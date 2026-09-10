זה קרה לפני שנתיים, ב-4 במרץ, בכנס כלכליסט לכבוד ההייטק הישראלי ברוקפלר סנטר, ניו-יורק. ברק רגב, מנכ"ל גוגל ישראל, שהעניקה את חסותה לאירוע, ניצב על הבמה, מול עשרות בכירי טכנולוגיה מהתעשייה האמריקאית והישראלית.

רגב: "עליתי לדבר אחרי ראש עיריית ניו-יורק דאז. זה היה בעיניי אירוע מאוד חשוב, בטח אחרי 7 באוקטובר: בכל התקופה הזו עמדנו בכל היעדים של גוגל העולמית. אפילו ביקשתי בחיוך מהמנהלים שלי שלא יתרגלו לכך שאנחנו מצליחים לשרוד בכל מצב; בסוף עוד יוציאו אותנו מהמשרדים ויגידו 'אתם מסתדרים גם בלי'.

גלריה הפגנת עובדי גוגל נגד החברה בסן פרנסיסקו ( צילום: רויטרס )

"התחלתי את המצגת, ואז ראיתי מישהו מאחור, בקצה האולם, בחולצה כתומה, שנופף בידיו. זה גרם לי לעצור לרגע. חשבתי שהוא מההפקה, אבל האיש התפרץ בצעקות, טען כי הוא מהנדס תוכנה בגוגל, ושהוא ומסרב לבנות טכנולוגיה שמעודדת רצח עם ואפרטהייד דרך פרויקט 'נימבוס'.

המאבטחים השתלטו עליו בתוך כמה דקות. אני עמדתי די שליו על הבמה. הרגשתי דחף לומר לקהל, שאחד הדברים שאני מאוד גאה בהם בגוגל הוא ערך ריבוי הדעות — שבתוך החברה אתה יכול להביע את דעתך בכל נושא בלי חשש, אבל אני חושב שהעובד הזה קצת התבלבל במקום ובדרך".

המתפרץ היה אדי הטפילד, מהנדס תוכנה בחטיבת הענן בגוגל ניו-יורק, שנמנה עם יותר מ-600 עובדי גוגל שחתמו על מכתב להנהגת החברה לפני הכנס, בדרישה שתסיר את חסותה ממנו. הוא פוטר ימים ספורים אחר כך. "אני יכול לומר, שבאותו רגע נפל בחברה האסימון", אומר רגב, "והמסר הועבר לכל העובדים: אתה יכול להביע את דעתך. אתה נגד 'נימבוס'? תכתוב פוסט בעניין — אבל אתה לא יכול להפריע לעובד אחר. ואם תפריע – תפוטר. מאז שזה הובהר השקט היחסי חזר".

אז אולי תבהיר פה, אחת ולתמיד: האם גוגל מסייעת לממשלת ישראל, באמצעות פרויקט שירותי הענן 'נימבוס', במהלכי הלחימה בעזה, ביו"ש ובלבנון?

"אני חושב שהיינו מאוד ברורים לגבי חוזה 'נימבוס', למה הוא מיועד ובכל הנוגע לתנאי השירות והמדיניות שבו. שום דבר מזה לא השתנה. 'גוגל קלאוד', חטיבת הענן של גוגל, מעניקה שירותים להרבה מאוד ממשלות בכל רחבי העולם, כולל בישראל. כל הלקוחות צריכים להסכים לתנאי השירות ולמדיניות שלנו. ולגבי 'נימבוס' גם הצהרנו במפורש: ההתקשרות הזאת לא מיועדת לשימושים רגישים במיוחד, מסווגים או צבאיים, שנוגעים לנשק או לשירותי מודיעין".

למחאות אין שום השפעה על הבוסים שלך?

"אני יודע שזה יישמע לך מוזר, אבל התשובה היא 'לא'. בסוף היום, תראה מה קרה בגוגל ישראל בארבע השנים האחרונות – היא הגדילה את ההשקעה פה, רכשה את Wiz הישראלית תמורת 32 מיליארד דולר — הרכישה הכי גדולה בתולדותיה — ובשיא האי-יציבות, בקיץ 2024, הכריזה על מעבר מתוכנן של גוגל ישראל למטה חדש בבניין ToHa2, לשטח כפול בגודלו מהמטה הקיים, בהשקעה של מאות מיליונים לאורך 10 שנים. זהו פרויקט שדורש את האישורים הכי גבוהים בחברה והוא מעגן את הנוכחות שלנו בארץ לעשור קדימה לפחות.

"תוסיף לזה את ההשקעה המסיבית של גוגל סביב חטיבת השבבים שפועלת בישראל; גוף שכולל המון עובדים וממשיך לגדול - אנחנו כל הזמן מגייסים אליו עובדים נוספים".

יכול להיות שמנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, ועמיתיו בכל אחת מחברות הטכנולוגיה הבינלאומיות, היו מוותרים בשמחה על כאב הראש שנקרא ישראל לולא הטאלנט הישראלי – היכולות יוצאות הדופן שאנחנו מציעים?

"אני לא נכנס לראש של סונדאר פיצ'אי. אבל אחרי השביעי לאוקטובר התקיים מפגש של בכירי המשק עם הגורמים המובילים בממשלה, כולל נגיד בנק ישראל. הייתה בהלה גדולה. ואני אמרתי, 'חבר'ה, כשגוף בינלאומי חושב על עסקה במדינה מסוימת, הוא לא שואל את השאלות שאתם מעלים פה: הוא שואל 'האם יש לי שם טאלנט איכותי, האם יש עלות הגיונית לטאלנט הזה, והאם מדובר בסביבה יציבה'. הטאלנט שלנו מדהים, זוהר ונחשק. אבל חשוב שתהיה פה יציבות כדי שלא יעלו כאלה שאלות".

מייסד Wiz אסף רפפורט שבראש קבוצת ההייטקיסטים ( צילום: עומר הכהן )

העסק הראשון: סוחר תפוזים

ברק רגב, 54, נשוי פלוס שלושה ותושב רעננה, עובד כבר 16 שנים בגוגל, מתוכן 9 כמנכ"ל גוגל ישראל. הוא כנראה המנכ"ל היחיד בארץ שמחזיק בתעודת מאמן כדורסל ("אני תמיד אומר שאם לא יצליח לי בהייטק, זה ה'תוכנית ב' שלי"). בצעירותו שיחק בקבוצת 'מ.מ גבעת שמואל', ולפני 17 שנה עוד נמנה עם שחקני 'מכבי כרמים ראשון' מליגה ב'. היום הוא שוחה ורץ בקביעות ומסתפק במשחק פאדל. כאוהד מושבע של ארסנל האנגלית הוא מבקר לעתים קרובות בלונדון.

רגב נולד בנווה-מונסון, אבל את רוב שנותיו כילד עשה בארה"ב, בתחילה בפרינסטון שבניו ג'רזי, שם השתלם אביו, איש חיל האוויר ומהנדס אווירונאוטיקה, ואחר כך בדייטון, אוהיו. בדייטון התגוררה המשפחה בבסיס חיל האוויר 'רייט-פטרסון', אחד המרכזים הטכנולוגיים החשובים ביותר של חיל האוויר האמריקאי ("עד היום אני שר את ההמנון האמריקאי בעל-פה"). האב, שהגיע לדרגת אל"מ, היה בתפקידו האחרון ראש הפרויקט ההנדסי של מטוס ה'לביא' מנוחתו עדן.

כשהגיע לגיל תיכון חזרה המשפחה לנווה מונסון. "אחי הבכור, שמבוגר ממני בשבע שנים, הוא יזם בנשמתו. כבר כילד בן שש, באוהיו שבארה"ב, מצאתי את עצמי בכל סופ"ש מלווה אותו על האופניים בחלוקת עיתונים. כשחזרנו לארץ, אני הייתי בן 15-16 והוא השתחרר מהצבא. הוא החליט לבנות עסק שמציע תפוזים טריים ישירות מהפרדס, בלי תיווך. כך למדתי להכיר את כל תושבי נווה מונוסון, כי דפקתי בדלתות של כולם בכל יום חמישי. אין תושב ותיק שלא זוכר אותנו. מבחינה עסקית, הייתי מאוד יצירתי: יכולת לקנות תפוזים רק בשקיות של שלושה או חמישה קילו. לא בודדים.

"עם השנים הרחבנו את העסק. חילקנו שלושה טון פרי הדר בשבוע, והעסקתי גם חברים לכיתה. בימי חמישי היינו נוסעים בארבע וחצי לפנות בוקר לשוק הסיטונאי כדי לרכוש פירות נוספים, שמכרנו לצד התפוזים. העסק התנהל עד שאחי סיים אוניברסיטה ואני התגייסתי לצה"ל. לא הצלחנו למכור אותו".

אחרי חמש שנים בצה"ל באיסוף קרבי, בגיל 23, עבר רגב ללמוד בלוס אנג'לס, שם השלים שני תארים ב-5 שנים. לפני התפקיד בארץ היה אחראי מלונדון על בנייה וצמיחה של עסקי "גוגל קלאוד" באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), ולפני כן היה ראש תחום "גוגל אנטרפרייז" לשווקים מתעוררים באזור.

אתה איש העולם הגדול. לפחות 15 שנים מחייך לא התגוררת בארץ. גם הילדים שלך נדדו איתך בין מדינות. ואני שואל: יש לזה רק יתרונות, או ששילמתם גם מחיר?

"לא מזמן ספרנו במשפחה כמה בתים עברנו עם הילדים מאז נולדו. הבכורה, כמובן, חוותה הכי הרבה: זה הבית השמיני שלה. לדעתי, הרקע המגוון שלי הוא אחת הסיבות העיקריות לכך שאני היום מנכ"ל גוגל. הוא מאפשר לי להיות הרבה יותר אדפטיבי - להבין לעומק את בני השיח שלי. מצד שני, במשך שנים הייתי הילד היהודי היחיד בסביבה זרה. חוויתי לא מעט אנטישמיות. אני ואחיי היינו תמיד The Hebrew boys. כילדים תמימים, לא הבנו אז את ההקשר".

יש קשר בין החיבור שלך לעולם הספורט - התחרותיות, ההישגיות, הנאמנות לקבוצה – לג'וב שלך היום בגוגל?

"בטח. אחד הטרנדים הכי פופולריים היום בעולם ההייטק הוא ה-Coaching, המאמן העסקי. זה מתחיל ממאמני כדורסל בולטים כמו פיט ריילי האגדי, שהחליטו לחלוק את משנתם עם אחרים. כי מה זה ספורט? זו שאיפה למצוינות, עבודת צוות, ויכולת להתגבר על מכשולים, להתמודד עם עליות וירידות, להחלים. לסדנאות הנהלה בגוגל הבאתי דמויות כמו המאמן פיני גרשון, הג'ודוקא פיטר וילצ'יק והמאמנת של לינוי אשרם, איילת זוסמן.

"במיוחד אני אוהב ספורט קבוצתי; את היכולת לייצר דבוקה של אנשים שממוקדים במטרה אחת. כשאתה מבין איך לעשות את זה בקבוצת כדורסל - אתה יודע להביא את זה גם לסביבת העבודה שלך. בחמש השנים האחרונות, בין הקורונה למלחמות ולטילים, מדברים איתנו בגוגל הרבה על 'שרידות'. אנשים טועים לחשוב ש'שרידות' מתייחסת לאיך אתה נשאר בחיים בסערה. האמת היא, ש'שרידות' זה איך אתה מתאושש אחריה".

המחיר של ה–AI: פגיעה באתרי תוכן

גוגל ישראל חגגה לפני פחות משנה 20 שנים לקיומה. תחת המטרייה הרחבה שלה נמצאים כיום גם פעילות השבבים, שבראשה עומד אורי פרנק, ו-Waze בניהולו של גיא ברקוביץ – שניהם סגני נשיא בגוגל. היא נשענת בעיקר על רכישות לאורך השנים: המפורסמות בהן היו רכישת Waze בשנת 2013 והרכישה הדרמטית של Wiz במרץ אשתקד, אבל החברה רכשה בישראל גם חברות אפליקציות, מיפוי בתלת מימד, מעבר לענן, אוטומציית סייבר, ניטור איכות אוויר, ועוד. כולן נטמעו בתוכה.

גוגל ישראל מונה היום כ-2,500 עובדים (3,000 כולל Wiz). רובם מרוכזים בתל אביב במגדל אלקטרה ובכמה מגדלי קומות נוספים בסביבה, וכן בחיפה, במתחם מת"ם. בעוד כשנתיים יעברו רוב התל-אביבים למגדל ToHa2 הנבנה בסמוך, שיכלול 60 אלף מ"ר – כפול מן השטח הנוכחי – וכ-2,000 עובדים שיתפרשו על-פני 20 קומות. גוגל תשלם שכירות כבר מ-2027, בסך 115 מיליון שקלים (!) בשנה.

גוגל. האם היא תישאר ענקית האינטרנט? ( Getty Images )

הטענה נגד גוגל הייתה תמיד שהיא בעצם חברת פרסום, שרוב סכומי העתק הזורמים אליה באים מהלינקים בתשלום שנלווים לחיפוש. זה עדיין נכון בעידן חיפוש ה-AI?

"לפי הדוחות האחרונים של גוגל — הרכיב הכי משמעותי בהכנסות הוא עדיין הפרסום, אבל המגמה ברורה – הענן וה-AI תופסים תאוצה. אם תשאל את סונדר פיצ'אי, מנכ"ל אלפבית וגוגל, הוא יגיד לך שמהפיכת ה-AI יותר משמעותית מהמהפכה התעשייתית; הוא משווה אותה להמצאת החשמל. הענן גדל בקצב של מעל 80% לשנה, הרבה בזכות השימוש הגדל ב-AI ובגלל מוצרי הדאטה".

רגב מתאר את האתגר החדש, אבל נזהר מלהודות שהוא מהווה בעיה לגוגל: במשך חצי יובל אנחנו חיפשנו — וגוגל הפנתה אותנו לאתרים ב"לינקים" והרוויחה מפרסומות שהוצגו לצידם. כיום, היא כבר מספקת תשובה מסכמת ישירות בראש דף החיפוש, בלי צורך להקליק על אף קישור.

הפגיעה היא גם במודל העסקי של גוגל אבל גם באתרי תוכן וחדשות (גילוי נאות: כמו ynet) וגם בעסקים קטנים שנהנים מכניסות לאתר שלהם בזכות החיפוש בגוגל: אם כיום החיפוש בגוגל AI נותן תשובה מלאה, המשתמש לא נכנס לאתר עצמו, והאתרים מאבדים רייטינג ותנועת גולשים ("טראפיק") וכתוצאה מכך מפסידים הכנסות. מעבר לכך, השאלה כרגע היא אם, מתי ואיך תשלב גוגל תוכן שיווקי גם בחיפושים שאנחנו עורכים ב-AI. זה נראה בלתי נמנע אבל מלווה בשאלות אתיות מורכבות. האם התשובות שנקבל לשאלות שלנו יושפעו מגורמים מסחריים ששילמו על כך.

המודעות של המפרסמים אצלכם נדחקות עכשיו למטה. מחקרים מלמדים ששיעור ההקלקות עליהן ירד. החיפוש הקלאסי מת?

"ממש לא. מנוע החיפוש, ה-Search, כבר בן יותר מ-26 שנה, והוא עדיין איתנו. ה-AI הזריק לתוכו יכולות חדשות. שתיים מהתכונות הכי בולטות היום בעמוד החיפוש הן 'סקירת AI' (AI overviews) ו'מצב AI' (AI Mode). הראשונה מספקת לך בהרבה מקרים כבר בראש עמוד החיפוש תשובה קצרה לשאילתה שלך; והשנייה - 'מצב AI', שמפרקת שאילתות מורכבות לתתי-נושאים, מבצעת במקורות שונים ועוד.

"'סקירת AI' הוא בלי ספק מוצר AI הכי שמיש כיום בעולם, עם שניים וחצי מיליארד משתמשים כל חודש. המודל הכלכלי של 'גוגל חיפוש' לא השתנה. בעל עסק שעושה קמפיין שיווקי עדיין יכול לקדם אותו בתשלום, והוא נחשף כך ליותר משני מיליארד משתמשים.

"אגב, שיא כל הזמנים בחיפושים היה במונדיאל האחרון, במהלך המשחק הדרמטי של ארגנטינה נגד מצרים (ארגנטינה ביצעה מהפך דרמטי וניצחה 2:3 לאחר שכבר פיגרה 2:0 – י.ו). אנשים רצו לדעת אם מהפכים כאלה קרו כבר בעבר, אבל גם חיפשו איפה ניתן לרכוש חולצות ומזכרות ומה לא. סוחרים עשו שם הרבה כסף. בכלל, עסקים קטנים, בעיניי, מקבלים ב-AI את ההזדמנות הכי גדולה. הוא נותן להם כוחות-על".

הילדים ובני הנוער מחפשים מידע בטיקטוק ובאינסטגרם, לא בגוגל. אתם לא מודאגים מכך שאיבדתם את הדור הבא?

"שכחת את יוטיוב – פלטפורמת הדיגיטל השנייה בגודלה של גוגל. את 'יוטיוב קידס' השקנו לפני פחות מעשור. המילה 'דאגה' קצת קשה לי בהקשר הזה, נכון יותר לומר 'תחרות'. אנחנו נמצאים היום בעידן הכי תחרותי שידענו בעולמות האלה. אז ראשית, המון משתמשים עושים היום יותר 'חיפוש ויזואלי' - אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה בחיפוש סביב יוטיוב, ואני מזכיר שיש לנו גם את 'יוטיוב שורטס', שמאפשרת גלילה בין סרטים קצרים.

"שנית, מנוע החיפוש של גוגל המציא את עצמו מחדש. אני רואה סביבי כל הזמן צעירים שמחפשים בעזרת Lens או 'הקף בעיגול כדי לחפש'. ושלישית – בסוף היום, המספרים מדברים: אתה לא מגיע ל-2.5 מיליארד משתמשים בלי הצעירים".

מצב ה-AI בגוגל כרום ( גוגל )

מאחורי המסך: שבבים ואימון מודלים

תן לנו הצצה על אחורי הקלעים של גוגל בארץ. אני מבין שאתם עוסקים פה גם במכירות וגם בפיתוח. אלה עולמות שונים.

"לגמרי, אבל בגוגל הם שזורים אחד בשני. גוגל ראתה בישראל בראש ובראשונה מקום של טאלנט. מייסדי החברה, לארי פייג' וסרגיי ברין, היו מעריצים גדולים של הטכניון. כשהחלו להתפתח ולגדול, ישראל הייתה אחד האתרים הראשונים שהם בחרו להתרחב אליו ולפתוח כאן קבוצת פיתוח. היום אנחנו קודם כל מרכז פיתוח ומחקר אסטרטגי, אחד הגדולים באירופה. יש כאן צוותי פיתוח גדולים במיוחד סביב מנוע החיפוש, ויש כמובן את Waze, שבה המוצר מנוהל היום מישראל מא' ועד ת', ואת Wiz שרכשנו השנה.

"לפני ארבע שנים הקמנו את חטיבת השבבים. זו החטיבה שגדלה הכי מהר היום אצלנו, והיא מקור הצמיחה הגדול של גוגל ישראל. וחוץ מזה פועלת מפה חטיבת המחקר בראשותו של פרופ' אבינתן חסידים, גם הוא סגן נשיא בגוגל, בתחומים מגוונים – ממחשוב קוונטי ועד מודלים לחיזוי והתרעה מפני שריפות ושיטפונות. בנוסף, יש לנו קבוצות פיתוח בתחום התקשורת, צוותי פיתוח גדולים של Cloud, ועוד.

"ובמקביל - יש את חטיבת המכירות והניהול העסקי. אנחנו נותנים שירותים ומלווים את כל החברות החל מעולם החיפוש, דרך כלי פרסום, יוטיוב, שירותי ענן, ועבודה עם אנדרואיד. עד לא מזמן היו לגוגל 13 מוצרים עם מיליארד משתמשים לכל מוצר - עכשיו יש לנו 14, כי ג'מיני נכנסה לתמונה".

בבסיס אתם חברת תוכנה. מה לכם ולפיתוח שבבים פתאום?

"גוגל היא החברה היחידה היום לדעתי שמציעה 'פול סטאק' ב-AI – כלומר פתרון טכנולוגי שלם, מקצה לקצה. לא רק תוכנה. חטיבת השבבים כאן היא אחת ההשקעות הכי אסטרטגיות של גוגל העולמית. היא מפתחת את שבבי ה'טנסור', המכונים גם TPU, שהם למעשה ה'מנוע' של הבינה המלאכותית. השבב הזה עדיין לא משולב בכל התשתיות של גוגל, אבל הוא בקצב התפתחות משוגע".

כמעט כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, כולל גוגל, נאלצו לפטר עובדים בשלוש השנים האחרונות – בעיקר בשל הסטת תקציבים לתשתיות המחשוב העצומות שדורש המעבר ל-AI.

"מאז 2024 אין בגוגל גלי פיטורים רוחביים כתוצאה מהמעבר ל-AI. אם תסתכל על הדוחות הכספיים האחרונים תראה אפילו עלייה בכוח האדם שלנו בכל רבעון. ברור שכולנו מצליחים היום לעשות יותר עם פחות. הבוס שלי מקבל אותי היום ב-150% תפוקה באותו מחיר".

אז אולי היום אתה לא מפטר, אבל יכול להיות שבעוד חצי שנה תתעורר עם עודף של 20% עובדים.

"יש מחקר חדש של הבנק העולמי, שמציב משרות שיהפכו להיות מיותרות לעומת משרות חדשות, ומגיע למסקנה שמספר המשרות החדשות יהיה גדול יותר ב-78 מיליון. אני מאמין בזה. כל הזמן נולדים מקצועות חדשים".

הטאלנט הישראלי: "ג'וניורים צריכים להתחיל מלמטה"

בשנים האחרונות ראינו ירידה במספר החברות החדשות שקות בישראל.

"השנה, לראשונה מזה שנים, אנחנו רואים עלייה של 50% בקצב ההשקעות בסטארטאפים ישראליים, במקביל לחזרה לעלייה במספר החברות החדשות. והמעניין הוא, שהצ'קים שנרשמים פה, הופכים הרבה יותר גדולים. אנחנו כבר ב-9.6 מיליארד דולר השקעות בישראל בחציון הראשון — זו עלייה של 50% מול השנה שעברה, וזה כשיש פה עוד מלחמה ברקע, בחירות, ועוד".

תמיד אמרו על היזם הישראלי, שהוא חכם, פיקח, מבריק, אבל לנהל הוא לא יודע.

"בהייטק הישראלי יש היום קרוב ל-360 אלף עובדים, מתוכם כ-95 אלף בחברות הבינלאומיות. יש בארץ כ-450 חברות כאלה. גוגל היא אחת הגדולות בהן. עם כל הצניעות, אנחנו עזרנו להייטק הישראלי להתבגר. אתה יודע כמה מהלקוחות שלי הם עובדים שלי לשעבר? הם למדו פה את הדוקטרינה הבינלאומית, הם ראו מה זו מקצוענות".

או, אז זה המקום להתייחס לבעיית ה"ג'וניורים" – הצעירים שמסיימים היום את לימודי מקצועות המחשב ואתם לא מקבלים אותם לעבודה כי אין להם ניסיון.

"אני מסכים שזה אתגר. אבל אני אומר לכל הג'וניורים, כולל הבת הגדולה שלי: אתם יכולים לעזור לנו לפתור את הבעיה אם כבר במהלך הלימודים תתחילו לעבוד במשרות סטודנט. לפעמים צריך להתחיל מלמטה בשביל להגיע למעלה".

לאור החדשות השבוע, על הכישלון הטוטאלי של תלמידי ישראל במבחני פיז"ה, יכול להיות שבעוד כמה שנים כבר לא יהיה לך עם מי לעבוד.

"אם יש מקום שאני קצת מודאג ממנו, זה שם. תוסיף לזה את הזליגה של כוח אדם מהארץ. אנחנו בבעיה גם בגלל יוקר המחיה ושווי השקל, אני מסתכל על חברות שהן לקוחות שלנו ואני רואה שחלק מההתרחבות שלהן בכוח אדם קורית מחוץ לישראל".

רכישת Wiz: "רפפורט הגיע עם הכלבה"

על התחושות עם רכישת Wiz הוא מספר בהתרגשות. "לא הייתי מעורב ברכישה, אבל כמנכ"ל גוגל ישראל הבנתי לאן זה הולך. כולנו היינו נפוחים מאושר. איך אפשר היה שלא להתרגש מזה שהרכש הכי גדול של גוגל אי פעם הוא של חברה ישראלית. בעצם, באמצעות Wiz גוגל פתחה לעצמה אפיק חדש של פעילות בתחום הסייבר.

"תחשוב איזו תחושת גאווה הייתה פה – בדיוק בתקופה שאנחנו 'סוחבים' מלחמה, מאות ימי מילואים וחטופים. אחרי שלושה חודשים עשינו כאן 'יום אינטגרציה', והיה פסטיבל גדול. אסף רפפורט הגיע כמובן עם הכלבה שלו. מבחינת העובדים זו גם בשורה מקצועית, כי מעכשיו יוכלו מהנדסים לעבור מפה לשם, ותיווצר סימביוזה יפהפייה".

מי מבטיח שלא יקרה לה מה שאולי קרה ל-Waze? כלומר, שתיטמע בהדרגה בתוך החברה.

"לא מסכים. אני חושב ש-Waze נמצאת היום במקום מצוין בגוגל. צריך לזכור - Waze מובילה את האסטרטגיה של גוגל בתחום הניווט; Google Maps מתמקדת יותר בחקר – היא עוזרת לך כשאתה מגיע לעיר חדשה ומחפש את המסעדה הטובה ביותר סביבך. לגבי Wiz - זו השקעה אסטרטגית. קרא את הבלוג שפירסם אסף רפפורט באחרונה: הוא כותב, שהעובדה ש-Wiz הפכה חלק מ-Google Cloud הרימה אותה אפילו יותר משחזתה מראש".

וגוגל תמשיך לשמר אותה במתכונת של חברה עצמאית?

"כרגע, כן".

אני אשמש כאן פה לאלפים: תן לי טיפ, איך מתקבלים לגוגל?

"אנחנו מגייסים גם אנשים בלי תואר, כבר לפני 8 שנים הורדנו את החסם הזה. יש לנו מנהלת מכירות מבריקה, יום אחד שאלתי אותה, מה היא למדה במקור. והיא ענתה: תיאטרון ספרותי. נדהמתי: 'איך התקבלת לפה? 'לא תאמין', היא ענתה. 'הייתה לי חברה בגוגל שיצאה לחופשת לידה והציעה לי להחליף אותה'. אנחנו צריכים אנשים עם ראש פתוח, ובעיקר, הם צריכים להיות בני אדם".

מי הוביל בחיפושים?

פוליטיקה

בנימין נתניהו: 60%

גדי איזנקוט: 40%

בידור

החתונה של עומר אדם וסשה: 67%

החתונה של דניאל עמית ואמילי דמארי: 33%

ראש השנה

מתכון לעוגת דבש: 82%

*זינוק של 450% בחיפושים בחודש האחרון לעומת החודש המקביל אשתקד

*'עוגת דבש ללא דבש׳ היא מהחיפושים הטרנדיים ביותר בקטגוריה

נדל"ן

משכנתה: 78%

שכירות: 22%

* נכון לחיפושים בשנה האחרונה

פרידה מתוקשרת

גל רובין ומודי ספורי: 50%

אלין כהן ובר לוי: 50%

מועדוני כדורגל

מכבי תל־אביב: 25%

מכבי חיפה: 25%

הפועל תל־אביב: 21%

בית"ר ירושלים: 17%

הפועל באר־שבע: 12%

אוכל

פיצה: 48%

סושי: 19%

המבורגר: 18%

שווארמה: 15%

היעדים הכי חמים בחו"ל