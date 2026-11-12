קיבלתם הנחה ומתנה בקניות אונליין? שלמו מע"מ. זאת הדרישה שקיבלה יעל שקנתה אונליין מהאתר KITCH (קיטש). גם כשערערה והציגה קבלה ובה ההנחות שקיבלה עם הכיתוב אפס דולר על המתנות והסכום הסופי הנמוך מ-75 דולר, בכל זאת נאלצה לשלם. ויש לזה סיבה. בזכות הפנייה ל-ynet יעל תערער שוב עם הוכחות נוספות.

היא מספרת: "קניתי כמה מוצרי טיפוח בהנחת האלווין של 28% וקיבלתי במתנה קופסה לאחסון וקליפס. הם פשוט נתנו ללקוחות מתנה על הקנייה במסגרת המבצע באתר. כשהחבילה הגיעה לארץ קיבלתי בקשה לתשלום מכס, למרות ששילמתי פחות מ-75 דולר. החברה שקניתי ממנה רשמה על-גבי החבילה את המחיר המלא לפני הנחות".

גלריה ( צילום: shutterstock )

"שלמי מע"מ על המתנות"

יעל שלחה כאמור לרשות המסים את הקבלה, שם רואים את ההנחה, המתנות וכן שהסכום הסופי הוא 60 דולר. "זה בדיוק מה ששילמתי, אבל אמרו לי 'לא, זה שקיבלת מתנה, לא אומר שאת לא צריכה לשלם עליה מע"מ'. אבל כתוב אפס שקלים! זה לא שינה להם. בנוסף גבו ממני מע"מ גם על המחיר המלא של הפריטים שכן שילמתי עליהם, אבל בהנחה. זאת הנחה גורפת באתר אני לא מבינה למה אני אמורה לשלם מע"מ על מחיר ללא הנחה".

לאחר מכן המקרה חזר על עצמו על חבילה נוספת. גם שם הערעור שלה לא התקבל: "הזמנתי חבילה נוספת מהאתר על שם בעלי שעלתה לנו פחות מ-75 דולר. גם עליה קיבלתי דרישת תשלום לפי המחירים בלי ההנחות, וגם פה היתה מתנה: חבילת גומיות שגם עליה נדרשתי לשלם מע"מ".

הצגת הקבלה לא הועילה

הסיבה לכך שרשות המסים דרשה מע"מ מלכתחילה היתה כי האתר כתב על גבי החבילה של יעל ששווי תכולתה הוא 111.86 דולר (356 שקל) למרות שיעל קיבלה מתנות והנחה של 52.26 דולר ושילמה 59.42 שקל בלבד (181 שקל).

כלומר, החישוב על הצהרת המכס שעל גבי האריזה מבוסס על מחירי המחירון המלאים והמקוריים של המוצרים, לפני החלת הנחות או מבצעים: 38.65 דולר עבור סט שמפו ומרכך, ו-43.88 דולר עבור שתי יחידות שמפו מוצק, אף על פי שיעל שילמה עליהם 27.83 דולר ו-31.60 דולר בעקבות הנחת האלווין באתר. לזה הוסיפו שם את שווי המתנות: 16.70 דולר עבור מארז הנסיעות ו-12.45 דולר עבור סיכת השיער שעל שניהם כאמור יעל בכלל לא שילמה אלא קיבלה אותם כמתנה.

בעקבות ההצהרה הזאת על גבי החבילה, יעל נאלצה לשלם 64 שקל - מע"מ על הסכום המלא לפני ההנחות כולל השווי המקורי של המתנות - ולפי קיבלה את הפטור לפי מה ששילמה בפועל. גם בחבילה השנייה על שם בן זוגה, שווי המשלוח שנכתב על גבי החבילה הוא השווי המלא: 91.87 דולר (כ-300 שקל) שהוא כאמור לא מה ששילמה בפועל כשקנתה באתר. היא שילמה: 62.74 דולר (191 שקל) אחרי מתנת חינם והנחה של 29.13 דולר.

למרות זאת על גבי החבילה נכתב 44.46 דולר עבור שתי יחידות שמפו מוצק ו-30.73 דולר עבור ערכת שמן לקרקפת, כששתי יחידות השמפו בכלל הוזלו ל-32.02 דולר. לגבי סט גומיות סקראנצ'י שיעל קיבלה בכלל במתנה, נכתב ששוויין 16.68 דולר.

בעקבות ההצהרה הזאת על גבי החבילה, יעל נאלצה להוסיף 54 שקל מע"מ. בסך הכל היא שילמה שלא בצדק 118 שקל מע"מ על שתי החבילות.

לאחר שהציגה את הקבלות השיבו לה ממינהל המכס: "בדקנו את בקשתך והתברר כי סכום המסים נקבע כחוק ולצערנו אין ביכולתנו להיענות לבקשה".

מה כתוב באתר רשות המסים?

אם יעל הציגה קבלות שמוכיחות תשלום נמוך מ-75 דולר וזה לא עזר לה: האם משמעות הדבר היא כל מתנה שנקבל מאתר קניות ומעלה את סכום הרכישה למעל 75 דולר יכולה להיתפס על ידי המכס והוא יגבה עליה מע"מ? והאם כל קוד קופון והנחה לא נחשבים על ידי המכס שגובה מע"מ על הסכום המלא? הרי כל עולם השופינג אונליין בנוי על הנחות כאלה ורבים קונים בסכום גבוה מ-75 דולר שיורד מתחת ל-75 דולר בזכות הנחות וקופונים.

ואכן לפי אתר רשות המסים, "חפצים שנשלחו כמתנה ללא תמורה כספית מצד הנמען או חפצים משומשים, יחויבו במס בהתאם לערכם, על פי המחיר המוצהר או המצוין בחשבונית. שימו לב כי המכס רשאי לבדוק את הערך המוצהר ובמקרים שונים, לפסול את הערך המוצהר ולקבוע ערך חלופי כמפורט בחלק 2.5 לנוהל הערכת טובין ביבוא אישי".

רשות המסים בישראל ( צילום: יובל חן )

עוד נכתב באתר: "ישנן הנחות שלא יוכרו ע"י המכס לצורך חישוב המסים וערך החבילה ייקבע לפי המחיר הכולל לפני ההנחה. מדובר לדוגמה במגוון הנחות אישיות כגון הנחה שניתנה כפיצוי על תקלה בהזמנה קודמת, וואוצ'רים (שוברי תשלום) למיניהם, צבירת נקודות מרכישות קודמות וכדומה".

כלומר הרשות גובה מס על מתנות ועל הנחות אישיות. זה החוק. רק שפה לא היתה כאמור הנחה אישית, לא ניתן פיצוי ולא נצברו נקודות. זאת היתה פשוט הנחה גורפת באתר משולבת עם מתן מתנות, שלא ניתנו לה באופן אישי כי היא חמודה.

ברשות המסים אמרו ל-ynet שהסיבה שהערעור של יעל נדחה היא שהיא לא הוכיחה שלא מדובר במתנה אישית ובהנחה אישית. אם יעל תוכיח שמדובר בהנחה גורפת שניתה לכל גולשי האתר ובמתנות שרלוונטיות לכל מי שקנה שם: היא תקבל את כספה בחזרה. יעל בהחלט תעשה זאת ותשלח לרשות את צילום המסך של הודעת המבצע שהגיעה לתיבת המייל שלה, שמוכיח בדיוק את זה.

לשאלה של ynet האם קוד קופון מהווה הנחה אישית שמחויבת במע"מ, ענו לנו שלא. קוד קופון נחשב להנחה כללית. עיקר הבלגן פה נגרם מזה שהאתר פירט מחיר מלא בהצהרת המכס שעל גבי האריזה אבל כדאי לדעת שהצגת קבלה בלבד לא מספיקה כדי לקבל פטור ממע"מ במקרה כזה. יש להוכיח שההנחה והמתנות לא היו אישיות.

מרשות המסים נמסר: "החיוב במס במקרה של יעל התבסס על הצהרת המכס של הספק על גבי החבילות. רשות המסים מכירה בהנחות ובתנאי שהן ניתנות באופן גורף לכלל הלקוחות הרוכשים באותו הזמן. לצורך כך יש לצרף לחשבונית גם אסמכתה המעידה על סוג ההנחה.