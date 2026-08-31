ערוצים אנונימיים פתחו בקמפיין הכפשה חדש נגד רותם איזנקוט, בתו של גדי איזנקוט, שבמרכזו שקר מוחלט ולפיו העבירה מידע על חיילים לגורם פוליטי, במה שנראה כמו מקרה נוסף של "סיכולים ממוקדים בטלגרם" - קמפיינים של גורמים אנונימיים המסמנים אזרחים כבוגדים במטרה להלך עליהם אימים.

הפייק פורסם אתמול (א') בערוץ "מקור החדשות - דיווחים מהשטח". בתוך 40 דקות עבר אותו נוסח מדויק לשלושה ערוצי טלגרם נוספים - "דיווחים אונליין – הערוץ הרשמי"; "חדשות בזמן אמת"; ו"מבזקי ישראל", שמונים יחד עם ערוץ המקור כ-33 אלף עוקבים. משם זלג השקר לקבוצת הפייסבוק "חברים שאוהבים את בנימין נתניהו", המונה יותר מ-117 אלף חברים.

קמפיין פייק נגד בתו של גדי איזנקוט ( פייק ריפורטר )

השיטה: שקר ושגר

לפי השיטה הזו, מנהלים אנונימיים של ערוצי טלגרם, שמתיימרים לספק מידע חדשותי אמין, ממציאים שקר מופרך המציג אזרחים כבוגדים או כמשתפי פעולה עם גורמים זרים ועוינים. לרוב, הקורבנות הם פוליטיקאים, פעילים חברתיים או עיתונאים המזוהים כמתנגדים קולניים למדיניות הממשלה.

לאחר שהומצא השקר הסנסציוני, אותם מנהלי ערוצים מפיצים אותו לעשרות אלפי עוקבים, שמגיבים בצורה קיצונית ואלימה. משם הוא עובר בתוך דקות לערוצים דומים בטלגרם וליתר הרשתות החברתיות. לאחרונה ועם ההתקרבות לבחירות, נראה שגם בני משפחות של פוליטיקאים נמצאים על הכוונת.

כך למשל, קמפיין הסיכולים הממוקדים פגע לאחרונה גם בעיתונאי חדשות 12 גיא פלג - מנהלים אנונימיים של ערוצי טלגרם הפיצו פייקים מופרכים באותו סגנון על בתו רוני, בת 17, ועל בנו אורי. עוד נפגעו מקמפיינים דומים פרופ' פניה עוז-זלצברגר, חיה ונמרוד שפר, עיתונאי "דה מרקר" סימי ספולטר, פעילת המחאה נאווה רוזוליו, רפי בן שטרית מ"ישראל ביתנו", ועוד.

מפייק ריפורטר נמסר: "המקרה של רותם איזנקוט אינו תקרית בודדת אלא דוגמה מטרידה נוספת לתופעה מסוכנת שהולכת ומחריפה. בטלגרם פועל היום מנגנון מסודר שממציא שקרים, מסמן אזרחים שומרי חוק כבוגדים, ומפיץ את הפייקים בשיטתיות לעשרות אלפי אנשים בתוך דקות. השקרים האלה לא נשארים על המסך - הם מתורגמים לאיומים ברצח ולהטרדות נגד המותקפים ובני משפחותיהם. זהו כלי נשק דיגיטלי מסוכן.

"בטלגרם פועל היום מנגנון מסודר שממציא שקרים, מסמן אזרחים שומרי חוק כבוגדים, ומפיץ את הפייקים בשיטתיות לעשרות אלפי אנשים בתוך דקות"

"אנחנו מזהירים מפני התופעה הזו כבר חודשים, והיא רק מסלימה: מעיתונאים ופעילים אל בני משפחותיהם, ועכשיו אל משפחתו של איש ציבור בכיר. ככל שנתקרב לבחירות הסכנה הולכת וגדלה. מכונת הרעל פועלת כדי לשבש את דעת הקהל ולהרעיל את הציבור לקראת הבחירות.

"זוהי לא רק פגיעה נקודתית באיש ציבור ובמשפחתו, אלא ניסוי כלים לקראת הבחירות. תרחיש אפשרי ומסוכן במיוחד הוא הפצת פייק כזה על מועמד רגע לפני פתיחת הקלפיות - כשלא נותר די זמן להפריך אותו. ראינו דוגמאות כאלה מתרחשות במערכות בחירות בעולם.