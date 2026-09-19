נמאס להן לחפש מה ללבוש. אז הן כתבו אלגוריתם שיעשה את זה במקומן

שמונה נערות ישראליות לקחו את אחת הבעיות המוכרות של הקניות ברשת והפכו אותה לפרויקט טכנולוגי: סטייליסט דיגיטלי שמתאים לוקים לפי מידות, צבעים, טרנדים ואפילו אירועים קרובים. מאחורי Flair עומד אלגוריתם שהן כתבו בעצמן במסגרת תוכנית "ממריאות" ושיתוף פעולה עם פקטורי 54. עכשיו הן מספרות איך מלמדים מחשב מה נראה טוב, ומה קורה כשהוא מפספס