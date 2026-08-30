בשורה לעובדים לקראת חגי תשרי: שר העבודה יריב לוין חתם היום (ראשון) על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי לבין ההסתדרות הכללית, שמעדכן את גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו עבור שנת 2026.

תעריף יום הבראה במגזר הפרטי יתעדכן ל-451.50 שקל ליום, עלייה מ-418 שקל בעדכון האחרון שנערך בשנת 2023.

תלוש משכורת ( צילום: shutterstock )

במשרד העבודה ציינו כי את ההפרש יהיו חייבים המעסיקים לשלם כבר במשכורות הקרובה, ואם לא יספיקו לעשות זאת במשכורות אוגוסט שתשולם החל ממחרתיים, ב-1 בספטמבר, הם יהיו חייבים לשלם אותה במשכורות ספטמבר שתשולם החל מ-1 באוקטובר. סכום ההפרש המרבי יגיע ל-335 שקל על 10 ימי הבראה, למי שיש ותק של 20 שנה ומעלה במקום העבודה.

העלייה נקבעה לאור עליית מדד המחירים לצרכן. החתימה על הצו נעשתה בהמלצתה של הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו"ד רבקה ורבנר.

צו ההרחבה יחול על העובדים והמעסיקים במגזר הפרטי, שלא חל עליהם הסדר מיטיב. הצו יחול רטרואקטיבית, כך שהעובדים שכבר קיבלו דמי הבראה טרם פרסום צו ההרחבה, יהיו זכאים להשלמה עד לתעריף המעודכן.

מנכ״ל משרד העבודה, רובי שמש, אמר כי "העלאת דמי ההבראה היא תוספת ישירה ומשמעותית לעובדים, ומסייעת להורדת יוקר המחייה. חתימת השר מבטיחה שהעדכון יגיע בפועל לציבור העובדים ויחזק את ההכנסה שלהם. משרד העבודה ימשיך לקדם צעדים שמתרגמים מדיניות לתוצאה ממשית בתלוש השכר".