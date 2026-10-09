בימים האחרונים מופצים ברשתות סרטונים מהשתתפותה של ישראל בתערוכת התעופה של מרקש 2026 (הסלון האווירי של מרקש), שנפתחה בעיר ביום רביעי האחרון וצפויה להסתיים מחר. התערוכה היא דו-שנתית, והיא מתקיימת כעת בפעם השמינית. מדובר בהשתתפות הרשמית הראשונה של ישראל בתערוכה ביטחונית במרוקו מאז הנורמליזציה בין שתי המדינות ב-2020. ההשתתפות מגיעה אחרי שבספטמבר האחרון הודיע משרד החוץ הישראלי על הסכם עם מרוקו לשדרוג הייצוג הדיפלומטי, אלא שלפי הדיווחים במרוקו בימים האחרונים, לא כולם מרוצים מהנוכחות הישראלית במדינה.
ביום רביעי האחרון, עם פתיחת התערוכה ובמלאות שלוש שנים למתקפת 7 באוקטובר בישראל, יצאו פעילים מרוקאים המתנגדים לישראל ולנורמליזציה עימה להפגנה במרקש נגד השתתפותן בתערוכה של "חברות המעורבות במלחמת ההשמדה נגד העם הפלסטיני", כך לפי הדיווחים. ערוצים ערביים ומרוקאיים פרסמו סרטונים מההפגנה בעיר, שכללה הבערת אש, הנפת דגלי פלסטין ונוכחות גדולה של כוחות משטרה שעמדו מסביב למפגינים, בלי להתערב או למנוע את האירוע.
בדיווחים הערביים על התערוכה הודגש כי הנציגות הישראלית כוללת את התעשייה האווירית, אלביט, רפאל, XTEND, UVision, Asio Technologies, שילת ואורביט. באחד הדיווחים הערביים נכתב: "במקביל לציון שלוש שנים למלחמת ההשמדה בעזה (כך במקור), שמונה חברות ישראליות משתתפות באופן רשמי במהדורה השמינית של תערוכת התעופה במרקש, המתקיימת בבסיס חיל האוויר המלכותי".
למרות המחאות, מהסלון האווירי הופצו בינתיים סרטונים של לחיצות ידיים, חיוכים ושלטים גדולים עם שמה של ישראל, שלא מעידים על מתיחות כלשהי, השפעה של המתנגדים או ניסיון להצניע את הנוכחות הישראלית. לפי הדיווחים שהופצו, גם גורמי ביטחון וצבא ממרוקו ביקרו בביתן של התעשייה האווירית. באחת הפלטפורמות הדיגיטליות המרוקאיות צוטט גורם ישראלי בכיר: "שיתוף הפעולה הדו-צדדי הגיע לרמות שכמעט לא ניתן היה לדמיין בעת חידוש היחסים ב-2020". הוא הוסיף: "נוכחותם של נציגים ישראליים בתערוכה השנתית מהווה אבן דרך נוספת ביחסינו עם מרוקו".
יש לציין כי מלבד הנוכחות הישראלית, מדובר כמובן באירוע בינלאומי שמדגיש מבחינת מרוקו את מקומה כמרכז אזורי אסטרטגי בתחומי התעופה, החלל והביטחון.
בימים האחרונים דווח על הפגנה אחרת נגד ישראל שהתקיימה בעיר רבאט: ב-2 באוקטובר עזיז הנאווי, מרוקאי הידוע בהתנגדותו לישראל ולנורמליזציה עימה, שנבחר בבחירות האחרונות לפרלמנט המרוקאי, תועד שורף את דגל ישראל בהפגנה בעיר. הנאווי מוכר כמי שמארגן באופן שוטף הפגנות תמיכה בפלסטינים ומשמש כמזכ"ל הגופים "קבוצת הפעולה הלאומית למען פלסטין" ו"הארגון המרוקאי נגד נורמליזציה". הוא גם היה אחראי לאחרונה להפגנה נגד ביקורה של שרת התחבורה מירי רגב במדינה, שבמהלכה נשאו המפגינים דגלי מרוקו ופלסטין ושלטים בגנותה של רגב. לפני כמה חודשים הוגשה תלונה לתובע הציבורי במרוקו נגד הנאווי, בטענה להוצאת דיבתו של ג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית באזור מרקש. כעת, אחרי ההפגנה ב-2 באוקטובר, הגיש אותו עורך דין מרוקאי, פייסל אומרזוק, תלונה נוספת נגד הנאווי, בעקבות שריפת הדגל ובטענה להסתה.