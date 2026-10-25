ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל קבוצת קרנות ההשקעה פרשינג סקוור, הוא מהדמויות המרתקות בוול סטריט. יהודי ‏אמריקני גלוי לב ורב קסם, עקשן, אוהב לשחות נגד הזרם ולא מהסס לגייס את עושרו האישי, הנאמד בכ-12 ‏מיליארד דולר, למאבקים ציבוריים. בשבוע שעבר הגיע לביקור קצר בישראל "בגלל אשתי הישראלית", הסביר ‏בשיחה עם ynet "וממון". נרי אוקסמן, אשתו, רצתה להצביע בבחירות.‏

בניגוד לרבים מעמיתיו בקהילת העסקים, אקמן התייצב לצד ישראל מיד לאחר 7 באוקטובר ומאז אינו מהסס ‏להתעמת עם מבקריה בפומבי. הוא מזדהה עם דברי השבח שהרעיף הנשיא דונלד טראמפ על נתניהו, ואת ‏טראמפ עצמו הוא מכנה "גדול ידידי ישראל בהיסטוריה של נשיאים אמריקנים".‏

ביל אקמן בביקור בישראל ( צילום: יריב כץ )

"בסך הכל נתניהו עשה עבודה טובה אחרי 7 באוקטובר, אבל רובצת לפתחו בעיה גדולה ‏אחת – בעיית ממשלתו בכלל ובעיית השרים סמוטריץ' ובן גביר בפרט", אומר אקמן. "הם גורמים נזקים גדולים לישראל ‏ולמוניטין שלה". לדבריו, הצהרותיהם הקיצוניות מיוחסות לממשלת ישראל ואף למדינה כולה, ופוגעות בשמה ‏גם בחוגי העסקים הבינלאומיים. אקמן קורא לנתניהו שלא לצרפם לקואליציה הבאה, אם ייבחר שוב לראשות הממשלה: "אחרי הבחירות צריכה ‏לקום בישראל ממשלת מרכז מתונה. רק תחת קואליציית מרכז ישראל תפרח".‏

אחרי גל ההפגנות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטאות היוקרה בארה"ב, שלדעתו נשאו אופי אנטישמי ותומך ‏חמאס, יצא אקמן למאבק פומבי בראשיהן, ובמיוחד בנשיאת הרווארד. הוא האשים אותם באוזלת יד ובעצימת ‏עין מול מפגינים אלימים, שלדבריו קראו הלכה למעשה לחיסולה של ישראל. כתורם של מאות מיליוני דולרים ‏להשכלה הגבוהה דרש את התפטרותם. בעקבות הלחץ שהפעיל, בין היתר, התפטרו או הודחו נשיאים ונשיאות ‏בכמה אוניברסיטאות, ובהן הרווארד.‏

‏"ביקרתי החודש בהרווארד", הוא מספר. "ומצאתי שיפור גדול בכל ההיבטים והכיוונים שהצעתי. הפוליטיזציה ‏נסוגה, ההפגנות נגד ישראל פחתו במידה ניכרת וכמעט נעלמו מהקמפוסים. האוניברסיטאות המובילות ‏באמריקה חוזרות לתפקד כמוסדות ההוראה והמחקר הטובים ביותר". את המהומות בצרפת הוא רואה ‏כאזהרה מפני מדיניות כלכלית סוציאליסטית.‏

בשאלת השלכותיה של מהפכת הבינה המלאכותית נשמע אקמן אופטימי. "ה-‏AI‏ לא יגרום לאבטלה המונית. ‏הביקוש לעובדים בהייטק לא יצטמצם, רק ישתנה ההרכב והמנעד של הכישורים הדרושים". ומה בדבר השווי ‏הבורסאי הפנטסטי של החברות המשקיעות בטכנולוגיה, האם זו בועה העומדת להתפוצץ? "יהיו תנודות כמו ‏תמיד במהפכות כלכליות, אך התוצאה מאימוץ ‏AI‏ תהיה גאות, שיפור בפריון הייצור וצמיחה. אין כאן מצב של ‏בועה ולא מצב של משבר פיננסי באופק".‏

האם הריבית הגבוהה בשוק ההון האמריקני אינה מבשרת סיכונים? "לא. אנחנו פשוט מפונקים, התרגלנו לריביות ‏נמוכות מאוד וחשבנו שזה נורמלי. אבל בקצב ההתרחבות של המשק האמריקני היום, ריבית של 5% על איגרות ‏חוב ממשלתיות היא בהחלט נורמלית".‏

"ישראל היא אחת הכלכלות החזקות והדוהרות בעולם ‏והיא בדרך למעלה. כאשר תושלם המלאכה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן, צפוי לישראל דיבידנד שלום ‏ענקי. סעודיה בתור לנורמליזציה ועוד מדינות"

לדבריו, היקף ההשקעות בחדשנות ובתשתיות טכנולוגיות מעיד על התנופה במשק האמריקני. בזכות ‏הגמישות, הפתיחות והמעורבות הממשלתית המוגבלת, הכלכלה האמריקנית תסתגל במהירות למהפכת ‏הבינה המלאכותית. גם בניו יורק, הוא אומר, נפתחים עסקים חדשים למרות בחירת ממדאני לראשות העיר. ‏לאירופה עתירת הרגולציה הוא חוזה עתיד קודר.‏

במהלך ביקורו בישראל השתתף אקמן בכינוס על בינה מלאכותית וטכנולוגיה מתקדמת ברפואה שערך המרכז ‏הרפואי שיבא. שיבא הודיע לאחרונה על עסקה עם חברה אמריקנית הנוגעת לזרוע החדשנות ‏ARC ‎GLOBAL‏, הפועלת בכ-300 בתי חולים בתריסר מדינות ומשקיעה בחברות ששווין הכולל נאמד בכ-7 מיליארד ‏דולר.‏

אקמן מתעניין במיוחד ביישומי בינה מלאכותית לחקר המוח, בעקבות שבץ מוחי שפקד את בתו. מנכ"ל שיבא ‏פרופ' יצחק קרייס מצפה לשיתוף פעולה עמו ולפתיחת אופקים חדשים למשפחות של פצועים קשה במלחמה.‏

חרף תמיכתו הפומבית בישראל, עד כה לא השקיע אקמן בהייטק הישראלי. כעת הוא מספר ל-‏ynet‏ על כוונתו ‏להשקיע סכומים משמעותיים בסטארטאפים מקומיים. "ישראל היא אחת הכלכלות החזקות והדוהרות בעולם, ‏והיא בדרך למעלה. כאשר תושלם המלאכה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן, צפוי לישראל דיבידנד שלום ‏ענקי. סעודיה בתור לנורמליזציה ועוד מדינות".‏