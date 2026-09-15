מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.7% - גבוה כמצופה אך בשיעור מעט נמוך מהתחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5% שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. כל הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות הן שהריבית לא תופחת על ידי בנק ישראל בפעם הרביעית ברציפות ב-21 באוקטובר.