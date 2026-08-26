כבר בתחילת הראיון גלית קופטש, מנכ"לית "נובו נורדיסק ישראל", שמה את הבעיה המרכזית על השולחן. "ההשמנה היא אחד האתגרים הבריאותיים המשמעותיים ביותר של דורנו. מדובר במחלה כרונית מורכבת, הקשורה לעשרות מצבים רפואיים נוספים, בהם סוכרת, מחלות לב וכלי דם. בישראל חיים כיום למעלה משני מיליון אנשים עם עודף משקל או השמנה, נתון שממחיש את הצורך במענה מערכתי וארוך טווח". היא אומרת, ומציינת כי בעיית ההשמנה בישראל היא מהאתגרים המרכזיים של מערכת הבריאות, שמתמודדת עם עלייה מתמדת בשיעורי ההשמנה בקרב מבוגרים וילדים כאחד.

גלית קופטש עומדת בראש חברת "נובו נורדיסק" השלוחה המקומית של חברת התרופות הדנית Novo Nordisk המתמקדת בשיווק, הפצה, מחקר קליני ותמיכה במטופלים בתחומי הסוכרת, ההשמנת ומחלות כרוניות נוספות. "מבחינתי, התפקיד של נובו נורדיסק הוא להיות חלק מהפתרון הלאומי באמצעות שילוב של חדשנות רפואית, העלאת מודעות למחלה ודרכי הטיפול בה, ושיתוף פעולה הדוק עם כלל הגורמים במערכת הבריאות, החשובים שבהם הם אנשי הצוות הרפואי - הרופאות ורופאים, אחיות, רוקחים, דיאטניות ואנשי מקצוע נוספים. המטרה היא לסייע לאנשים לקבל אבחון וטיפול מתאימים בזמן, ולצמצם את הסיכון לתחלואה נלווית ואת הנטל על המטופלים, משפחותיהם ומערכת הבריאות".

גלית קופטש ( צילום: מיכל סלע )





סוגיה של זהות וביטחון

קופטש מצביעה על עלייה בשיעורי ההשמנה גם בקרב ילדים ובני נוער - תופעה שבעבר הייתה נחלתה הכמעט בלעדית של האוכלוסייה המבוגרת. היא מייחסת זאת, בין היתר, לשינויים באורח החיים המודרני, בהרגלי התזונה ובדפוסי הפנאי שמציבים אתגרי בריאות חדשים, אך גם להיבטים גנטיים הדורשים מבט מעמיק והבנה שהשמנה היא מחלה כרונית ונדרש לה טיפול מתאים למען עתיד הילדים. "מאחורי כל מספר וסטטיסטיקה יש נער או נערה שחוששים משיעור ספורט, שנמנעים מתמונה כיתתית, או שחוו הערה פוגעת על המשקל שלהם. ההשמנה בגיל ההתבגרות היא לא רק סוגיה רפואית - היא משפיעה על הזהות ועל הביטחון העצמי".

מה מצבם של ילדי ישראל?

"ישראל מדורגת במקום החמישי בעולם בשכיחות עודף משקל והשמנה בקרב ילדים ומתבגרים בגילאי 10 עד 18. כמעט כל ילד שלישי בכיתה ז’ חי עם השמנה או עם עודף משקל, והמחיר של לחיות עם ההשמנה אינו נשאר רק בילדות: 84% מהילדים שחיים עם השמנה יגדלו להיות מבוגרים שחיים עם השמנה. אלו ילדות וילדים שיש להם סיכון גבוה פי 26 לחלות עד גיל 30 בסוכרת סוג 2, סיכון גבוה פי 3.5 לתמותה קרדיו וסקולרית עד גיל 50 או לשבץ עד גיל 40. העתיד הבריאותי של ילדים רבים נבנה כבר היום. ההחלטות והטיפולים שאנחנו מאפשרים עכשיו יכולים לשנות את מסלול חייהם לשנים קדימה".

חרף הנתונים המדאיגים, קופטש סבורה כי המודעות ודרכי הטיפול בגיל צעיר מסייעים במניעת מחלות רבות. "יש לנו היום סיבה אמיתית לגאווה. ישראל בחרה להיות פורצת דרך והיא המדינה הראשונה בעולם שבחרה להעניק למתבגרים הזכאים גישה לטיפול בהשמנה במימון ציבורי במסגרת סל הבריאות. בישראל לא מחכים שהילדים האלה יהפכו למבוגרים חולים, סוכרתיים, יסבלו ממחלת לב או כבד שומני, אלא מסתכלים עליהם כאן ועכשיו. גם אנחנו ב’נובו נורדיסק’ רואים זכות גדולה להיות חלק מהרגע הזה. מאחורי כל אחוז בשכיחות ההשמנה, מאחורי כל גרף וסטטיסטיקה, יש פנים, יש סיפור ויש ילד שמבקש הזדמנות שווה לחיים בריאים יותר".

הטיפול העתידי במחלות כרוניות, על פי קופטש, עובר שינוי עמוק ומעבר לטיפול מותאם אישית, הוליסטי וממוקד אדם. היא מאמינה שבעוד שבעבר הדגש היה על המחלה עצמה, היום ברור שרק הבנת האדם שמאחוריה - אורח חייו, האתגרים והצרכים שלו, תביא להצלחה טיפולית. "הטיפול בעתיד יימדד על פי מעטפת התמיכה הכללית, הכוללת ליווי מקצועי, כלים דיגיטליים, מידע נגיש ותמיכה רגשית המסייעת למטופל להתמיד לאורך זמן", היא אומרת. "נובו נורדיסק פועלת ומחויבת לגישה זו, ומשקיעה באופן אקטיבי בתוכניות תמיכה ובפתרונות דיגיטליים שיסייעו לכל אדם לממש את הפוטנציאל הבריאותי שלו בחיי היומיום, מתוך תפיסה שתעשיית הפארמה יכולה לתרום להעצמת המטופל באמצעות הנגשת מידע, כלים ופתרונות שיתמכו בו לאורך מסע המטופל".

מודעות, מודעות, מודעות

אחד האתגרים הבולטים הניצבים כיום בפני הנהגת החברה קשור באופן ישיר בעידן הדיגיטלי, המאופיין בהצפת מידע ופייק ניוז. "האחריות של החברה אינה מסתיימת בפיתוח התרופה. נובו נורדיסק רואה חשיבות בהשקעה בהעלאת המודעות למחלות ובהנגשת מידע רפואי אמין ומבוסס מדע לציבור, באמצעות שיתופי פעולה עם עמותות וקהילות מקצועיות לצד עבודה רציפה וצמודה עם הקהילה הרפואית, במטרה לספק לרופאים את הכלים והנתונים העדכניים ביותר, שיסייעו בהתאמת הטיפול לכל מטופל ובהשגת התוצאות הטובות ביותר עבורו".

איך את מגדירה את החזון הניהולי שלך, איך בונים חברה שמשלבת בין חדשנות עסקית ומדעית לבין אימפקט חברתי ובריאותי ארוך טווח?

"חלק משמעותי מהמנהיגות שלי הוא ההבנה שאני לא רק מנכ"לית של נובו נורדיסק ישראל, אלא גם שגרירה של ישראל מול ההנהלה והארגון הבינלאומי. אני מאמינה שדווקא בתקופות של חוסר ודאות, חשוב להמשיך להילחם על מקומה של ישראל בחזית המדע והחדשנות הטיפולית. החיבור שלי לישראל ולמערכת הבריאות המקומית בא לידי ביטוי בכל יום, במאמץ המתמשך להביא לכאן את התרופות המתקדמות ביותר, לקדם מחקרים קליניים ולהבטיח שהמטופלים בישראל יקבלו גישה לטיפולים החדשניים ביותר ולא יישארו מאחור".

קופטש מבקשת להדגיש כי ההישגים אינם תוצאה של אדם אחד, ומתאפשרים בזכות העובדות והעובדים המסורים של נובו נורדיסק ישראל, שפועלים מדי יום מתוך מקצועיות, מחויבות ותחושת שליחות עמוקה. "אני מאמינה שכדי להשפיע על החברה ועל המטופלים, צריך קודם כל לבנות תרבות ארגונית חזקה מבפנים. אנחנו משקיעים ביצירת סביבת עבודה שמאפשרת לכל עובד ועובדת להתפתח, לצמוח, להרגיש שייכים, ולמצוא משמעות בעשייה היומיומית שלהם. מבחינתנו, ההון האנושי הוא הבסיס להצלחה, ואנחנו רואים זאת גם בשטח: 97% מהעובדים בישראל ציינו בסקר הפנימי האחרון שהם מבינים כיצד עבודתם תורמת לחברה הישראלית ולמטופלים. כאשר אנשים מרגישים מחוברים למטרה רחבה ומשמעותית, נוצרים מחויבות, גאווה ותחושת שליחות אמיתית, שמאפשרות לנו להמשיך ולהוביל שינוי עבור המטופלים בישראל".

מהו הרגע או המפגש האנושי בשנה האחרונה שגרם לך להרגיש גאה?

"המפגש שהכי ריגש אותי בשנה האחרונה היה בוועידה הלאומית לסוכרת ולהשמנה, כאשר פרופ’ איתמר רז, נשיא המועצה האקדמית למניעת סוכרת והשמנה ואחד ממובילי תחום הסוכרת וההשמנה בישראל, העניק לנו אות הוקרה על חזון, מנהיגות ויוזמה פורצת דרך בתחום הטיפול בסוכרת ובהשמנה ועל המחויבות רבת השנים לקידום הבריאות בישראל".

"זה היה רגע משמעותי עבורי, משום שהוא הזכיר לי עד כמה עשייה עקבית לאורך שנים יכולה להשפיע על חייהם של אנשים. באותו רגע חשבתי על אלפי המטופלים שמקבלים היום גישה לטיפולים שלא היו זמינים בעבר, על החוקרים והרופאים שמקדמים את המדע, ועל האנשים שפועלים יום יום כדי להפוך חדשנות רפואית וטיפולית למציאות".

איך את רואה את החזון שלכם?