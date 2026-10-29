לקראת מכירות יום הרווקים ביום ראשון הקרוב, האתר הסיני הפופולרי ביותר בישראל עלי אקספרס (AliExpress) יפתח את זירת המסחר שלו לעסקים הרשומים בישראל, ויאפשר למוכרים מקומיים להקים חנויות בפלטפורמה ולמכור ישירות לצרכנים בישראל. המהלך הדרמטי הזה מצטרף להשקת מועדון הלקוחות Elite לישראלים.

בקבוצת Alibuy בפייסבוק ובטלגרם כבר הודיעו שהחל מ-1 בנובמבר תהיה באתר ובאפליקציה מכירה של מוצרים שלגביהם ייכתב: ship from Israel. בין היתר: אופני ג'אגר ומוצרי שיאומי כמו מנורת שולחן חכמה, שואבים שוטפים, מכונות תספורת, רמקול נייד, מצלמות אבטחה, דגמי אוזניות רבים, סמארטפונים, מושב אסלה חשמלי, סיר טיגון ללא שמן אייר פראייר, קורקינט חשמלי ואופניים חשמליים.





שיואמי עם משלוח מישראל ( צילום מסך )

לפי מנהל Alibuy יניב פורת, "אין עדין מחירים, אבל הם יהיו טובים בוודאות אחרת אף אחד לא יקנה. למשל אופני ג'אגר צפי למחיר סופי סביב 4,500 שקל לעומת 6,000 שקל ומעלה המחיר רגיל בארץ".

כלומר, ישראלים שמוכרים בעלי אקספרס יצטרכו להתחרות במחירים הסיניים, תחרות לא פשוטה. היתרון: משלוח מהיר בתוך ישראל, למרות שהמשלוח מסין מגיע ממילא תוך שבוע. עוד יתרון: מכירה של מוצרים כבדים שלרוב קשה יותר לייבא מסין.

עלי אקספרס: יקוצרו זמני האספקה

לפי החברה, "המהלך מהווה הרחבה נוספת של הפעילות המקומית של עלי אקספרס וצפוי להרחיב את מגוון המוצרים והמותגים הזמינים לצרכנים הישראלים, לצד קיצור זמני האספקה של מוצרים הנשלחים מתוך ישראל.

"עבור עסקים ישראליים, הפלטפורמה מציעה גישה לבסיס לקוחות קיים ורחב, לצד התשתיות המבוססות של עלי אקספרס בתחומים כגון תשלומים, לוגיסטיקה, שיווק ושירות לקוחות. בשלב הראשון, תהליך הצטרפות המוכרים יתמקד בקטגוריות נבחרות, בהן מוצרי חשמל לבית, מוצרי אלקטרוניקה, אלקטרוניקה לרכב, ציוד משרדי, מוצרי אם ותינוק ומוצרי צריכה שוטפים (FMCG). ההשתתפות כפופה לדרישות עלי אספרס בנושאי איכות, שירות ועמידה בכללים, וכל מוכר המעוניין להצטרף יעבור תהליך בחינה ואישור לפני הצטרפותו לפלטפורמה. בשלב זה, המהלך מתמקד בחיזוק ההיצע המקומי של עלי אקספרס ובחיבור בין עסקים ישראליים לצרכנים בשוק המקומי".

עלי הפעיל פה בעבר מחסנים ומכר דרכם מוצרים בזול עד שהיוזמה סוכלה על-ידי רשות המסים.