיט ו-GitHub, גילו באחרונה כי סוללת מכונית שאיבדה עשרות אחוזים מכוחה עדיין מצויינת לאגירת אנרגיה נייחת, שבה המשקל והנפח פחות קריטיים, ויכולה לספק די חשמל הנדרש, למשל, לבית ממוצע.

גלריה בדיקה של סוללה חשמלית לרכב במפעל ( רויטרס )

כאשר מחברים סוללה כזו לבניין במקום לרכב, בעיקר בבית שבו מותקנים כבר פאנלים סולאריים, היא יכולה לספק חשמל בזמן הפסקת חשמל, להקל את העומס על הרשת, ולהפחית את ההוצאה על אנרגיה.

אנדרו אוסטין, יוצר תוכן ביוטיוב המוכר גם בכינוי Battery Mהנ an, צילם באחרונה את עצמו מחבר סוללת מכונית "ניסאן" ישנה למערך הסולארי בבית הוריו בבריטניה. החשמל הספיק לצרכי ההורים, ואפילו נשאר להם קצת כדי למכור.

אל תנסו את זה בבית

למרות ההתלהבות, מומחי סוללות עדיין לא ממליצים על כך באופן גורף, ונדרש לשם כך יידע מקצועי. הטכנולוגיה דורשת עמדת טעינה דו-כיוונית ומערכת ניהול אנרגיה חכמה - הממיר בעמדת הטעינה יודע להפוך את הזרם הישיר (DC) מהסוללה לזרם חילופין (AC) ביתי, בדיוק כמו גנרטור או מערכת גיבוי ביתית.

עם זאת, מגזין "אטלנטיק" מדווח שלפחות באירופה נוצלו בעשור האחרון סוללות רכב חשמליות רבות לאספקת אנרגיה לבתים, לעסקים ולמפעלים. ככל שצי הרכבים החשמליים מתבגר, מתוספים עוד בניינים מחוברים.

תהליך הבלאי של סוללת רכב חשמלי יכול להימשך בין 15 ל-20 שנה - מה שאומר, שרק בארה"ב יהיו באמצע שנות ה-30 מיליוני סוללות רכבים חשמליים שעברו את שיאן - אבל מוכנות לשימוש חוזר. אירופה, שבה זכו הרכבים החשמליים לפופולריות לראשונה, מקדימה את אמריקה בתחום: באיחוד האירופי קיימים חוקים המחייבים יצרניות רכב להיפטר מסוללות ישנות, מה שמעודד אותן למצוא להן שימוש חוזר.

טעינת רכב חשמלי, אילוסטרציה ( צילום: iCar )

כבר לפני 9 שנים החלה חברת אנרגיה ירוקה בבריטניה להתקין סוללות משומשות של "רנו" בבתים בעלי פאנלים סולאריים. שנתיים אחר-כך צייד מפעל "אאודי" בגרמניה את המלגזות שלו בסוללות מכוניות שיצאו משימוש. אצטדיון כדורגל באמסטרדם כולל מערכת גיבוי חשמל, שמבוססת על סוללות "ניסאן" משומשות.

בארה"ב, הנוהג הוא למחזר סוללות כאלה או לשלוח אותן למטמנות מיוחדות, אבל גם כאן חלה באחרונה התקדמות: מדינות קולורדו וניו-ג'רזי, למשל, העבירו לאחרונה חוקים בנושא, שדומים לאלו של האיחוד האירופי. מספר הבתים עם פאנלים סולאריים, שמתאימים להתקנת סוללות, זינק בעשור האחרון משמעותית. כיוון שסוללות חדשות הפכו יקרות מאוד לייצור, שימוש חוזר בסוללות קיימות הגיוני כלכלית.

גם תעשיית ה-AI מבינה שהיא צריכה למחזר

בארה"ב קמו באחרונה כמה סטארטאפים המוכרים לאמריקאים סוללות ישנות כמקור אנרגיה לגיבוי, ביניהם חברות "מומנט" (Moment) ו"רדווד" (Redwood), המובילה את התחום. בינתיים, עיקר הלקוחות הם בתי חולים ושדות תעופה. בנמל התעופה הבינלאומי של ונקובר, קנדה, למשל, פועלת מערכת כזו משנת 2024. בחודש שעבר הודיעה רדווד, כי היא פועלת לפריסת סוללות משומשות מיצרנית הרכבים החשמליים Rivian במתקני הייצור שלה.

גם תעשיית הבינה המלאכותית משקיעה רבות בשימוש חוזר בסוללות חשמליות כדי לתמוך בדרישות האנרגיה העצומות של מרכזי נתונים. אם חיבור מרכז ענק כזה לרשת החשמל הציבורית לוקח לעיתים 3 עד 7 שנים, מערכות אגירה מבוססות סוללות רכב מאפשרות להקים חוות שרתים תוך חודשים ספורים.

רדווד, שהקימה בנבאדה רשת אנרגיה עצמאית ("מיקרו-גריד") המבוססת על אנרגיה סולארית וסוללות רכב חשמלי משומשות, מפעילה שם כבר ארבעה מרכזי נתונים, ומתכננת להרחיב את הפעילות ל-20 נוספים. החברה צופה, שסוללות מכוניות חשמליות שיצאו משירות יספקו חשמל למחצית משוק אגירת האנרגיה עד 2030.

חוות שרתים עם TPUs של גוגל. רעבים לחשמל ( צילום: גוגל )

באירופה חברו יצרניות רכב כמו וולוו ורנו לחברות אנרגיה כדי לספק מערכות אגירה מבוססות סוללות רכב משומשות למרכזי נתונים ופארקים טכנולוגיים בבריטניה, שבדיה וצרפת. חטיבת האנרגיה של מרצדס-בנץ בגרמניה פיתחה תחנות אגירה מרכזיות המבוססות על סוללות משומשות מרכבי Smart ו-EQ.

סין, באופן מפתיע, היא החלוצה בעולם ברגולציה המחייבת ניצול סוללות משומשות. יותר ויותר חברות במדינה מעבירות את חוות השרתים ותחנות ממסר הנתונים שלהן לסוללות הללו. מדובר בעשרות ג'יגה-וואט-שעה (GWh) של סוללות משומשות, שנפרסו על פני מאות אלפי אתרי שרתים ותקשורת.