מפעל "רותם אמפרט" שבשליטת קבוצת ICL עומד בפני צומת דרכים: הדיון בערעורים על הרחבת מאגר הפוספוגבס נקבע למחצית השנייה של אוקטובר. ברקע לחששות העובדים מהשבתה ומגל פיטורים, ניצבת פעילותו של אחד התאגידים הכימיים הוותיקים בדרום, שמשמש מעסיק משמעותי באזור אך מתמודד גם עם אתגרים סביבתיים ורגולטוריים מורכבים.

רותם אמפרט נגב היא חברה הפועלת במישור רותם שבנגב כחלק מקבוצת ICL (כיל לשעבר), שבשליטת איש העסקים עידן עופר. המפעל עוסק בכריית פוספטים מזיכיונות בנגב ובשריפתם והשבחתם לצורך ייצור דשנים מסיסים מתקדמים, חומצות זרחתיות וחומרים כימיים לתעשייה ולחקלאות בארץ ובעולם.

מפעל רותם אמפרט ( צילום: הרצל יוסף )

לצד מרכזיותו כמעסיק אסטרטגי המפרנס אלפי משפחות באופן ישיר ועקיף בנגב, הפעילות הכימית והכרייה של המפעל כרוכות בהשפעה סביבתית שלילית משמעותית, ובשל פליטות לסביבה ולתווך האוויר הוא אף דורג לאורך השנים ב"רשימה האדומה" של המשרד להגנת הסביבה.

כעת, אלפי עובדי המפעל ייצאו לתקופת חגי תשרי בחוסר ודאות תעסוקתי חריף, לאחר שיו"ר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, קבע כי הדיון המכריע בעתיד פתרון האחסון התפעולי של המפעל יתקיים במחצית השנייה של אוקטובר. כדי למנוע סחבת נוספת שמסכנת את המשך הפעילות, הורה היו"ר לשריין מראש שני ימי דיון רצופים להשלמת ההליך. במוקד המחלוקת עומדת תוכנית שאישרה הוועדה המחוזית דרום, המאפשרת למפעל להשמיש את "בריכה 4" כפתרון ביניים לאחסון פוספוגבס, תוצר לוואי של עיבוד הפוספטים, וזאת לקראת סיום הקיבולת בבריכה 5 בתחילת 2027. ללא אישור מבעוד מועד לבריכה 4, המפעל ייקלע לפגיעה קשה ברציפות התפעולית עד כדי השבתת קווי ייצור.

התוכנית להשקעה בבריכה 4 קודמה במשך למעלה מחמש שנים שבמהלכן לקחה החברה התחייבויות סביבתיות והגיעה להסכמות מול המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, רשות הטבע והגנים ומועצה אזורית תמר. אף שמומחה מטעם הוועדה המחוזית אישר את התוכנית, והוועדה נתנה את אישורה, פנייה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הובילה להחלטה כי ניתן להגיש ערעורים למועצה הארצית, מה שהעביר את ההכרעה לירושלים. בוועד העובדים מזהירים כי הזמן הדוחק לביצוע העבודות ההנדסיות בבריכה מציב סכנה ממשית.