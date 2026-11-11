המשבר באנבידיה רק מעמיק: מניית ענקית השבבים צנחה אמש (שלישי) ב-5.53% נוספים בוול סטריט, אחרי ירידה של יותר מ-4% ביום שני, והחברה מחקה בתוך שני ימי מסחר בלבד יותר מ-470 מיליארד דולר משווי השוק שלה. במהלך המסחר אף ירד שווייה לזמן קצר מתחת ל-4 טריליון דולר, לראשונה מאז יולי 2025, לפני שהתאוששה מעט ונסגרה מעל הרף הזה. הצניחה החדה אפשרה למיקרוסופט לעקוף לזמן קצר את אנבידיה ולהפוך לחברה השנייה בשוויה בעולם, לראשונה מאז יוני 2025.

הירידות החלו אחרי שביום ראשון אישר מייסד החברה, המנכ"ל ג'נסן הואנג 'את הדיווחים לפיהם ניהל רומן מחוץ לנישואים עם אשת עסקים שגורמי מודיעין אמריקנים חושדים שהיא מרגלת סינית. במייל לעובדים כתב הואנג כי "בגד" באשתו ו"לא עמד" באחריותו כמנכ"ל. מדובר באליס הואנג שאין לה קשר משפחתי למנכ"ל, בכירה בחברת מגהספיד (Megaspeed), חברת מרכזי נתונים מסינגפור שהיא לקוחה של אנבידיה. כבר בשבוע שעבר, כשהדיווחים על הקשר הלכו והתעצמו ועל רקע ירידות רחבות במניות הטכנולוגיה, איבדה המניה כמעט 8%.

גלריה מנכ"ל אנבידיה יחד עם אליס הואנג ( צילום: לינקדאין )

את הפרשה חשף לראשונה ה"ניו יורק טיימס" ב-29 באוקטובר. לפי הדיווח, גורמים רשמיים בארה"ב הגיעו למסקנה שאליס הואנג היא "נכס מודיעיני סיני שהעביר מידע לבייג'ינג", ושייתכן שהיא הסיטה שבבי בינה מלאכותית מתקדמים של אנבידיה. ביום שלישי דיווח אתר The Information, בהסתמך על שני אנשים שמכירים אותה, כי הקשר שלה עם המנכ"ל סייע להעביר שבבים של אנבידיה בשווי של לפחות 7.5 מיליארד דולר לחברות סיניות.

ההשלכות מגיעות גם לוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ אמר ביום שני כי ה-FBI חוקר את הפרשה, אך הוסיף: "אני חושב שהוא יהיה בסדר". חברי קונגרס רפובליקנים ביקשו מהואנג להופיע בהמשך החודש לשימוע סגור, ודירקטוריון אנבידיה פתח בחקירה עצמאית בסיוע יועצים משפטיים חיצוניים. בדירקטוריון הדגישו כי אין ראיות לפגיעה בביטחון או לדליפת סודות של החברה. בסין דחו את טענות הריגול, ומשרד החוץ בבייג'ינג כינה אותן "השמצות נגד סין".

מה אומרים בוול סטריט

רבים מהאנליסטים מעריכים שהענן יישאר מעל המניה לא מעט זמן. "לכל הפחות, אנחנו חושדים שהעננה הזו תישאר כאן לזמן מה", כתבו בברנשטיין, שהשאירו את המלצת "תשואת יתר" ואת מחיר היעד של 400 דולר. במיזוהו הורידו את מחיר היעד ל-250 דולר, לעומת 315 דולר קודם לכן, אך שמרו על המלצת "תשואת יתר" והעלו דווקא את התחזיות לתוצאות החברה.

בבנק אוף אמריקה ממקדים את השאלה בהשלכות הרחבות: "הוויכוח של המשקיעים הוא האם מדובר בבעיה שתישאר בתוך החברה, או שהיא תוביל להגבלות ולשיבושים בכל תשתית הבינה המלאכותית. לא היינו משווים בין טענות לבין נזק עסקי מוכח". בקליר סטריט מזהירים כי "הסיכון הגדול יותר הוא לסנטימנט ולשווי, אם אי-הוודאות בממשל התאגידי תצטרף לחששות הקיימים לגבי ההוצאות על תשתיות בינה מלאכותית והתשואה עליהן".

האנליסט טריסטן גרה (Tristan Gerra) מביירד (Baird) מעריך שהממשל האמריקני יבטל את הרישיון שמאפשר לאנבידיה לשלוח שבבי H200 ללקוחות בסין, ויסגור פרצות שמאפשרות משלוח שבבים למפעילי מרכזי נתונים בדרום-מזרח אסיה. למרות זאת, ביירד שומרים על המלצת "תשואת יתר" ומחיר יעד של 500 דולר. בריימונד ג'יימס מעריכים שהפרשה תחזק את התמיכה בקונגרס בחוק MATCH, שנועד להגביל עוד יותר את מכירות השבבים וציוד הייצור לסין.

וול סטריט ( צילום: רויטרס )

השאלה הגדולה היא עתידו של הואנג. דן אייבס , אנליסט הטכנולוגיה הנודע, כתב כי בשוק מעריכים כעת בכ-15% את הסיכוי שהואנג יודח, ובכ-85% את הסיכוי שיישאר בתפקידו אחרי חקירת הדירקטוריון, שעשויה לדעתו להימשך ארבעה עד שישה שבועות. "יש רק ג'נסן אחד", כתב אייבס. "ג'נסן הוא ה-DNA של אנבידיה, והוא לא בר-החלפה". לדבריו, אם הואנג יודח, המניה עלולה לצנוח ב-25%-30% נוספים.

איך מחזירים את האמון

המבחן הקרוב יגיע כבר ב-17 בנובמבר, כשאנבידיה תפרסם את הדוחות הרבעוניים שלה. אנליסטים צופים הכנסות של כ-109 מיליארד דולר, ובמיזוהו מעריכים שהשקת דורות השבבים החדשים, B300 ו-VR200, יחד עם הביקוש לבינה מלאכותית, יובילו לתוצאות טובות מהצפוי. ב-RBC צופים שההכנסות ברבעון השלישי יעקפו את התחזיות ב-3%-4%.

במליוס מזכירים שהביקוש לשבבים עדיין עצום. "הכותרות אולי מעניינות, אבל הן לא צפויות להשפיע על החלטות רכש בטווח הקרוב, כשיש מחסור עצום בכוח מחשוב", כתבו שם. "מהפכת הבינה המלאכותית תמשיך לצעוד, ולאנבידיה יש את ההקצאות הטובות ביותר כדי לשרת אותה". שם גם הזהירו שקשה לחזות האם מתחרות כמו AMD וברודקום (Broadcom), שמניותיהן עלו השבוע, ייהנו מהמשבר בטווח הארוך.