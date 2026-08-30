במדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), שפורסם החודש לצד מדד המחירים, נרשמה בחודשים מאי-יוני 2026 עלייה של 0.1% במחירים לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי השנה. שינויי מחירים בתקופה זו נמצאו בירושלים (1.8%), צפון (0.9%), חיפה (1.5%), מרכז (1.0%-), תל אביב (0.7%-) ודרום (0.7%).
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2026 לעומת אפריל-מאי 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.5%. כדי לשפוך אור על מצב שוק הדיור בעת הנוכחית, שמתאפיינת בקיפאון בעסקאות ובירידות במחירי הדירות, בעזרת רשתות תיווך ארציות בדקנו אילו עסקאות למכירת דירות מיד שנייה בוצעו בשבוע האחרון.
ירושלים
דירת 4 חדרים ברחוב משה קול ברמת בית הכרם, 92 מ"ר, מרפסת 8 מ"ר ומחסן, קומה 3 מתוך 4, מעלית, חניה, נמכרה ב־3.43 מיליון שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב חנוך אלבק בצפון תלפיות בשטח 86 מ"ר ומחסן 12 מ"ר, 2 מרפסות 12 מ"ר, קומה 2 מתוך 3, נמכרה ב־3 מיליון שקל.
דירת 2.5 חדרים ברחוב התקווה בימין משה, 81 מ"ר, קומה 0 מתוך 2 נמכרה ב־3.4 מיליון שקל.
טבריה
דירת 4 חדרים ברחוב השופטים, 90 מ''ר, מרפסת 15 מ''ר, קומה 1 מתוך 3, נמכרה ב־860,000 שקל.
באר־שבע
דירת 3 חדרים ברחוב אברהם אבינו בשכונה ד', 75 מ''ר, קומה 3 מתוך 9, נמכרה ב־985,000 שקל.
דירת 3 חדרים ברחוב וינגייט בשכונה ג', 79 מ''ר, קומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־925,000 שקל.
דירת 4 חדרים ברחוב נחל פרת בשכונת הפארק, 140 מ''ר, 14 מ''ר מרפסת, קומה 3 מתוך 8, חניה, ממ"ד, נמכרה ב־1.43 מיליון שקל.
אופקים
דירת 5 חדרים ברחוב תלתן, 150 מ''ר, שתי מרפסות 8+15 מ''ר, קומה 1 מתוך 3, מעלית, חניה, ממ"ד, נמכרה ב־1.735 מיליון שקל.
ראשון לציון
דירת 3 חדרים ברחוב אלקבץ בשכונת נאות שקמה, 73 מ''ר, קומה 3 מתוך 10, מעלית, חניה, ממ"ד, נמכרה ב־1.84 מיליון שקל.
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