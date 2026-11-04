מגדת העתידות כבר ראתה את העתיד, והחדשות היו נפלאות: סכום כסף גדול עומד להגיע. כדי שהתחזית תתגשם, נותר רק פרט קטן – לשלוח תשלום. כך, לפי הרשויות בארה"ב, הצליחה רשת בינלאומית לפתות אלפי אמריקנים, רבים מהם קשישים ואנשים במצוקה, להיפרד מכספם. במרכז הפרשה עומד אזרח ישראלי: מאל שמלה (Meal Chemla), איש עסקים בן 61 שהתגורר בירושלים ובפלורידה, הוסגר מגרמניה לארה"ב והובא ביום שני לבית משפט פדרלי במיאמי. התביעה מייחסת לו ולשותף נוסף גבייה של יותר מארבעה מיליון דולר במשך כארבע שנים.

מסמכי בית המשפט מגוללים שיטה שנראית כאילו נלקחה מסיפור על נוכלי רחוב, אבל התנהלה באמצעות מערך מסודר של דברי דואר, המחאות וחשבונות בנק. מספטמבר 2016 עד נובמבר 2020 נשלחו לקורבנות ברחבי ארה"ב מכתבים שהוצגו כפניות אישיות של בעלי כוחות על-טבעיים. ה"מדיומים" בישרו לנמענים כי גילו שהם צפויים לקבל סכום כסף גדול בקרוב, אלא שכדי לקבלו עליהם לשלם תחילה. התשלום היה אמיתי, ההבטחה לעושר פחות.

גלריה מאל שמלה ( צילום: מתוך האינסטגרם של מאל שמלה )

תפקידו של שמלה, לפי התביעה, לא הסתכם בשיווק או בהפצת המכתבים. הוא פתח בארה"ב חשבונות בנק על שמותיהם של מגדות ומגידי עתידות לכאורה, הפקיד בהם את ההמחאות ששלחו הנמענים, ולאחר מכן העביר את הכסף בהעברות בנקאיות לחשבונות באירופה שהיו בשליטת שותפו. הרשויות טוענות שהוא סייע להפוך את ההבטחות המפוקפקות לכסף ממשי, ואז להוציא אותו אל מעבר לאוקיינוס.

בתביעה טרם פורטו שמותיהם של מגדות העתידות לכאורה, סכומי התשלום שנדרשו מכל קורבן או זהות השותף האירופי. גם מספרם המדויק של הנפגעים אינו מופיע במסמכים שנחשפו בבית המשפט, מעבר להגדרה "אלפים". לעומת זאת, התובעים מדגישים כי רבים מהם היו קשישים או אנשים פגיעים במיוחד. העובדה שהמכתבים נוסחו כפנייה אישית היא חלק מרכזי בחשד: לא פרסומת רגילה לשירות מיסטי, אלא מסר שנועד לגרום לאדם להאמין כי מישהו ראה במיוחד עבורו מזל כלכלי שמתקרב.

שמלה נעצר בגרמניה ב-13 במאי השנה והמתין במשך חודשים להכרעה בבקשת ההסגרה. לאחר שהסגרתו אושרה בגרמניה, הוא הועבר לארה"ב וביום שני התייצב לראשונה בבית המשפט במיאמי. הוא מואשם בקשירת קשר ובהונאה באמצעות הדואר והתקשורת האלקטרונית. אם יורשע, הוא עלול להישלח לעד 20 שנות מאסר.

אלא שמקורביו מציגים סיפור אחר לחלוטין ופתחו בקמפיין לגיוס תרומות עבורו. "אחינו, אבינו וחברנו האהוב", כותבת לינוי שמלה באתר GoFundMe. לדבריה, אחד מלקוחותיו של שמלה בצרפת נתון להליכים בשל טענות כוזבות ופרסום מטעה, ושמלה עצמו היה רק נותן שירותים. מקורביו טוענים כי הרשויות האמריקניות רודפות אותו, ומבקשים תרומות למימון עורכי דין שיסייעו להוכיח את חפותו. יעד הגיוס באתר האמריקני עומד על 13 אלף דולר.

קמפיין מקביל שנפתח בצרפת על ידי קורין וייל הציב יעד של 15 אלף אירו. בעדכון האחרון נכתב כי שמלה כבר הוסגר ומוחזק במעצר במיאמי, וכי המשפחה תיאלץ להתמודד כעת גם עם הוצאות משפט ואפשרות של ערבות לשחרורו. הטענות עומדות בניגוד לעמדת התביעה, שלפיה שמלה עצמו פתח את החשבונות וטיפל בכספי הקורבנות.

אילוסטרציה ( נוצר באמצעות בינה מלאכותית )

מי האיש שמחזיק בשלוש אזרחויות ומצא את עצמו בלב פרשה כה חריגה? לשמלה יש קשרים ארוכי שנים עם הקהילה היהודית ועם ישראל. ברשת הבוגרים הצרפתית Copains d'avant מופיע פרופיל שלו, ולפיו למד בין 1979 ל-1984 בתיכון יבנה בפריז, מוסד חינוך יהודי נחשב. בהמשך עבר לעולם העסקים, ובין היתר שימש מנכ"ל Biosmose, חברה למוצרי יופי ובריאות, כולל תכשירים נגד קמטים והזדקנות.

בלינקדאין הוא מתאר את עצמו כאיש פיתוח עסקי בינלאומי המזוהה עם MCD Holding ועם TREMA, סוכנות פרסום צרפתית המתמחה ברכישת שטחי פרסום ובתכנון קמפיינים. הוא מציין שליטה בעברית ובצרפתית ברמת שפת אם. ברישומי מדינת פלורידה מופיע שמו כמנהל בחברה שנרשמה ב-2013, וכן בחברת השקעות נדל"ן שנרשמה ב-2023. לצד פעילותו העסקית היה שמלה מעורב גם בפעילות פרו-ישראלית בקהילה היהודית דוברת הצרפתית במיאמי, וסייע בארגון אירועי הסברה שעסקו ביחסי ארה"ב וישראל. הפובליציסט הצרפתי גי מילייר, שהוזמן להרצות באחד האירועים שלו, תיאר אותו כיזם צרפתי-ישראלי חם ולבבי, בעל עמדות ציוניות שבחר לעבור לארה"ב לצורכי עסקים.

ההונאה המיוחסת לשמלה מזכירה פרשה גדולה בהרבה שנחשפה בארה"ב. ב-2024 נידון לעשר שנות מאסר פטריס ראנר, אזרח קנדי וצרפתי, שהפעיל רשת של מכתבים מזויפים ממגדות עתידות, והוציא יותר מ-175 מיליון דולר מכ-1.3 מיליון אמריקנים. המכתבים הוצגו כפניות אישיות, אך למעשה הופצו בהמוניהם. מי שהתפתה לשלם קיבל מכתבים נוספים שנועדו להוציא ממנו עוד כסף. שיטת הפעולה בשתי הפרשות דומה להפליא.