אוקטובר בנס ציונה: אירועים בהיכל התרבות
• בהיכל התרבות תעלה ב־20.10 "שכונת חיים", גרסה חדשה לקלאסיקה הישראלית, המחברת בין נוסטלגיה לסדרה המוכרת ובין סיפור על קהילה, חברות וערבות הדדית; ב־23.10 תגיע להיכל התרבות להקת מיומנה עם המופע החדש, "SELAS" (תרגום השם מיוונית: אנרגיה של אור ומוזיקה מתגברת), המציין 30 שנות יצירה, ומשלב קצב, תנועה ורגש.
• במשכן לאומנויות יוקרן ב־28.10 הסרט "ליאו ולו" של קרלוס סולאנו. ליאו, ילדה יתומה ואילמת, יוצאת בעקבות זיכרון מהוריה לתחרות דיג, ולצידה לולו במסע על חברות, שייכות ומשפחה. ההקרנה ב־11:00 ללא הרצאה; ב־17:00 וב־20:00 תתקיים הרצאה, שפרטיה יפורסמו בהמשך.
לפרטים: היכל התרבות נס ציונה והמשכן לאומנויות נס ציונה
אוקטובר בראשון לציון: תרבות, מוזיקה ובילוי לכל המשפחה
עם החזרה לשגרה ראשון לציון מציעה מגוון מופעים, הצגות, סיורים ופעילויות.
• בהיכל התרבות מאיר ניצן תעלה ב־10.10 הקומדיה "זוגיות AI", בכיכובו של יגאל עדיקא; ב־25.10 יעלה תיאטרון הבלט הלאומי של רוסיה את "היפהפייה הנרדמת" ו"אגם הברבורים”.
• במוזיאון ראשון לציון יתקיימו סיורים מודרכים בתערוכה "שושנה אגדה ישראלית", לצד הצגות הילדים "ענן שחור עננה לבנה" ב־17.10 ו"שלגייה ותפוח האושר" ב־31.10.
• במוזיאון אגם יתקיים ב־23.10 שיח גלריה בתערוכה “מעבר לנגלה: יעקב אגם ומנשה קדישמן”; ב־29.10 יעלה מופע המחול "נונה" של להקת ורטיגו, מופע עכשווי וייחודי שנוצר במיוחד לחלל המוזיאון, ומשלב תנועה, זמן ומרחב.
מומלץ להגיע מוקדם ולשלב סיור מודרך במוזיאון לפני תחילת המופע.
לפרטים: אתרי עיריית ראשון לציון, היכל התרבות והמוזיאונים
מהבמה ועד הבית: אוקטובר בחולון
האירועים בחולון מציעים מפגשים עם צלילים, סיפורים ורעיונות: בתים שעשויים משלג ונייר, מוזיקה ללא כלי נגינה ושמלה שגדלה משורשים
• בתיאטרון חולון יתקיים ב־14.10 ערב משירי הלהקות הצבאיות, בליווי סימפוניית רעננה ובשילוב סיפורים מאחורי הקלעים; ב־29.10 יעלה ההרכב VOCA PEOPLE מופע המשלב א־קפלה, ביטבוקס, הומור ושיתוף הקהל.
• במדיטק תיפתח סדרת התרבות “מילים באורמלא”, בעריכת שמעון אדף, עודד וולקשטיין ודניאל סלומון. המפגש הראשון יתקיים ב־23.10 ב־12:00 ויעסוק בשאלה “מה זה להיות יהודי?”.
• במוזיאון העיצוב מציגה במהלך החודש התערוכה “המעגל” דרכים שבהן עיצוב עשוי לשנות את חיינו, מטקסטיל מאצות ועד רכב עירוני מתקפל.
• במוזיאון הילדים יוזמנו בני 3-6 לצאת למסלול “בתים בעולם” - מסע בין בתים העשויים מבד, שלג, בוץ וגם נייר. באמצעות כלי תחבורה, משחק והתנסות, הם מגלים כיצד אנשים ברחבי העולם מתאימים את בתיהם לסביבה ולצרכיה. הפעילות בליווי מבוגר ובתיאום ובהזמנה מראש.
לפרטים: אתרי מוסדות התרבות