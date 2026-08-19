בשורה לחובבות האיפור: חנויות ספורה קולקשן נפתחו בשעות הצהריים (רביעי) בקניון עזריאלי בתל אביב ובקניון איילון, וכן ב-5 חנויות של היבואן גלאם 42 ברחבי הארץ. כאמור, מדובר בבשורה למכורות האיפור והטיפוח שממתינות שנים להגעת הרשת לארץ, גם אם כרגע זה רק המותג הפרטי של ספורה, ולא כל המוצרים שנמכרים בחנויות שלה בחו"ל.

ביקרנו בסניף בקניון איילון זמן קצר לאחר הפתיחה. יש לציין כי יש תנועה ערה של קונים, אבל אין הסתערות ותורים ארוכים בכניסה. חלק מהלקוחות סיפרו שהגיעו לשופינג בקניון והופתעו לגלות שיש בישראל סניף שמוכר את מותג הבית של הרשת העולמית המפורסמת.

גלריה פתיחת המכירה של מוצרי ספורה בקניון איילון ( צילום: עוז מועלם )

פתיחת המכירה של מוצרי ספורה בקניון איילון ( צילום: עוז מועלם )

מצאנו בסניף למעלה מ-130 מוצרי איפור, טיפוח ואביזרי ביוטי, שמייצגים את מגוון הקטגוריות המרכזיות של מותג הבית, וביניהם שפתונים עמידים, ליפגלוסים, מסיכות פנים, קרם ושמן גוף, תוחמי גבות, מסקרות, עפרונות תוחמי שפתיים, מייבש לק, בשמים, ריסים מלאכותיים, ספוגיות איפור ועוד. אבל חשוב לציין שבמרבית החנויות של המותג בחו"ל אפשר למצוא מגוון גדול יותר של מאות מוצרי מותג הבית. יחד עם זאת, הבטיחו לנו כי יש עוד מגוון מוצרים שטרם נפרקו מהארגזים ויעלו בקרוב על המדפים.

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רוב המחירים של המוצרים בסניף הישראלי יקרים יותר מאלה בחו"ל, גם בגלל הפרשי מע"מ. אבל יש גם כאלה שנמכרים במחיר זהה ואפילו נמוך יותר. למשל הבושם שנחשב לבסט סלר "קנדי דאסט", שנמכר בארץ ב-750 שקלים (100 מ"ל) לעומת 800 שקל בחנות ספורה בלונדון. מוצרים נוספים שבדקנו: ניו נייל פוליש לציפורניים, שנמכר בחו"ל ב-20.18 שקל ובארץ ב-20 שקל, תוחם שפתיים שנמכר בחו"ל ב-52.5 שקל ובארץ ב-60, פילינג סוכרי לגוף – 73 שקל בחו"ל, בארץ ב-90. שמן גוף לעור יבש – 40.4 שקל בחו"ל, 50 בארץ.

נייל פוליש לציפורניים של ספורה קולקשן. קצת יותר זול מבחו"ל ( צילום: עוז מועלם )

פילינג סוכרי לגוף שנמכר בחנות בקניון איילון. 90 שקל בישראל, 73 שקל בחו"ל ( צילום: עוז מועלם )

התאומות בנות ה־12 מיה ויובל רוקח, שהגיעו לסניף עם אביהן, סיפרו: "עפנו על זה שפתחו בארץ סופסוף חנות של הרשת, זאת החנות שאנחנו הכי אוהבות לבזבז בה בנסיעות לחו"ל עם המשפחה. מצאנו את הבושם שאנחנו אוהבות וגם את מסיכת הפנים. היום לא השתוללנו בקניות, בטוח נחזור לכאן גם עם אמא".





פגשנו בחנות גם את אילנה ובתה תמר בת ה-11, שהופתעו למצוא בכניסה לקניון חנות של ספורה - הרשת האהובה על שתיהן. אילנה: "זה נחמד שהמותג עשה עלייה לארץ. זה מיד מיגנט את שתינו להיכנס לחנות, רק שהמחירים פחות סבבה. המחירים כאן יותר יקרים. הסבירו לנו שזה בגלל תוספת המע"מ וזה מבאס".

לקוחה אחרת בשם תמר, שהגיעה מראשון לציון במיוחד עבור צלליות, התאכזבה: "לא היו צלליות בליקווד. אמרו שיגיע בהמשך. בקיצור, אין להם מוצרים לעיניים בכלל והגעתי בעיקר בשביל זה כי אין על ספורה בכל מה שקשור למגוון העשיר של הצבעים בצלליות ומוצרי איפור בכלל לעיניים. אז אני אחכה בסבלנות עד שיקבלו בהמשך".

ספוגיות איפור ניו ספונג' סט ( צילום: עוז מועלם )

מסקרה איי לייק איט קלין ( צילום: עוז מועלם )

מי שנראתה מאושרת בחנות זו לקוחה בשם לימור, בת 31 מקריית אונו, שמגדירה את עצמה כ"פריקית של ספורה": "אני מאלה שלא מפסיקה לבקש מכל מי שנוסע לחו"ל שיקנה לי מוצרים בספורה לפני שהמלאי שלהם נגמר לי עד הנסיעה הבאה שלי לחו"ל. זה לגמרי וואו מבחינתי שפתחו בארץ את החנויות. אמרו שהמחירים בארץ יהיו יותר יקרים לעומת חו"ל אבל לפי הבדיקה שלי דווקא יש מציאות.

"ראיתי, למשל, את הג'ל גבות שאני קונה תמיד בחו"ל. שם אני משלמת 120 שקל, כאן להפתעתי רק 60 שקל. זאת גם גרסה שקשה למצוא בחו"ל כי היא אוזלת כל הזמן. הסיור כאן בחנות של המותג מרגיש עבורי כאילו אני משוטטת בחנת ממתקים שווה. בסוף זה ספורה מבחינת הריחות והצבעוניות. הכל מסודר על המדפים יפה, אני נהנית ביג טיים".

מדובר למעשה בפיילוט של ספורה קולקשן. אם יצליח, תאגיד האופנה LVMH, שמחזיק ברשת, עשוי לאפשר להביא ארצה את כלל מותגי ספורה, כשהמטרה היא להקים את הרשת בישראל בתוך שנתיים. בשלב הזה בוחנים בתאגיד את השטח ואת השותפים הפוטנציאליים.

ספורה בקניון איילון ( צילום: עוז מועלם )

לפי מקורבים לעסקה, מדובר בהסכם מתמשך שיכלול הזמנת סחורה רציפה. למותג הפרטי יש 800 ברקודים, ולארץ יגיעו בשלב הראשון בין 120 ל-150 ברקודים. היקף העסקה עומד על עשרות מיליוני שקלים, כך שסביר שהמוצרים יימכרו בישראל לפחות שנה.

אחרי הפרסום על הגעת ספורה לישראל, ברשת העולמית הופתעו מהכותרות הראשיות וההתלהבות בישראל על פתיחת חנויות ספורה קולקשן, והבהירו את גבולות העסקה. "גלאם 42 תציע מבחר ממוצרי ספורה קולקשן בחנויותיה", נמסר מהרשת. "המותג ספורה קולקשן חתם על הסכם מכירה זמני עם גלאם 42. מבחר של מוצרי ספורה קולקשן מקוריים יהיה זמין בקרוב בחנויות נבחרות של גלאם 42. יחד עם זאת, ברצוננו להבהיר כי לרשת ספורה אין תוכניות לפתוח חנויות בישראל".