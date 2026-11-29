"אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו ואנחנו מתקדמים להנפקה. קרפור פועלת להגיש בקרוב לרשות תשקיף על בסיס דוחות הרבעון השלישי, לאחריו יתקיים רוד-שואו ונצא להנפקה", כך אמר ל-ynet צביקה שווימר, יו"ר קרפור ומנכ"ל חברת האם אלקטרה מוצרי צריכה, שפרסמה הערב את דוחותיה. מהדוחות עולה כי קרפור (מגזר המזון) סיימה את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות, שהסתכמו ב-859 מיליון שקל, עלייה של 0.8% לעומת רבעון מקביל.
יחד עם זאת, בחנויות זהות נרשמה ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הפדיון למ"ר ירד מ-29,346 שקל ל-28,873 שקל, ירידה של 1.6%. מה שמלמד כי מבצע הסל של המדינה לא הגדיל את מכירות הרשת ופגע ברווחיותה: הרווח המגזרי של קרפור ברבעון השלישי הסתכם ב-38 מיליון שקל, בהשוואה ל-40 מיליון ברבעון מקביל אשתקד. אילולא הכנסה חד-פעמית ברבעון בגין מכירת 10 סניפים לסופר ספיר, הקיטון ברווח היה גדול יותר.
לדברי שווימר, "זה רבעון נוסף שבו אנחנו משתפרים בפרמטרים תפעוליים". יש לציין כי קרפור עדיין לא קיבלה את האישורים הנדרשים להנפקה. עד כה הגישה קרפור מספר טיוטות לרשות, שדרשה מהרשת הבהרות רבות. עדיין לא הוגשה ולא פורסמה הטיוטה הסופית.
לפי פרסומים מוקדמים, אלקטרה ציפתה לקבל שווי של 800 עד 900 מיליון שקל עבור הרשת, למרות שביצועיה, לטענת גורמים בשוק, אינם מצדיקים שווי זה. כעת טוענים באלקטרה כי עדיין לא קבעו שווי להנפקה, וההערכות בשוק הן שהוא יהיה נמוך משמעותית. כמו כן, מדובר בזמן לא אידיאלי להנפקה - השוק כעת תנודתי מאוד ומספר הנפקות כבר בוטלו. במקביל הכריזו מספר גורמים, בראשם אייל רביד מוויקטורי והאחים ספיר מסופר ספיר, כי הגישו בקשה לרשות התחרות לאישור רכישת גרעין שליטה בקרפור. במקביל גם נחום ביתן, שמחזיק למעלה מ-20% ממניות קרפור, מנסה לגבש קבוצה וניהל מגעים עם בכירי שדה, ספק הירקות והפירות של הרשת.
דוחות קרפור הם חלק מתוצאות דוחות אלקטרה מוצרי צריכה, שסיימה את הרבעון השלישי ברווח נקי בסך 27 מיליון שקל לעומת 20 מיליון ברבעון קודם. המגזרים קמעונאות חשמל וספורט ופנאי הציגו גידול ברווח. מגזר החשמל זינק ב-19% ברווח המגזרי, ומגזר הספורט והפנאי, שכולל את אדידס, קולומביה, שבילים וכו', צמח ב-36%.