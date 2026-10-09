• בהיכל התרבות תעלה ב־20.10 "שכונת חיים", גרסה חדשה לקלאסיקה הישראלית, המחברת בין נוסטלגיה לסדרה המוכרת ובין סיפור על קהילה, חברות וערבות הדדית; ב־23.10 תגיע להיכל התרבות להקת מיומנה עם המופע החדש, "SELAS" (תרגום השם מיוונית: אנרגיה של אור ומוזיקה מתגברת), המציין 30 שנות יצירה, ומשלב קצב, תנועה ורגש.

• בהיכל התרבות תעלה ב־20.10 "שכונת חיים", גרסה חדשה לקלאסיקה הישראלית, המחברת בין נוסטלגיה לסדרה המוכרת ובין סיפור על קהילה, חברות וערבות הדדית; ב־23.10 תגיע להיכל התרבות להקת מיומנה עם המופע החדש, "SELAS" (תרגום השם מיוונית: אנרגיה של אור ומוזיקה מתגברת), המציין 30 שנות יצירה, ומשלב קצב, תנועה ורגש.

• בהיכל התרבות תעלה ב־20.10 "שכונת חיים", גרסה חדשה לקלאסיקה הישראלית, המחברת בין נוסטלגיה לסדרה המוכרת ובין סיפור על קהילה, חברות וערבות הדדית; ב־23.10 תגיע להיכל התרבות להקת מיומנה עם המופע החדש, "SELAS" (תרגום השם מיוונית: אנרגיה של אור ומוזיקה מתגברת), המציין 30 שנות יצירה, ומשלב קצב, תנועה ורגש.

• במשכן לאומנויות יוקרן ב־28.10 הסרט "ליאו ולו" של קרלוס סולאנו. ליאו, ילדה יתומה ואילמת, יוצאת בעקבות זיכרון מהוריה לתחרות דיג, ולצידה לולו במסע על חברות, שייכות ומשפחה. ההקרנה ב־11:00 ללא הרצאה; ב־17:00 וב־20:00 תתקיים הרצאה, שפרטיה יפורסמו בהמשך.

• במשכן לאומנויות יוקרן ב־28.10 הסרט "ליאו ולו" של קרלוס סולאנו. ליאו, ילדה יתומה ואילמת, יוצאת בעקבות זיכרון מהוריה לתחרות דיג, ולצידה לולו במסע על חברות, שייכות ומשפחה. ההקרנה ב־11:00 ללא הרצאה; ב־17:00 וב־20:00 תתקיים הרצאה, שפרטיה יפורסמו בהמשך.

• במשכן לאומנויות יוקרן ב־28.10 הסרט "ליאו ולו" של קרלוס סולאנו. ליאו, ילדה יתומה ואילמת, יוצאת בעקבות זיכרון מהוריה לתחרות דיג, ולצידה לולו במסע על חברות, שייכות ומשפחה. ההקרנה ב־11:00 ללא הרצאה; ב־17:00 וב־20:00 תתקיים הרצאה, שפרטיה יפורסמו בהמשך.

• בהיכל התרבות מאיר ניצן תעלה ב־10.10 הקומדיה "זוגיות AI", בכיכובו של יגאל עדיקא; ב־25.10 יעלה תיאטרון הבלט הלאומי של רוסיה את "היפהפייה הנרדמת" ו"אגם הברבורים”.

• בהיכל התרבות מאיר ניצן תעלה ב־10.10 הקומדיה "זוגיות AI", בכיכובו של יגאל עדיקא; ב־25.10 יעלה תיאטרון הבלט הלאומי של רוסיה את "היפהפייה הנרדמת" ו"אגם הברבורים”.

• בהיכל התרבות מאיר ניצן תעלה ב־10.10 הקומדיה "זוגיות AI", בכיכובו של יגאל עדיקא; ב־25.10 יעלה תיאטרון הבלט הלאומי של רוסיה את "היפהפייה הנרדמת" ו"אגם הברבורים”.

• במדיטק תיפתח סדרת התרבות “מילים באורמלא”, בעריכת שמעון אדף, עודד וולקשטיין ודניאל סלומון. המפגש הראשון יתקיים ב־23.10 ב־12:00 ויעסוק בשאלה “מה זה להיות יהודי?”.

• במדיטק תיפתח סדרת התרבות “מילים באורמלא”, בעריכת שמעון אדף, עודד וולקשטיין ודניאל סלומון. המפגש הראשון יתקיים ב־23.10 ב־12:00 ויעסוק בשאלה “מה זה להיות יהודי?”.

• במדיטק תיפתח סדרת התרבות “מילים באורמלא”, בעריכת שמעון אדף, עודד וולקשטיין ודניאל סלומון. המפגש הראשון יתקיים ב־23.10 ב־12:00 ויעסוק בשאלה “מה זה להיות יהודי?”.