סוכנות אכיפת ההגירה האמריקאית, ICE, שנתקלת בביקורת בארה"ב בשל ציד המהגרים האגרסיבי שלה, נעזרה במערכת ממוחשבת לניהול אבטחה (ICM) של חברת פלנטיר, כדי להזין, לנתח ולעבד נתונים אישיים של עוברי אורח, שנקלעו למקומות שבהם התבצעו מעצרי חשודים בהגירה לא חוקית, כך עולה ממסמכים שנחשפו בסוף השבוע מתוך תביעה ייצוגית שהוגשה בבית משפט פדרלי במיין, ארה"ב.

סוכנות אכיפת ההגירה האמריקאית, ICE, שנתקלת בביקורת בארה"ב בשל ציד המהגרים האגרסיבי שלה, נעזרה במערכת ממוחשבת לניהול אבטחה (ICM) של חברת פלנטיר, כדי להזין, לנתח ולעבד נתונים אישיים של עוברי אורח, שנקלעו למקומות שבהם התבצעו מעצרי חשודים בהגירה לא חוקית, כך עולה ממסמכים שנחשפו בסוף השבוע מתוך תביעה ייצוגית שהוגשה בבית משפט פדרלי במיין, ארה"ב.

סוכנות אכיפת ההגירה האמריקאית, ICE, שנתקלת בביקורת בארה"ב בשל ציד המהגרים האגרסיבי שלה, נעזרה במערכת ממוחשבת לניהול אבטחה (ICM) של חברת פלנטיר, כדי להזין, לנתח ולעבד נתונים אישיים של עוברי אורח, שנקלעו למקומות שבהם התבצעו מעצרי חשודים בהגירה לא חוקית, כך עולה ממסמכים שנחשפו בסוף השבוע מתוך תביעה ייצוגית שהוגשה בבית משפט פדרלי במיין, ארה"ב.

לפי התביעה, המידע שנאסף במסד הנתונים הייחודי כלל מספרי לוחיות רישוי של מכוניות בסביבה, תמונות של צופים באירוע, כתובות ומספרי טלפון שלהם וכן שמות בני המשפחה, וסוכני ICE אף הצמידו להם תוויות כמו "איום על אכיפת החוק" או "מפגין מקצועי".

לפי התביעה, המידע שנאסף במסד הנתונים הייחודי כלל מספרי לוחיות רישוי של מכוניות בסביבה, תמונות של צופים באירוע, כתובות ומספרי טלפון שלהם וכן שמות בני המשפחה, וסוכני ICE אף הצמידו להם תוויות כמו "איום על אכיפת החוק" או "מפגין מקצועי".

לפי התביעה, המידע שנאסף במסד הנתונים הייחודי כלל מספרי לוחיות רישוי של מכוניות בסביבה, תמונות של צופים באירוע, כתובות ומספרי טלפון שלהם וכן שמות בני המשפחה, וסוכני ICE אף הצמידו להם תוויות כמו "איום על אכיפת החוק" או "מפגין מקצועי".

המסמכים מתארים דפוס של איסוף נתונים המכוון בכלל לצופים שנקלעו לזירה. התביעה טוענת, כי לסוכנים היה גם הרגל של הפחדת מפגינים וצופים, באמצעות ירי מרכב חולף ליד בתיהם.

המסמכים מתארים דפוס של איסוף נתונים המכוון בכלל לצופים שנקלעו לזירה. התביעה טוענת, כי לסוכנים היה גם הרגל של הפחדת מפגינים וצופים, באמצעות ירי מרכב חולף ליד בתיהם.

המסמכים מתארים דפוס של איסוף נתונים המכוון בכלל לצופים שנקלעו לזירה. התביעה טוענת, כי לסוכנים היה גם הרגל של הפחדת מפגינים וצופים, באמצעות ירי מרכב חולף ליד בתיהם.