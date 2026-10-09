בימים האחרונים מופצים ברשתות סרטונים מהשתתפותה של ישראל בתערוכת התעופה של מרקש 2026 ‏‏(הסלון האווירי של מרקש), שנפתחה בעיר ביום רביעי האחרון וצפויה להסתיים מחר. התערוכה היא דו-שנתית, ‏והיא מתקיימת כעת בפעם השמינית. מדובר בהשתתפות הרשמית הראשונה של ישראל בתערוכה ביטחונית ‏במרוקו מאז הנורמליזציה בין שתי המדינות ב-2020. ההשתתפות מגיעה אחרי שבספטמבר האחרון הודיע ‏משרד החוץ הישראלי על הסכם עם מרוקו לשדרוג הייצוג הדיפלומטי, אלא שלפי הדיווחים במרוקו בימים ‏האחרונים, לא כולם מרוצים מהנוכחות הישראלית במדינה.‏

ביום רביעי האחרון, עם פתיחת התערוכה ובמלאות שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר בישראל, יצאו פעילים ‏מרוקאים המתנגדים לישראל ולנורמליזציה עימה להפגנה במרקש נגד השתתפותן בתערוכה של "חברות ‏המעורבות במלחמת ההשמדה נגד העם הפלסטיני", כך לפי הדיווחים. ערוצים ערביים ומרוקאיים פרסמו ‏סרטונים מההפגנה בעיר, שכללה הבערת אש, הנפת דגלי פלסטין ונוכחות גדולה של כוחות משטרה שעמדו ‏מסביב למפגינים, בלי להתערב או למנוע את האירוע.‏

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בדיווחים הערביים על התערוכה הודגש כי הנציגות הישראלית כוללת את התעשייה האווירית, אלביט, רפאל, ‏XTEND, UVision, Asio Technologies‏, שילת ואורביט. באחד הדיווחים הערביים נכתב: "במקביל לציון ‏שלוש שנים למלחמת ההשמדה בעזה (כך במקור), שמונה חברות ישראליות משתתפות באופן רשמי במהדורה ‏השמינית של תערוכת התעופה במרקש, המתקיימת בבסיס חיל האוויר המלכותי".‏

למרות המחאות, מהסלון האווירי הופצו בינתיים סרטונים של לחיצות ידיים, חיוכים ושלטים גדולים עם שמה ‏של ישראל, שלא מעידים על מתיחות כלשהי, השפעה של המתנגדים או ניסיון להצניע את הנוכחות הישראלית. ‏לפי הדיווחים שהופצו, גם גורמי ביטחון וצבא ממרוקו ביקרו בביתן של התעשייה האווירית. באחת ‏הפלטפורמות הדיגיטליות המרוקאיות צוטט גורם ישראלי בכיר: "שיתוף הפעולה הדו-צדדי הגיע לרמות ‏שכמעט לא ניתן היה לדמיין בעת חידוש היחסים ב-2020". הוא הוסיף: "נוכחותם של נציגים ישראליים ‏בתערוכה השנתית מהווה אבן דרך נוספת ביחסינו עם מרוקו".‏

יש לציין כי מלבד הנוכחות הישראלית, מדובר כמובן באירוע בינלאומי שמדגיש מבחינת מרוקו את מקומה ‏כמרכז אזורי אסטרטגי בתחומי התעופה, החלל והביטחון.‏