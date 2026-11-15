ועדת הכספים של הכנסת ה-26 תתכנס מחר (שני) בבוקר לראשונה, ועל הפרק יהיה סעיף עיקרי אחד: בחירת יו"ר הוועדה, ח"כ לירן אבישר בן-חורין ממפלגת ביחד שבראשות נפתלי בנט. המינוי סוכם בידי ראשי גוש השינוי – איזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן וגולן – ואושר כבר בסוף השבוע בוועדה המסדרת של הכנסת. אם תמונה, תהיה אבישר בן-חורין האישה הראשונה שתעמוד בראש ועדת הכספים, הנחשבת לבעלת הסמכויות הנרחבות ביותר מבין ועדות הכנסת, גם אם בשלב זה כיו"ר זמנית עד להקמת הממשלה.

המינוי מלווה בשורה ארוכה של ניגודי עניינים פוטנציאליים, בהיקף חריג, של אבישר בן-חורין, בעוד שבעבר מונו יושבי ראש לוועדה גם כשעלו בעניינם ניגוד עניינים אחד או שניים.

גלריה לירן אבישר בן-חורין ( צילום: מסע )

הוועדה שטרם הוקמה

בכנסת יש שני גורמים עיקריים האחראים לבדיקה של ניגודי עניינים שמונעים ניגודי עניינים של ח"כים בבואם לשמש בתפקידים בכירים: היועצת המשפטית לכנסת, שאמורה לאשר הסדר מיוחד למניעת ניגוד עניינים, כמו זה שעליו חתמה אבישר בן-חורין ב-2020, כשמונתה למנכ"לית משרד התקשורת; ועדת האתיקה של הכנסת, שטרם הוקמה, ואמורה לדון בהצהרות של חברי כנסת על עניין אישי ולקבוע אם עליהם להימנע מהשתתפות בדיונים או בהצבעות מסוימות בוועדות ובמליאת הכנסת – מקרים נדירים למדי עד כה.

הבעיה היא שוועדת האתיקה טרם הוקמה בכנסת ה-26. ההרכבים הזמניים שאושרו הם רק של הוועדה המסדרת, ועדת הכספים ו-ועדת החוץ והביטחון. ללא ועדת אתיקה מתפקדת, אין גוף שיכול לדון בפניות ציבוריות על ניגודי עניינים של חברי כנסת ולקבוע מגבלות.

"לירן אבישר בן-חורין תיכנס לתפקידה ותפעל על פי חוק וכללי מינהל תקין, לרבות בהיבטי הסדר ניגוד עניינים, כפי שעשתה בכל תפקידיה הציבוריים", נמסר ממפלגת ביחד.

ניגודי העניינים הבעייתיים על פניו של אבישר בן-חורין קשורים בעסקיו של בעלה, איתי בן-חורין, ממייסדי ובעלי אחד ממשרדי הייעוץ האסטרטגי והתקשורת הגדולים בארץ, בן-חורין אלכסנדרוביץ' (לצד טל אלכסנדרוביץ'-שגב). לפי הסדר ניגוד העניינים הקודם של רעייתו, הוא מחזיק ב-50% ממניות המשרד. המשרד מעניק שירותי יחסי ציבור, ניהול משברים, אסטרטגיה ודיגיטל לעשרות מהגופים הגדולים במשק – שחלקם נמצאים בליבת עבודתה של ועדת הכספים.

לפי אתר המשרד, עם לקוחותיו הגלויים נמנים בנק מזרחי טפחות, אלטשולר שחם וכאל מתחום הפיננסים, קבוצת שטראוס, קבוצת פוקס, שופרסל, סופר-פארם, יפאורה וסודהסטרים מתחום הקמעונאות, אשטרום, אפריקה ישראל ונת"ע מענף הנדל"ן, וכן חברות טכנולוגיה, תקשורת ואנרגיה בולטות כמו סולאראדג', מיקרוסופט, קוואלקום, סמסונג וגולן טלקום.

ועדת הכספים אינה מפקחת ישירות על החברות, אך דנה ומכריעה בסוגיות המשפיעות עליהן: תקציב המדינה, מיסוי ורפורמות בשוק ההון, באשראי, במזון ובנדל"ן, וכן צעדים כמו הטלת מס מיוחד של 3 מיליארד שקל על הבנקים, שנדונה לאחרונה.

איתי בן-חורין ( צילום: בני דויטש )

לפי כללי הכנסת, חבר כנסת אינו חותם על הסדר ניגוד עניינים כמו שרים, אך חייב להצהיר בפתח כל דיון על זיקה אישית – גם של בן או בת זוג – ולהימנע מעיסוק בנושא אם קיים ניגוד עניינים.

המבחן הראשון יגיע כבר מחר: מיד לאחר בחירתה, אם תאושר, תקיים אבישר בן-חורין דיון ב"השלכות המקרו-כלכליות של הפסקת הסיוע האמריקני", וכן בעשר פניות תקציביות של אגף התקציבים. בקרוב תידרש הוועדה להכריע אם להאריך את הוראת השעה שהעלתה את מס הרכישה על דירה להשקעה מ-5% ל-8% – סוגיה בעלת השלכות ישירות על שוק הנדל"ן ועל לקוחות המשרד שבבעלות בעלה.

בהסדר שעליו חתמה ב-2020 התחייבה לירן אבישר בן-חורין להעביר לייעוץ המשפטי רשימה מעודכנת של לקוחות מהותיים ושל תיקים שבעלה מטפל בהם אישית, אחת לשלושה חודשים, ולהימנע מטיפול בענייניהם. כעת תידרש לחתום על הסדר חדש, מורחב בהרבה, מול היועצת המשפטית לכנסת.

"לפי המידע הגלוי על העיסוקים של בעלה, ח"כ אבישר בן-חורין תיאלץ להיעדר לפחות משליש מדיוני הוועדה", אמר ל-ynet גורם כלכלי ממשלתי בכיר המעורה בעבודת ועדת הכספים. "כל דיון על מיסים חדשים או רפורמה במשק נוגע לחברות שמייצגת החברה של בעלה. זה מצב אבסורדי ויהיה קשה לפתור אותו".