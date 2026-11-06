יש מקומות שבהם הקירות הם הרבה יותר מחלק מהעיצוב: הם נושאים איתם סיפורים על חיים שהיו כאן, על אנשים, תקופות וגלגולים מפתיעים. רפת אבן בהרי יהודה, בתי מגורים משנות ה־20 בתל אביב ומבנה ביפו ששימש בעבר את שירות הביטחון, כולם מצאו דרך חדשה להמשיך לחיות. כיום, אחרי תהליכי שימור ושיקום, הם מארחים סועדים ואורחים ומשלבים בין אדריכלות היסטורית, עיצוב עכשווי וקולינריה. יצאנו להכיר מקומות שבהם ההיסטוריה אינה נשארת בספרים, אלא הופכת לחלק בלתי נפרד מחוויית האירוח.

פעם רפת, היום מסעדה

קיבוץ קריית ענבים, שהוקם בשנת 1920 והיה היישוב הקיבוצי הראשון בארץ ישראל בהרי יהודה, מעניק תפאורה היסטורית למסעדת נורה, שנפתחה בשנת 2025 בתוך מבנה אבן ששימש בעבר כרפת הקיבוץ.

הרפת הסגורה נבנתה בשנת 1921 מאבן מקומית שנחצבה בידי בוני הקיבוץ. גגה נשען על אגדי עץ, ועליהם הונחה רשת עץ שנשאה רעפי חרס מתוצרת מרסיי. בשנות ה־70 נסגרה הרפת, והפרות הועברו לקיבוץ מעלה החמישה. בשנת 2014 שוקם המבנה והוסב למבנה ציבורי תיירותי, וכעבור יותר מעשור נפתח בו פרק חדש: מסעדה גדולה ומושקעת המשלבת בין המעטפת ההיסטורית לעיצוב מודרני.

החלל מעוצב בקווים נקיים ובגוונים בהירים, עם ריהוט עץ וסגנון שמזכיר מעט את העיצוב הדני. קיר מדפים עמוס בבקבוקי יין מאזור עמק האלה מוסיף לאווירה המקומית, ובמרכז המסעדה ניצב בר ארוך ובו 21 מקומות ישיבה. מאחוריו נמצא מטבח פתוח, הכולל טאבון החצוב בתוך קיר וגריל פחמים שיוצר במיוחד עבור המסעדה בלונדון. ניחוח העץ החדש עדיין מורגש בחלל, ומדגיש את המפגש בין המבנה הוותיק למקום האירוח החדש.

על הצד הקולינרי אחראי השף רפי כהן, שמשמש יועץ קולינרי למסעדה ובונה את תפריטיה. המטבח של נורה מבקש להתחבר לאזור הרי יהודה ולתוצרת המקומית של מטה יהודה, תוך מתן דגש על יצרנים מהסביבה. החיבור הזה בא לידי ביטוי בבחירת חומרי הגלם, מהירקות והבשר ועד היין והתבלינים, וגם בטעמים שמבקשים לשקף את אופיו של האזור.

השילוב בין הלוקיישן הפסטורלי, מבנה האבן ההיסטורי והמטבח הנשען על תוצרת מקומית, מעניק למסעדה זהות הקשורה באופן הדוק למקום שבו היא פועלת.

גלריה מסעדת נורה ( צילום: אסף קרלה )





מלאכת שימור בין עבר להווה

בלב הכרמל בחיפה, במקום שבו אדריכלות היסטורית פוגשת מלאכת שימור, פועל מלון הבוטיק כרמלה. המבנה, שנבנה בשנת 1913 כביתו של הכומר הטמפלרי מרטין שניידר, עבר גלגולים רבים לאורך השנים: מאחוזת נופש יוקרתית מוקפת גנים מוריקים, דרך חנות עתיקות ומועדון לילה נחשב ועד לתקופה ממושכת של נטישה.

עבודת שימור מקיפה השיבה לחיים את המבנה ההיסטורי, תוך שמירה על מאפייניו האדריכליים. מעטפת האבן המעוטרת, גג הרעפים האדום והקשתות המקוריות חודשו, ללא פגיעה בחזיתות ההיסטוריות. גם הטופוגרפיה המורכבת של ההר הפכה לחלק מהתכנון: המתחם בנוי משני מפלסים מרשימים, המשלבים חצר מוצלת ומבנה אחורי מודרני.

כיום פועל במקום מלון בוטיק, המציע חוויית אירוח אקסקלוסיבית ושקטה למבוגרים בלבד. 20 הסוויטות והחדרים שומרים על אופי ייחודי, ומציעים נקודות מבט שונות על חיפה וסביבתה, מנוף פתוח לים התיכון, דרך מרפסות פרטיות ועד לגינה ירוקה ומוצלת.

לצד החדרים, אחד ממוקדי החוויה במלון הוא מתחם הספא. הוא מעוצב באווירה רגועה וכולל חדרי טיפול יחידניים וזוגיים, שבהם פועלים מטפלים מהאזור. תפריט הטיפולים נועד להציע מענה לגוף ולנפש, כחלק מחוויית אירוח המשלבת מנוחה ופינוק.

המבנה ההיסטורי, שעבר תקופות של שגשוג, שינוי ונטישה, זוכה לחיים חדשים כמלון המשלב בין מורשת אדריכלית לחוויית אירוח אינטימית.

מלון כרמלה ( צילום: דג הזהב )





חופשה בין קירות עם היסטוריה

בלב תל אביב, לאורך רחוב נחמני, שוכן מלון The Norman, המשלב בין אדריכלות היסטורית, עיצוב ואירוח יוקרתי.

המלון נפתח בשנת 2014, לאחר תהליך שימור ושחזור שנמשך כשש שנים, והוא ממוקם במתחם הכולל שלושה מבנים היסטוריים משנות ה־20 של המאה הקודמת.

המתחם הוא חלק מ"העיר הלבנה" בתל אביב, שהוכרזה אתר מורשת עולמית של אונסק"ו. כל אחד מהמבנים נושא סיפור אדריכלי משלו, ויחד הם יוצרים סביבת אירוח המחברת בין העבר העירוני של תל אביב לנוחות ולסטנדרטים של מלון עכשווי.

חזית מלון The Norman ( צילום: סיון אסקיו )





כיום מציע המלון 50 חדרים וסוויטות, שכל אחד מהם משלב אלגנטיות עם נוחות מודרנית. עם פתיחתו המתוכננת של The Residence, מלון ההמשך של The Norman, צפוי מספר החדרים והסוויטות במתחם לגדול ל־57. בין המבנים ההיסטוריים מסתתרת גינה פנימית ירוקה, ובה עצים בוגרים, צמחייה עשירה ופינות ישיבה המציעות מפלט שקט בלב העיר.

גינת ההדרים נמצאת במקום שבו השתרע בעבר פרדס, והיא מחברת בין ההיסטוריה של המתחם ובין חוויית האירוח העכשווית.

גם הקולינריה היא חלק מרכזי מהמלון. מסעדת Alena, הממוקמת במבנה היסטורי לשימור ונפתחת אל הגינה הפנימית, מציעה מטבח עכשווי המשלב השפעות אירופיות וים־תיכוניות, לצד בר. המסעדה והבר יכולים לארח יחד עד 46 סועדים. מסעדת DININGS, הממוקמת בקומה השלישית, מציעה מטבח יפני מודרני בהשראת תרבות האיזקאיה. היא פועלת בחלל פנימי ובמרפסת המשקיפה לנוף פנורמי של העיר, ויכולה לארח עד 70 סועדים. לצד המסעדות פועל Library Bar, שמציע מרחב אינטימי לקוקטיילים ולבילוי באווירה אלגנטית.

מסעדת Alena במלון The Norman ( צילום: נועם פריסמן )





שפה אדריכלית ייחודית

מלון ורט ירושלים הוא אחד המבנים הבולטים בקו הרקיע של הבירה, והוא ממוקם באזור גבעת רם, בסמוך לקריית הממשלה, לבנייני האומה ולמוסדות ציבור מרכזיים. המלון נפתח בשנת 1973, ונודע בעבר בשמות הילטון ירושלים וקראון פלזה ירושלים. המבנה תוכנן על ידי האדריכלים יעקב רכטר ומשה זרחי, והוא מהווה נקודת ציון באדריכלות המודרנית של העיר. מבחינה היסטורית, המלון משקף תקופה שבה ירושלים התפתחה והתחדשה, והאדריכלות המודרנית החלה להשתלב בנוף העירוני המסורתי. אף שאינו מבנה עתיק, חשיבותו נובעת מהיותו חלק מההיסטוריה האדריכלית של ירושלים במחצית השנייה של המאה ה־20.

המאפיין העיצובי הבולט של המבנה הוא חזיתו הלבנה, המדגישה מראה נקי, מודרני ומונומנטלי. מוטיב הקשת המתועשת החוזר בחזיתות ובאזורי החלונות יוצר שפה אדריכלית אחידה ומעניק למבנה זהות ייחודית.

גם עיצוב הפנים של המלון מבטא שילוב בין עיצוב עכשווי לאופי הירושלמי. החללים הציבוריים מתאפיינים בלובי מרווח, בתאורה חמימה, בגוונים זהובים ובמשטחי שיש, היוצרים אווירה אלגנטית ומזמינה. בנוסף הנוף הנשקף מחלונות המלון, הכולל את מרחבי העיר ואת כיפותיה, משמש מקור השראה עיצובי ומחבר בין חוויית האירוח ובין זהותה של ירושלים.

ייחודו של המלון טמון בשילוב שבין תכנון אדריכלי המזוהה עם תקופתו, חזית בעלת מאפיינים גאומטריים ברורים ועיצוב פנים המושפע מהאווירה ומהצבעוניות של ירושלים. המבנה מדגים כיצד ניתן ליצור מלון מודרני, המבטא את רוח התקופה ובה בעת שומר על קשר חזותי ותרבותי עם העיר שבה הוא נמצא. במלון נמצאת מסעדת חמסה, אשר מגישה כל השבוע תפריט בינלאומי מתוצרת מקומית, בשילוב טעמי מזרח ומערב ובאווירה ירושלמית.

מלון ורט ירושלים ( צילום: איה בן עזרי )





מבנה בן 150 שנה

בלב שוק הפשפשים ביפו, ברחוב בית אשל 5, שוכן מלון מרקט האוס מרשת אטלס, במבנה אבן היסטורי בן יותר מ־150 שנה. בין קירותיו מקופלות כמה תקופות מרתקות בתולדות העיר, והעבר נוכח בו לא רק בסיפורו של הבניין, אלא גם בפרטים הקטנים של חוויית האירוח.

מתחת למבנה התגלו שרידיה של קאפלה, בית תפילה נוצרי מהתקופה הביזנטית. כיום אפשר לצפות בשרידים דרך רצפת זכוכית בלובי המלון, כך שהעבר הארכיאולוגי הופך לחלק בלתי נפרד מהמרחב הציבורי.

הבניין עצמו הוקם ככל הנראה במאה ה־19 על קרקע שהשתייכה למסדר הקבר הקדוש, הקשור לכנסייה היוונית־אורתודוקסית. רחוב בית אשל, שנקרא בעבר סיקסיק, היה באותה תקופה חלק מאזור המלונות ובתי האירוח הראשונים של יפו, ושירת סוחרים, עולי רגל ותיירים שהגיעו לעיר הנמל.

מלון מרקט האוס מרשת אטלס ( צילום: נתן דביר )





אחד הפרקים המפתיעים בתולדות המבנה התרחש לאחר קום המדינה, כאשר הוא שימש כמטה של שירות הביטחון הכללי מתחילת שנות ה־50 ועד שנת 1970. לאחר שנים של שינויים ועבודות שימור ושיקום נרחבות נפתח בו בשנת 2014 מלון הבוטיק מרקט האוס.

המלון מונה 44 חדרים, חדר ישיבות ולובי רחב ידיים, שבו מוגשת ארוחת בוקר יפואית. החללים הציבוריים וחדרי המלון עוצבו באמצעות אוסף פריטי וינטג', המזכירים פריטים שניתן למצוא בשוקי עתיקות ובשוקי פשפשים. הריהוט והחפצים מחברים בין פנים המבנה לסביבה שמחוץ לו, ומשלבים בין ההיסטוריה העשירה של יפו ובין אופייה העכשווי.