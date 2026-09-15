מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלה ב-0.7% - גבוה כמצופה אך בשיעור מעט נמוך מהתחזיות. קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5% שכן גם מדד אוגוסט אשתקד עלה בשיעור דומה. כל הערכות הכלכלנים בבנקים ובבתי ההשקעות הן שהריבית לא תופחת על ידי בנק ישראל בפעם הרביעית ברציפות ב-21 באוקטובר.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלו ב-2.9%, תחבורה שעלה ב-2.7%, תרבות ובידור שעלה ב-2.0% ודיור שעלה ב-0.6%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-2.0%, הלבשה שירד ב-0.8%, מזון שירד ב-0.5% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.3%. זינוק במחירי הטיסות המלונות והדלק, ולעומת זאת צניחה במחירי ביטוחי הרכב.
שכר דירה לפי קבוצות שוכרים
בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 4.4%.
יודגש כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה. זאת מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה האחרונה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות שבו נקבע שכר-הדירה החודשי, לרוב ללא מנגנוני הצמדה.
מחירי הדירות
מדד מחירי הדיור של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פורסם היום יחד עם מדד המחירים לצרכן (אך אינו חלק ממנו). מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2026, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2026, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.2%. בחודשים יוני-יולי 2026, לעומת מאי-יוני 2026, נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.4%-), צפון (0.1%-), חיפה (0.3%-), מרכז (0.3%), תל אביב (0.7%) ודרום (0.1%).
מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי יוני-יולי 2026, לעומת יוני-יולי 2025, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-1.2%. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, יוני-יולי 2026, לעומת יוני-יולי 2025, נרשמו ירידות מחירים במחוזות: מרכז (3.2%), חיפה (2.4%), תל-אביב (0.9%) ודרום (0.6%). לעומת זאת, עליות מחירים נרשמו במחוזות: ירושלים (1.1%) וצפון (1.0%).
מדד מחירי דירות חדשות
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2026, לעומת מאי-יוני 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות החדשות עלה ב-0.5%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת סבסוד ממשלתי עלה מ-37.8% בתקופה הקודמת (מאי-יוני 2026) ל-41.2% בתקופה הנוכחית. מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בסבסוד ממשלתי עלה ב-0.4%.
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו ברבעון השני 2026, לעומת הרבעון הראשון 2026, נמצא כי מדד מחירי דירות יד שנייה, שמתפרסם לראשונה, ירד ב-1.2%. ירידות מחירים נרשמו ברבעון השני במחוזות: ירושלים (2.9%), תל-אביב (2.0%) ומרכז (1.1%). לעומת זאת, עליות מחירים נרשמו ברבעון השני במחוזות: דרום (0.3%), צפון (0.1%) וחיפה (0.1%).