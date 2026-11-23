אחת העסקאות הגדולות בתולדות הסייבר העולמי: קראודסטרייק הודיעה היום (שני) שהיא רוכשת את זיסקיילר בעסקת מניות שמשקפת לה שווי של כ-44 מיליארד דולר. המיזוג ייצור את אחת מספקיות אבטחת הסייבר הגדולות בעולם.

לפי תנאי ההסכם, שווי המניה של זיסקיילר יעמוד על 260.41 דולר, על בסיס שער הנעילה של קראודסטרייק ב-20 בנובמבר, והוא משקף פרמיה של כ-34% על שער הנעילה של זיסקיילר באותו יום. לפי בלומברג, מניית זיסקיילר ננעלה ביום שישי על 194.82 דולר, שווי שוק של כ-31.8 מיליארד דולר.

גלריה קראודסטרייק זיסקיילר ( צילומים: Richard Drew\AP, מתוך ויקיפדיה )

לאחר השלמת העסקה צפויים בעלי המניות הקיימים של קראודסטרייק להחזיק בכ-84.1% מהחברה המשותפת, ובעלי המניות של זיסקיילר בכ-15.9%. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו את ההסכם פה אחד.

מייסד זיסקיילר, היושב ראש והמנכ"ל ג'יי צ'אודרי, וחברות הקשורות אליו, המחזיקים יחד בכ-34% ממניות זיסקיילר, חתמו על הסכמי הצבעה לתמיכה בעסקה. לאחר הסגירה ימשיך צ'אודרי להוביל את פעילות זיסקיילר, וגם יצטרף לדירקטוריון קראודסטרייק.

במסחר שלפני הפתיחה בוול סטריט זינקה מניית זיסקיילר ביותר מ-13.4%, ומניית קראודסטרייק ירדה ב-5%. ב-20 בנובמבר דיווחו בלומברג ורויטרס כי קראודסטרייק מנהלת מגעים לרכישת זיסקיילר, וכי השיחות היו בשלב מוקדם וטרם נחתם הסכם. אחרי הדיווחים ההם זינקה מניית זיסקיילר ב-16% עד 18% במסחר שלאחר הנעילה, ומניית קראודסטרייק ירדה בכ-5% עד 8%.

קראודסטרייק בנתה את המוניטין שלה על הגנה על נקודות קצה, כלומר מחשבים ניידים, שרתים ומכשירים שבהם מתרחשות התקפות לעתים קרובות. זיסקיילר, שהוקמה ב-2007 בידי צ'אודרי, מילאה תפקיד חלוצי באבטחת רשת בגישת אמון אפסי - גישת אבטחה שלפיה לא סומכים מראש על אף משתמש או מכשיר, גם אם הוא כבר בתוך הרשת של החברה. כל ניסיון גישה נבדק מחדש, וכל אחד מקבל גישה רק למה שהוא באמת צריך.

השילוב בין ההגנה על נקודות הקצה לבין גישת הגישה לרשת של זיסקיילר אמור לתת להן אחיזה בחלק גדול יותר מהאופן שבו חברות מאבטחות את המערכות שלהן.

לזיסקיילר כ-8,000 לקוחות

לדברי קראודסטרייק, לאחר הסגירה היא תיכנס לתחום אבטחת הרשת, השוק הגדול ביותר באבטחת הסייבר, ותאחד את אבטחת נקודות הקצה עם גישת האמון האפסי על גבי פלטפורמת פאלקון.

לשתי החברות יש גם פעילות מחקר ופיתוח משמעותית בישראל, שממלאת תפקיד חשוב בצמיחה האסטרטגית שלהן. קראודסטרייק מעסיקה יותר מ-500 עובדים במתקני המחקר והפיתוח שלה שם. מרכז הפיתוח והמחקר של קראודסטרייק נמצא במתחם הבורסה ברמת גן, ולחברה משרדים נוספים בתל אביב. משרדי זיסקיילר נמצאים אף הם במתחם הבורסה בר"ג.

זיסקיילר מגינה על 50% מחברות פורצ'ן 500, ומפעילה את ענן האבטחה המבוזר הגדול בעולם ביותר מ-200 אתרי שירות. פלטפורמת האמון האפסי שלה מעבדת יותר מ-750 מיליארד פעולות ביום. כ-8,000 מלקוחות זיסקיילר עדיין אינם לקוחות של קראודסטרייק. הרכישה נשענת על אחת מבריתות הטכנולוגיה הגדולות של קראודסטרייק, הכוללת יותר מ-2,000 לקוחות משותפים ו-16 חיבורים טכנולוגיים.

החברה המשותפת צפויה להתחיל עם הכנסות חוזרות שנתיות משולבות של יותר מ-10 מיליארד דולר. זיסקיילר דיווחה על 3.9 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות שנתיות נכון לרבעון הכספים האחרון שהסתיים. קראודסטרייק מעריכה שהרכישה תרחיב את שוק היעד הכולל שלה ביותר מ-185 מיליארד דולר בשנת 2029, וכי סינרגיות ההכנסות יגיעו לקצב שנתי של כמיליארד דולר בתוך 30 החודשים הראשונים לאחר הסגירה. היא גם צופה סינרגיות עלויות בקצב שנתי של 500 מיליון דולר בתוך 18 עד 24 חודשים לאחר הסגירה, בעיקר באמצעות ייעול תשתיות מרכזי הנתונים, הספקים והתפעול.

ג'ורג' קורץ, מנכ"ל חברת אבטחת הסייבר קראודסטרייק ( צילום: CrowdStrike )

"בעבר אבטחה הייתה עניין של להשאיר את היריב בחוץ. היום נדרשת בטיחות כדי להכניס בינה מלאכותית פנימה", אמר ג'ורג' קורץ, המנכ"ל והמייסד של קראודסטרייק. "אנחנו רואים דרך להפוך לחברת הבטיחות והאבטחה של בינה מלאכותית הגדולה ביותר שהעולם ראה אי פעם."

"בעידן הבינה המלאכותית, אבטחה בגישת אמון אפסי הפכה להכרח, וסוכני בינה מלאכותית הופכים במהירות לחוליה החלשה החדשה", אמר צ'אודרי. "ההסכם הזה יאיץ את היכולת שלנו להרחיב את גישת האמון האפסי לבסיס לקוחות גדול יותר. קראודסטרייק וזיסקיילר משלימות זו את זו, וזו ההתפתחות הטבעית של השותפות ארוכת השנים בינינו."