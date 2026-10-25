ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל קבוצת קרנות ההשקעה פרשינג סקוור, הוא מהדמויות המרתקות בוול סטריט. יהודי אמריקני גלוי לב ורב קסם, עקשן, אוהב לשחות נגד הזרם ולא מהסס לגייס את עושרו האישי, הנאמד בכ-12 מיליארד דולר, למאבקים ציבוריים. בשבוע שעבר הגיע לביקור קצר בישראל "בגלל אשתי הישראלית", הסביר בשיחה עם ynet "וממון". נרי אוקסמן, אשתו, רצתה להצביע בבחירות.
בניגוד לרבים מעמיתיו בקהילת העסקים, אקמן התייצב לצד ישראל מיד לאחר 7 באוקטובר ומאז אינו מהסס להתעמת עם מבקריה בפומבי. הוא מזדהה עם דברי השבח שהרעיף הנשיא דונלד טראמפ על נתניהו, ואת טראמפ עצמו הוא מכנה "גדול ידידי ישראל בהיסטוריה של נשיאים אמריקנים".
"בסך הכל נתניהו עשה עבודה טובה אחרי 7 באוקטובר, אבל רובצת לפתחו בעיה גדולה אחת – בעיית ממשלתו בכלל ובעיית השרים סמוטריץ' ובן גביר בפרט", אומר אקמן. "הם גורמים נזקים גדולים לישראל ולמוניטין שלה". לדבריו, הצהרותיהם הקיצוניות מיוחסות לממשלת ישראל ואף למדינה כולה, ופוגעות בשמה גם בחוגי העסקים הבינלאומיים. אקמן קורא לנתניהו שלא לצרפם לקואליציה הבאה, אם ייבחר שוב לראשות הממשלה: "אחרי הבחירות צריכה לקום בישראל ממשלת מרכז מתונה. רק תחת קואליציית מרכז ישראל תפרח".
אחרי גל ההפגנות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטאות היוקרה בארה"ב, שלדעתו נשאו אופי אנטישמי ותומך חמאס, יצא אקמן למאבק פומבי בראשיהן, ובמיוחד בנשיאת הרווארד. הוא האשים אותם באוזלת יד ובעצימת עין מול מפגינים אלימים, שלדבריו קראו הלכה למעשה לחיסולה של ישראל. כתורם של מאות מיליוני דולרים להשכלה הגבוהה דרש את התפטרותם. בעקבות הלחץ שהפעיל, בין היתר, התפטרו או הודחו נשיאים ונשיאות בכמה אוניברסיטאות, ובהן הרווארד.
"ביקרתי החודש בהרווארד", הוא מספר. "ומצאתי שיפור גדול בכל ההיבטים והכיוונים שהצעתי. הפוליטיזציה נסוגה, ההפגנות נגד ישראל פחתו במידה ניכרת וכמעט נעלמו מהקמפוסים. האוניברסיטאות המובילות באמריקה חוזרות לתפקד כמוסדות ההוראה והמחקר הטובים ביותר". את המהומות בצרפת הוא רואה כאזהרה מפני מדיניות כלכלית סוציאליסטית.
בשאלת השלכותיה של מהפכת הבינה המלאכותית נשמע אקמן אופטימי. "ה-AI לא יגרום לאבטלה המונית. הביקוש לעובדים בהייטק לא יצטמצם, רק ישתנה ההרכב והמנעד של הכישורים הדרושים". ומה בדבר השווי הבורסאי הפנטסטי של החברות המשקיעות בטכנולוגיה, האם זו בועה העומדת להתפוצץ? "יהיו תנודות כמו תמיד במהפכות כלכליות, אך התוצאה מאימוץ AI תהיה גאות, שיפור בפריון הייצור וצמיחה. אין כאן מצב של בועה ולא מצב של משבר פיננסי באופק".
האם הריבית הגבוהה בשוק ההון האמריקני אינה מבשרת סיכונים? "לא. אנחנו פשוט מפונקים, התרגלנו לריביות נמוכות מאוד וחשבנו שזה נורמלי. אבל בקצב ההתרחבות של המשק האמריקני היום, ריבית של 5% על איגרות חוב ממשלתיות היא בהחלט נורמלית".
"ישראל היא אחת הכלכלות החזקות והדוהרות בעולם והיא בדרך למעלה. כאשר תושלם המלאכה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן, צפוי לישראל דיבידנד שלום ענקי. סעודיה בתור לנורמליזציה ועוד מדינות"
לדבריו, היקף ההשקעות בחדשנות ובתשתיות טכנולוגיות מעיד על התנופה במשק האמריקני. בזכות הגמישות, הפתיחות והמעורבות הממשלתית המוגבלת, הכלכלה האמריקנית תסתגל במהירות למהפכת הבינה המלאכותית. גם בניו יורק, הוא אומר, נפתחים עסקים חדשים למרות בחירת ממדאני לראשות העיר. לאירופה עתירת הרגולציה הוא חוזה עתיד קודר.
במהלך ביקורו בישראל השתתף אקמן בכינוס על בינה מלאכותית וטכנולוגיה מתקדמת ברפואה שערך המרכז הרפואי שיבא. שיבא הודיע לאחרונה על עסקה עם חברה אמריקנית הנוגעת לזרוע החדשנות ARC GLOBAL, הפועלת בכ-300 בתי חולים בתריסר מדינות ומשקיעה בחברות ששווין הכולל נאמד בכ-7 מיליארד דולר.
אקמן מתעניין במיוחד ביישומי בינה מלאכותית לחקר המוח, בעקבות שבץ מוחי שפקד את בתו. מנכ"ל שיבא פרופ' יצחק קרייס מצפה לשיתוף פעולה עמו ולפתיחת אופקים חדשים למשפחות של פצועים קשה במלחמה.
חרף תמיכתו הפומבית בישראל, עד כה לא השקיע אקמן בהייטק הישראלי. כעת הוא מספר ל-ynet על כוונתו להשקיע סכומים משמעותיים בסטארטאפים מקומיים. "ישראל היא אחת הכלכלות החזקות והדוהרות בעולם, והיא בדרך למעלה. כאשר תושלם המלאכה המשותפת של ארה"ב וישראל באיראן, צפוי לישראל דיבידנד שלום ענקי. סעודיה בתור לנורמליזציה ועוד מדינות".
יש לציין כי הריאיון נערך לפני אמירתו של נתניהו על הסנקציות הכלכליות הגלובליות והסכנה שנהפוך למשק מבודד. אני מרשה לעצמי להניח שכפי שהם עוררו את זעמה של דעת הקהל בארץ, הדברים עוררו את כעסו של אקמן.