סגירת מפעלי הייצור, פיטור המוני של עשרות אלפי עובדים - פולקסווגן, החברה שפעם היתה משאת נפשו של כל עובד גרמני, חברה שכל עובד זוטר היה מרוויח וזוכה לתנאים שמנהלים בחברות אחרות היו חולמים עליהם, מתחילה להזיע החוצה את המשבר החמור בענף הרכב הגרמני, והעובדים וההנהלה נכנסים לזירה בלי כפפות לידיהם.

"אי אפשר לעבוד עם מנכ"ל שלא אומר לעובדיו מה המצב באמת", אמרה דניאל קבאלו, ראש ועד העובדים של החברה על אוליבר בלום, מנכ"ל קבוצת פולקסווגן לקול תשואות כרבבת עובדים שנכחו באסיפה. זאת לאחר שגורמים במטה החברה בוולפסבורג הדליפו כי בלום מתעתד לפטר עוד חמישים אלף עובדים (וכך להביא את מספר המפוטרים הכולל למאה אלף), כשלפחות חצי מהם יהיו עובדים בגרמניה. "זו לא המטרה שלנו, אלא חישוב תיאורטי", אמר בלום בלי התחייבות על מספר המפוטרים, התבטאות שלא ממש הרגיעה את העובדים.

גלריה עובדים במפעל פולקסווגן. הרבה זעם על ההנהלה

עובדי החברה טוענים באופן כללי כי האשמה המרכזית על מצבה של פולקסווגן טמון בהתנהלות וחוסר החזון של ההנהלה (אם כי יש לציין כי הם מתייחסים יותר להנהלה הקודמת), שלא הצליחה להעביר את פולקסווגן פאזה בעיקר בחטיבת הרכבים החשמליים. העובדים טוענים כי קיים חוסר שקיפות מצד מנהלי החברה לגבי הצעדים שיינקטו כדי לחתוך בהוצאות החברה וכי הם ניזונים משמועות על פיטורי אלפים או על סגירת ארבעי מפעלי ייצור בגרמניה. "יש שימוש בוטה בעבודה שלנו ובמעמד שלנו כשכירים כדי לנסות ולשפר את המאזן השנתי של החברה", אמר עובד בוולפסבורג לסוכנות הידיעות הגרמנית.

בראיון וידיאו פנימי בסוף השבוע, אמר בלום לעובדים כי רמת המכירות ומתח הרווחים בפולקסווגן אינו מספק דיו כדי שהחברה תוכל להשקיע ולממן טכנולוגיות חדשות, מוצרים חדשים או מפעלים. "המצב יותר חמור מקריטי", סיכם בלום את דבריו.

"האמון שלנו בהנהלה וביו"ר נפגע"

נראה שמעבר לחוסר התקשורת והשקיפות, יש תהום שפעורה בין המודעות של המנהלים לגבי מצב החברה ולבין המודעות של העובדים. "ההנהלה אולי לא משדרת היטב לעובדים את המצב ומה נחוץ לעשות", אמר מנהל בחברה ל"די צייט", "אבל זה ברור שנחוצים פה צעדים דרסטיים כדי להציל את החברה, כולל פיטורים המוניים וסגירת מפעלים. העובדים לא מבינים את חומרת המצב. הם עדיין מתייחסים למשבר הגדול הזה כאל משהו רומנטי שניתן לפתור בדרכים רגילות".

קבאלו, טוענת כי "היסטורית, פולקסווגן אינו תאגיד שפועל אך ורק לפי חוקי השוק הקפיטליסטי. החברה שייכת גם לנו, העובדים. האמון שלנו בהנהלה וביושב הראש בלום נפגע. אולי עוד אפשר להשיב אותו, אבל בטוח שהוא נפגע. מה שמתרחש פה הוא פשוט התקפה על העובדים. במקום להראות לנו את האור בקצה המנהרה, ההנהלה פשוט עומדת ומצביעה כדי להראות לנו את האורות של הרכבת שמתקדמת במהירות שיא לעברנו".

היו"ר בלום. "רמת המכירות ומתח הרווחים לא מספיקות להשקעות חדשות"

התוכנית של פולקסווגן לחסכון היא לא רק בסגירת מפעלים ופיטורים, אלא בצמצום יותר מאלפיים הסובסידיות שיש לחברה, הורדת מחירי הייצור של הרכבים, צמצום בייצור קווי מכוניות לא רווחיים, הקפאת גיוס עובדים ונסיון לשכנע עובדים ותיקים לצאת לפנסיה מוקדמת או לעבור לעבודה חלקית.

חטיבת הרכב הגרמנית, לשעבר היהלום שבכתר של כלכלת המדינה החזקה, סובלת בשנים האחרונות ממשבר חמור בגלל משברים גלובליים כמו המלחמות באוקראינה ובאיראן שהשפיעו על מחירי האנרגיה, הלוגיסטיקה וההיצע של חלקים, משעגונות המכסים של הנשיא דונלד טראמפ, ובעיקר מהתפתחויות בשוק הרכב הסיני, שגם הוריד בהרבה את קצב קניית המכוניות גרמניות במדינה, וגם הפך לשחקן חשוב בתחרות הגלובלית של החברות על צרכני הרכב. סין גם מובילה בכמה צעדים על גרמניה בכל מה שקשור למכוניות חשמליות.

מנהל בכיר: "ברור שנחוצים פה צעדים דרסטיים כדי להציל את החברה, כולל פיטורים המוניים וסגירת מפעלים. העובדים לא מבינים את חומרת המצב. הם עדיין מתייחסים למשבר הגדול הזה כאל משהו רומנטי שניתן לפתור בדרכים רגילות"

החלק הראשון של הפיטורים, 50 אלף עובדים, מתוכם 35 אלף עובדי פולקסווגן והאחרים מהחטיבות של אאודי ופורשה כבר יצא לדרך, ו-37 אלף עובדים כבר חתמו על הסכמי פיטורים או פרישה מוקדמת.

ראשי מדינת סקסוניה התחתונה, המדינה שמחזיקה במספר המניות השני בגודלו של החברה, כבר הודיעו כי הם יתנגדו לחלוטין לכל נסיון לסגור מפעלים של פולקסווגן והצהירו שהחברה חייבת למצוא כל פתרון לפני שידובר על סגירה, כולל הסבה של מפעלים מסוימים ועובדיהם לייצור כלי נשק ותחמושת עבור הצבא הגרמני וצבאות זרים.