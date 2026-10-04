סוכנות אכיפת ההגירה האמריקאית, ICE, שנתקלת בביקורת בארה"ב בשל ציד המהגרים האגרסיבי שלה, נעזרה במערכת ממוחשבת לניהול אבטחה (ICM) של חברת פלנטיר, כדי להזין, לנתח ולעבד נתונים אישיים של עוברי אורח, שנקלעו למקומות שבהם התבצעו מעצרי חשודים בהגירה לא חוקית, כך עולה ממסמכים שנחשפו בסוף השבוע מתוך תביעה ייצוגית שהוגשה בבית משפט פדרלי במיין, ארה"ב.
לפי התביעה, המידע שנאסף במסד הנתונים הייחודי כלל מספרי לוחיות רישוי של מכוניות בסביבה, תמונות של צופים באירוע, כתובות ומספרי טלפון שלהם וכן שמות בני המשפחה, וסוכני ICE אף הצמידו להם תוויות כמו "איום על אכיפת החוק" או "מפגין מקצועי".
מדובר במערכת שנבנתה במקור לצורך חקירות פליליות ולא לצרכי מעקב וקטלוג אזרחים. היא משתפת אוטומטית רשומות עם מערכת סינון הגבולות של סוכנות המכס והגנת הגבולות CBP - ארגון אכיפת החוק הפדרלי הגדול ביותר בארצות הברית.
מתיחות גואה
את התביעה הייצוגית הגישו לבית המשפט הפדרלי במיין ארבעה אזרחים מקומיים: אלינור הילטון, קולין פייגן, פוליקסניה פנטוס וקרלין ויליאמס. לפי פנטוס, תושבת פורטלנד, מיין, היא צילמה פעולת מעצר של מהגרים במהלך מבצע אכיפת ההגירה שנערך במיין בינואר השנה.
לפי מסמכי בית המשפט, ימים לאחר מכן הופיעו כתובתה, מספר הטלפון שלה ופרטים נוספים המתייחסים לבת זוגה במאגר החקירות הפדרלי. פרטים דומים נאספו והועלו גם על לפחות ששה אזרחים נוספים שצפו באירוע ולא היו מעורבים בו.
המסמכים מתארים דפוס של איסוף נתונים המכוון בכלל לצופים שנקלעו לזירה. התביעה טוענת, כי לסוכנים היה גם הרגל של הפחדת מפגינים וצופים, באמצעות ירי מרכב חולף ליד בתיהם.
לפי התביעה, לאחר שפנטוס צילמה מעצר סמוך למכונית הרשומה על שם בת זוגה, קרלין ויליאמס, העלה סוכן של ICE המכונה ג'יי-סי את פרטי שתיהן למאגר. לטענת ויליאמס, הסוכן אף התקשר אליה מאוחר יותר והזהיר כי אם יחזרו בני הזוג לצפות ולתעד מעצרים, הם יוכנסו לרשימות המעקב אחר חשודים בטרור והם עלולים להיעצר. מתברר גם, כי קצין של הסוכנות לאבטחת הגבולות (CBP) השתמש באפליקציה ייחודית כדי לבצע חיפושי זיהוי פנים על התמונות שסיפק הסוכן ג'יי.סי.
פלנטיר זכתה בחוזה לאספקת מערכת ICM למשרד ביטחון המולדת האמריקאי בשנת 2014, והחוזה חודש ב-2022 לחמש שנים. המערכת עודכנה והורחבה ב-2025 בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים. החברה זכתה באחרונה לחשיפה נרחבת על רקע כלל הקשרים העסקיים שלה עם הפנטגון וחלקה הדומיננטי במערכה באיראן.
במקביל, פלנטיר "זוכה" לביקורת נוקבת על כך שהיא מייצרת פלטפורמות שמאפשרות לממשלות, סוכנויות מודיעין, צבאות וחברות פרטיות לנתח במהירות וביעילות מאגרי נתונים גדולים ומורכבים במיוחד.
המשרד לביטחון המולדת טוען בתגובה, כי מדובר בתביעה חסרת בסיס, ומכחיש הפעלת מאגר מידע המכוון למפגינים. לטענתו, הסוכן ג'יי-סי יצר רשומות עבור אנשים שלדעתו מהווים איום בטיחותי, ולא העלה איש מהם לרשימת המעקב אחר חשודים בטרור. ובכל מקרה, מציין המשרד, כל התנהגות בלתי הולמת של סוכן המפרה את מדיניות הסוכנות לא מלמדת על הכלל.
מנהל ה-ICE לשעבר, טוד ליאונס, הוסיף גם הוא, כי הארגון כלל אינו מחזיק במאגר נתונים על אזרחים אמריקאים המוחים נגד פעילותו. עם זאת, הודה כי הוא עשוי עדיין לאסוף מידע על אנשים החשודים במעורבות בהפרת חוק או כאלה שמציבים חששות לבטיחות שוטרים.
התובעים מבקשים מבית המשפט לאסור על המשרד לביטחון המולדת להשתמש במידע שנאסף נגדם, ולאסור על סוכני ICE לאיים על צופים בקהל בהכנסתם לרשימות מעקב, או לעקוב אחריהם בכל דרך.