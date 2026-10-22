בכתבה שפורסמה בימים האחרונים ב-BBC הבריטי, נטען בין השאר, כי עובדים רבים חוששים לדבר על החששות שלהם בנושא משום שחוזי העבודה אוסרים עליהם לבקר את החברה בפומבי.

בכתבה שפורסמה בימים האחרונים ב-BBC הבריטי, נטען בין השאר, כי עובדים רבים חוששים לדבר על החששות שלהם בנושא משום שחוזי העבודה אוסרים עליהם לבקר את החברה בפומבי.

בכתבה שפורסמה בימים האחרונים ב-BBC הבריטי, נטען בין השאר, כי עובדים רבים חוששים לדבר על החששות שלהם בנושא משום שחוזי העבודה אוסרים עליהם לבקר את החברה בפומבי.

החוזים שחתמה עם ישראל מעוררים גם הם ביקורת עזה בחברה, בעיקר פרויקט "נימבוס", שנחתם מול הממשלה בשנת 2024, בשיתוף עם אמזון, בשווי 1.2 מיליארד דולר. הפרוייקט מספק לישראל תשתיות מחשוב ענן מתוחכמות, אך גוגל כבר הודיעה שוב ושוב, כי הפרוייקט "לא מכוון לעומסי עבודה רגישים, מסווגים או צבאיים הרלוונטיים לנשק או לשירותי מודיעין".

החוזים שחתמה עם ישראל מעוררים גם הם ביקורת עזה בחברה, בעיקר פרויקט "נימבוס", שנחתם מול הממשלה בשנת 2024, בשיתוף עם אמזון, בשווי 1.2 מיליארד דולר. הפרוייקט מספק לישראל תשתיות מחשוב ענן מתוחכמות, אך גוגל כבר הודיעה שוב ושוב, כי הפרוייקט "לא מכוון לעומסי עבודה רגישים, מסווגים או צבאיים הרלוונטיים לנשק או לשירותי מודיעין".

החוזים שחתמה עם ישראל מעוררים גם הם ביקורת עזה בחברה, בעיקר פרויקט "נימבוס", שנחתם מול הממשלה בשנת 2024, בשיתוף עם אמזון, בשווי 1.2 מיליארד דולר. הפרוייקט מספק לישראל תשתיות מחשוב ענן מתוחכמות, אך גוגל כבר הודיעה שוב ושוב, כי הפרוייקט "לא מכוון לעומסי עבודה רגישים, מסווגים או צבאיים הרלוונטיים לנשק או לשירותי מודיעין".

החברה חוזרת ומצהירה שהיא עומדת בכל החוזים על עקרונות הבינה המלאכותית שלה, כולל הדרישה לפיקוח אנושי והתאמת השימוש בטכנולוגיה ל"חוק הבינלאומי ולזכויות האדם". אך עובדים לשעבר ובהווה בחברה טוענים, כי הם מודאגים מרמת הפיקוח האנושי הנדרש ברגעים קריטיים ומהיכולת לוודא שהוא אכן מתבצע. לטענתם, מודלי הבינה המלאכותית הנוכחיים אינם בטוחים מספיק לשימוש צבאי.

החברה חוזרת ומצהירה שהיא עומדת בכל החוזים על עקרונות הבינה המלאכותית שלה, כולל הדרישה לפיקוח אנושי והתאמת השימוש בטכנולוגיה ל"חוק הבינלאומי ולזכויות האדם". אך עובדים לשעבר ובהווה בחברה טוענים, כי הם מודאגים מרמת הפיקוח האנושי הנדרש ברגעים קריטיים ומהיכולת לוודא שהוא אכן מתבצע. לטענתם, מודלי הבינה המלאכותית הנוכחיים אינם בטוחים מספיק לשימוש צבאי.

החברה חוזרת ומצהירה שהיא עומדת בכל החוזים על עקרונות הבינה המלאכותית שלה, כולל הדרישה לפיקוח אנושי והתאמת השימוש בטכנולוגיה ל"חוק הבינלאומי ולזכויות האדם". אך עובדים לשעבר ובהווה בחברה טוענים, כי הם מודאגים מרמת הפיקוח האנושי הנדרש ברגעים קריטיים ומהיכולת לוודא שהוא אכן מתבצע. לטענתם, מודלי הבינה המלאכותית הנוכחיים אינם בטוחים מספיק לשימוש צבאי.

לפי מי שעמד בעבר בראש הפרויקט, ג'ק שאנהאן, בשיחה עם ה-BBC, הרעיון העיקרי במערכת הוא "ללכת כמה שיותר מהר כדי לפרוס טכנולוגיית AI באופן רחב ככל האפשר, אולי על חשבון הקפדנות והמשמעת של בדיקות והערכה". בפנטגון טוענים, כי אימוץ הבינה המלאכותית חיוני לניצחון במלחמות: "בעידן הזה, המהירות מגדירה ניצחון", קבע לא מכבר אמיל מייקל, תת-שר במשרד ההגנה.

לפי מי שעמד בעבר בראש הפרויקט, ג'ק שאנהאן, בשיחה עם ה-BBC, הרעיון העיקרי במערכת הוא "ללכת כמה שיותר מהר כדי לפרוס טכנולוגיית AI באופן רחב ככל האפשר, אולי על חשבון הקפדנות והמשמעת של בדיקות והערכה". בפנטגון טוענים, כי אימוץ הבינה המלאכותית חיוני לניצחון במלחמות: "בעידן הזה, המהירות מגדירה ניצחון", קבע לא מכבר אמיל מייקל, תת-שר במשרד ההגנה.

לפי מי שעמד בעבר בראש הפרויקט, ג'ק שאנהאן, בשיחה עם ה-BBC, הרעיון העיקרי במערכת הוא "ללכת כמה שיותר מהר כדי לפרוס טכנולוגיית AI באופן רחב ככל האפשר, אולי על חשבון הקפדנות והמשמעת של בדיקות והערכה". בפנטגון טוענים, כי אימוץ הבינה המלאכותית חיוני לניצחון במלחמות: "בעידן הזה, המהירות מגדירה ניצחון", קבע לא מכבר אמיל מייקל, תת-שר במשרד ההגנה.

החוזה של גוגל עם הפנטגון, שנחתם מוקדם יותר השנה, מאפשר להשתמש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה לעבודה צבאית מסווגת. ההסכם קובע כי מודלי הבינה המלאכותית של גוגל יכולים לשמש ל"כל מטרה ממשלתית חוקית" ו"אין להשתמש בהם למעקב המוני מקומי או לנשק אוטונומי (כולל בחירת מטרות) ללא פיקוח ושליטה אנושית מתאימים".

החוזה של גוגל עם הפנטגון, שנחתם מוקדם יותר השנה, מאפשר להשתמש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה לעבודה צבאית מסווגת. ההסכם קובע כי מודלי הבינה המלאכותית של גוגל יכולים לשמש ל"כל מטרה ממשלתית חוקית" ו"אין להשתמש בהם למעקב המוני מקומי או לנשק אוטונומי (כולל בחירת מטרות) ללא פיקוח ושליטה אנושית מתאימים".

החוזה של גוגל עם הפנטגון, שנחתם מוקדם יותר השנה, מאפשר להשתמש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית שלה לעבודה צבאית מסווגת. ההסכם קובע כי מודלי הבינה המלאכותית של גוגל יכולים לשמש ל"כל מטרה ממשלתית חוקית" ו"אין להשתמש בהם למעקב המוני מקומי או לנשק אוטונומי (כולל בחירת מטרות) ללא פיקוח ושליטה אנושית מתאימים".