חיובי יתר בוויקטורי בעקבות המעבר לאתר מכר חדש: כעשרה לקוחות חויבו באלפי ועשרות אלפי שקלים בטעות. לקוחה בשם שמחה חויבה בסכום כולל של 17,982.64 שקל על הקניות שלה, מתוכם 17,622 שקל על פומלה בודדה שרכשה. "הזמנתי קניות ב-372.36 שקל, חויבתי בכמעט 18 אלף שקל", היא כתבה בפוסט בפייסבוק. "הסיבה? פומלה אחת. כנראה שלא ידעתי שאני רוכשת פומלה עם טאבו, חניה ומרפסת שמש.

"ב-10 בנובמבר ערכתי הזמנת קניות רגילה באתר של רשת ויקטורי, בסכום של 372.36 שקל כולל משלוח. קיבלתי הודעת אימות מחברת האשראי על הסכום הזה בדיוק, ואישרתי את העסקה. עד כאן הכל רגיל, אלא שלמחרת, ב-11 בנובמבר, הופיע בכרטיס האשראי שלי חיוב של כמעט 18 אלף שקל".

סניף ויקטורי ברחובות ( צילום: קובי קואנקס )

רק כשבוע אחרי כן, ב-17 בנובמבר, הבחינה בחיוב העצום. "הייתי בטוחה שמישהו גנב לי את פרטי האשראי ויצא למסע קניות על חשבוני. פניתי לחברת האשראי, הכרטיס בוטל והונפק לי כרטיס חדש", כתבה.

"רק אחר כך שמתי לב שהחיוב המקורי של 372.36 שקל מוויקטורי בכלל לא מופיע בפירוט האשראי. פתחתי את החשבונית שוויקטורי שלחו לי, ואז גיליתי את הפתעת חיי. הפומלה שקניתי כנראה נקטפה מעץ מזהב, הושקתה בשמפניה והגיעה עם מניות בחברה. לפי הבירור שערכתי מול ויקטורי, ותשמעו את ההזיה – מדובר בתקלה כלל-ארצית בעקבות האתר החדש של הרשת.

"ועכשיו ברצינות. החיוב הזה תפס לי כמעט את כל מסגרת האשראי! אני צריכה לשלם על הלימודים שלי, אבל נאלצתי להימנע מביצוע התשלום כדי לשמור את מעט המסגרת שנותרה לי בשביל אוכל ומוצרים בסיסיים.

"נאלצתי גם להחמיץ ישיבת עבודה דחופה כי המתנתי כשעה וחצי לנציגי חברת האשראי. כרטיס האשראי שלי בוטל, אני נדרשת להסדיר מחדש תשלומים, ובינתיים אני מנסה לקבל פתרון למצב שלא נגרם באשמתי. ומה קיבלתי מוויקטורי? בשירות הלקוחות נאמר לי שבוצע זיכוי ושיש להמתין לסיום הטיפול".