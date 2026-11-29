"אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו ואנחנו מתקדמים להנפקה. קרפור פועלת להגיש בקרוב לרשות תשקיף על בסיס דוחות הרבעון השלישי, לאחריו יתקיים רוד-שואו ונצא להנפקה", כך אמר ל-ynet צביקה שווימר, יו"ר קרפור ומנכ"ל חברת האם אלקטרה מוצרי צריכה, שפרסמה הערב את דוחותיה. מהדוחות עולה כי קרפור (מגזר המזון) סיימה את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות, שהסתכמו ב-859 מיליון שקל, עלייה של 0.8% לעומת רבעון מקביל.

"אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו ואנחנו מתקדמים להנפקה. קרפור פועלת להגיש בקרוב לרשות תשקיף על בסיס דוחות הרבעון השלישי, לאחריו יתקיים רוד-שואו ונצא להנפקה", כך אמר ל-ynet צביקה שווימר, יו"ר קרפור ומנכ"ל חברת האם אלקטרה מוצרי צריכה, שפרסמה הערב את דוחותיה. מהדוחות עולה כי קרפור (מגזר המזון) סיימה את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות, שהסתכמו ב-859 מיליון שקל, עלייה של 0.8% לעומת רבעון מקביל.

"אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו ואנחנו מתקדמים להנפקה. קרפור פועלת להגיש בקרוב לרשות תשקיף על בסיס דוחות הרבעון השלישי, לאחריו יתקיים רוד-שואו ונצא להנפקה", כך אמר ל-ynet צביקה שווימר, יו"ר קרפור ומנכ"ל חברת האם אלקטרה מוצרי צריכה, שפרסמה הערב את דוחותיה. מהדוחות עולה כי קרפור (מגזר המזון) סיימה את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות, שהסתכמו ב-859 מיליון שקל, עלייה של 0.8% לעומת רבעון מקביל.

יחד עם זאת, בחנויות זהות נרשמה ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הפדיון למ"ר ירד מ-29,346 שקל ל-28,873 שקל, ירידה של 1.6%. מה שמלמד כי מבצע הסל של המדינה לא הגדיל את מכירות הרשת ופגע ברווחיותה: הרווח המגזרי של קרפור ברבעון השלישי הסתכם ב-38 מיליון שקל, בהשוואה ל-40 מיליון ברבעון מקביל אשתקד. אילולא הכנסה חד-פעמית ברבעון בגין מכירת 10 סניפים לסופר ספיר, הקיטון ברווח היה גדול יותר.

יחד עם זאת, בחנויות זהות נרשמה ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הפדיון למ"ר ירד מ-29,346 שקל ל-28,873 שקל, ירידה של 1.6%. מה שמלמד כי מבצע הסל של המדינה לא הגדיל את מכירות הרשת ופגע ברווחיותה: הרווח המגזרי של קרפור ברבעון השלישי הסתכם ב-38 מיליון שקל, בהשוואה ל-40 מיליון ברבעון מקביל אשתקד. אילולא הכנסה חד-פעמית ברבעון בגין מכירת 10 סניפים לסופר ספיר, הקיטון ברווח היה גדול יותר.

יחד עם זאת, בחנויות זהות נרשמה ירידה של 1.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. הפדיון למ"ר ירד מ-29,346 שקל ל-28,873 שקל, ירידה של 1.6%. מה שמלמד כי מבצע הסל של המדינה לא הגדיל את מכירות הרשת ופגע ברווחיותה: הרווח המגזרי של קרפור ברבעון השלישי הסתכם ב-38 מיליון שקל, בהשוואה ל-40 מיליון ברבעון מקביל אשתקד. אילולא הכנסה חד-פעמית ברבעון בגין מכירת 10 סניפים לסופר ספיר, הקיטון ברווח היה גדול יותר.

לדברי שווימר, "זה רבעון נוסף שבו אנחנו משתפרים בפרמטרים תפעוליים". יש לציין כי קרפור עדיין לא קיבלה את האישורים הנדרשים להנפקה. עד כה הגישה קרפור מספר טיוטות לרשות, שדרשה מהרשת הבהרות רבות. עדיין לא הוגשה ולא פורסמה הטיוטה הסופית.

לדברי שווימר, "זה רבעון נוסף שבו אנחנו משתפרים בפרמטרים תפעוליים". יש לציין כי קרפור עדיין לא קיבלה את האישורים הנדרשים להנפקה. עד כה הגישה קרפור מספר טיוטות לרשות, שדרשה מהרשת הבהרות רבות. עדיין לא הוגשה ולא פורסמה הטיוטה הסופית.

לדברי שווימר, "זה רבעון נוסף שבו אנחנו משתפרים בפרמטרים תפעוליים". יש לציין כי קרפור עדיין לא קיבלה את האישורים הנדרשים להנפקה. עד כה הגישה קרפור מספר טיוטות לרשות, שדרשה מהרשת הבהרות רבות. עדיין לא הוגשה ולא פורסמה הטיוטה הסופית.